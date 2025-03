PREDSJEDNIŠTVO BiH – REIS POSTAO DIPLOMATA : Ili Dodik sa harmonikom 2021. ili rumeno-zeleni Denis Bećirović sa iftarima za Reisa u Predsjedništvu – dođe ti isto

Ova ramazanska, kolektivna i javna državna žderačina para nije nikakva ‘naša tradicija’ kako se na sva zvona oglašavaju i organizuju bogate večere bošnjački predstavnici u vlasti uz islamski praznik Ramazan. To je već odavno postalo i ruglo i blafemija i državnika i vjere i totalno je van islamskih propisa : ‘iftar’ je naime večera na kraju dnevnog posta muslimana za one koji poste, nije predviđena za ‘guzonje’ i ostale vjerske nabiguze koji niti poste niti prakticiraju vjeru a takvih je najviše.

Međutim, sa državnim parama ne prirediti ovu veselicu i ne uslikati se i to plasirati kao vijest, nacionalna je sramota. Širom BiH, tako nam mediji prenose, na djelu je čista pljačka državne love u ime vjere i samopromocije gdje se nemilice pije i jede a ‘vazi’ o milosti, skromnosti i brizi za sirotinju. Svojevremeno je Bakir Izetbegović znao ove političke veselice priređivati po Podrinju gdje su autobusima dovlačeni ‘postači’, njih i do 1,200 po jednoj večeri sve sa šatorima i opremom, danas ispred SDA ‘iftari’ po Zenici, Tuzli i okolici, dok sarajevska vlast – ‘jalija’ (besposličar, klošar, prazan prostor.. ) tulumari po državnim institucijama u društvu ahmedija. Od ‘zajedničkih’ tobože oružanih snaga BiH u organizaciji SDP pijanog ministra Zukan Heleza pa naniže i naviše. Još jedan ‘zelembać’ ljevice – načelnik opštine ‘Stari Grad’ Irfan Čengić je već dva organizirao, jedan sa zamjenikom Reisa a drugi sa ‘braćom’ Turcima iz sastava EUROFORa.

Imamo tako ‘omladinske iftare’, pa one za privrednike i biznismane, za đake i studente, za povratnike, borce, za diplomate, za političke partije, za svaki sloj ‘sekularne i građanske države’ BiH kako tepamo vjerskoj Bosni i Hercegovini koju je IZ BiH odavno preuzela u svoje ralje. Para ne fali, osim za sirotinju. Ili za bolesne, ili za ljekove, gdje je inače najviše onih koji upražnjavaju vjeru i koji poste. Kada bi se ova kolektivna nažderavanja i proseravanja izračuala ili kad bi se bar dovela pod obavezni PDV, bilo bi nešto i za državnu kasu, ovako čisto ‘arčenje love poreznih obveznika a u ime vjere, i bespotrebno dokazivanje onog što je svima poznato. Da ‘smo’ vjerska klerikalna islamska država.

No, ima jedan ‘iftar’ posebno interesantan a to je ‘naša tradicija’ koju je osmislio dezerter SDPa i doktor islamskih nauka Denis Bećirović, drugi (poslije prvog – Željka Komšića) bošnjački član bh Predsjedništva. Ova večerinka se organizuje u čast ‘bh Ajatolaha’ Reisa Kavazovića već treći put za redom od kada je u Predjedništvo ušao Bećirović. U medijima se onako ‘naški’ to označava kao ‘Iftar’ za članove diplomatskog kora, međutimi grane na pticama znaju za koga je i zbog čega veselje upriličeno. Rumeno-zeleni SDPovac, inače bezličan i ljigav političar Bećirović je uveo ovu praksu sa kojom je Reisa uveo u Predsjedništvo a evo mediji ga svrstali i u diplomate. Što, obzirom na silne strane ambasadore u BiH koji Reisa permanentno posjećuju a on ih da prostite prima i nije daleko od istine.

Znamo mi, zna sva javnost, da Bećirović beznačajni a od mladosti SDP funkcioner nije niko i ništa i da nije bilo dogovora ‘trojke’ ostao bi samo parlamentarac sa patetičnim pismima i svađama po novinama i klupama, međutim njegova ‘tradicija’ da ‘iftari’ u zgradi Predsjedništva u čast Reisa i nekoliko diplomata ‘braće’ sa Istoka je čisti bezobrazluk i klasično obezvređivanje ovog najvišeg organa bh države. I, naravno, trošak državne love koji mu donosi sliku i popularnost od čega on živi čitav svoj život.

Da je htio iskazati čast Reisu ili pokazati da je vjernik, mogao je uz pomoć svoje hanume ‘koja uvijek plijeni pažnju’ kako mediji vole reći za njene haljinice i cipelice iz jet-set produkcije večerati sa njim u svoj kući ili stanu a ne pretvarati Predsjedništvo zajedničke države koja je po Ustavu sekularna i van religije u prćiju Reisa. No, da je uradio tako, ne bi bio veliki vjernik i Bošnjak a što je u BiH na visokoj cijeni.

To je jače u njemu, zato je ovako najviši organ države sveo na rang kafane.

Isto ono što je od Predsjedništva nekada, 2021 radio Milorad Dodik kada je u zgradu uveo harmonikaša pa razvalio pjevati, sa još većim žarom, evo, čini Bećirović.

Slika na kojoj stoji u stavu mirno ispred Reisa govori sama za sebe.

Kurčenje i turčenje, sve zajedno. Na štetu države. A ispod slike Alije Izetbegovića.

photo : iftari sa Reisom u bh Predsjedništvu 2023/24/25, Denis Bećirović, arhiv