DA LI SE PRIPREMAJU VANREDNI IZBORI U BiH? Sve važnije odluke i nametnute propise VP BiH Schmidt donosi u skladu sa šerijatskim kalendarom i u dogovoru sa Reisom, on naprosto zna gdje se nalazi …

Ima on, visoki bh predstavnik u BiH, običaj i tradiciju, pusti Dayton ili njegove ladice sa ‘Bonskim ovlastima’ koje su zaključane i zatrpane duboko u njegovim skrovitim ćoškovima ormana da ih ne zna ni naći. On tako putuje, ponekad se javi medijima, prati situaciju, nekad tajno ode u Republiku Srpsku, malo u UN, malo u svoju domovinu Njemačku, malo slika sa NATO službenicima,s a domaćim vlastodršcima, malo češće u Potočare ili kod ‘bh Ajatolaha’ Reisa Kavazovića svake ‘hefte’. Posebno je aktivan u vrijeme muslimanskih praznika, tada ga možeš naći ili kod topa na Žutoj Tabiji, ili negdje na ‘iftaru’ na kolektivnoj i bogatoj žderačini za ‘one koji ne poste’. I nema minuta ili sata da ‘nije zabrinut’. O svemu, najviše o državi BiH.

Njega ne možeš isprovocirati pa ga pritisnuti da donese, ili kako se to popularno veli ‘nametne’ kakav prijeko potreban propis, zna on kao što je Bakir Izetbegović govorio ‘da se politika razvlači na dlaku’, pa sve polako i natenane. To što živi u državi u kojoj država plaća i prati nekakav fantomski i kod suda ne registrovani pokret ‘AntiDayton’ vehabije Nihada Aličkovića koji mu trubi pod prozorima ‘marš kući ustašo’, ili što mu Dodik razvaljuje i stolicu i državu i uzduž i poprijeko, što ga nazivaju kao i Dodik Bošnjaci svakakvim slatkim imenima (Hitlerov potomak, fašista, Švabo Šmit, kolonizator, suradnik UZPovaca …), to ga uopšte ne tangira, ne trči ‘na prvu’. On lijepo i vješto ‘smiri loptu’ a onda kad ga pritisnu sa svih strana ode ili u Potočare sa ‘hedijom’ (ne ide se praznih ruku kod direktora Emira Suljagića, nikako i nikada), najčešće svrati kod Reisa ‘bh Ajatolaha’ u njegove ‘Dvore na Kovačima’ pa onda nakon šerbeta i izmjene poklončia dođe u svoj ured i donese pravi zakon. Nametne, to mu je u opisu poslova.

Da sve bude potaman, ili se ono baš, baš potrefi, uglavnom su sve njegove nametnute odluke donešene uz Bajram, ‘najdraži’ od svih najdražih (kod muslimana su svi vjerski praznici draži od dražeg, ako se to može reći tako ispravno na našem maternje jeziku), jer on zna gdje živi i stoluje i gdje je na snazi ‘takvimsko’ šerijatsko računanje vremena uz takvu istu i vlast. Podsjećamo, nakon silnih blokada formiranja državne vlasti od strane odmetnute SDA vlastele čim se ‘ispostilo’ i čim je top označio Bajram, 15. aprila 2023. svrgnuo je generala SDA Refika Lendu pa promijenio Ustav BiH. Lendi je dao podpredsjendičku stolicu ali mu izmaknuo blokade i ustoličio novu vlast. Ne treba podsjećati da je prije toga sve ‘istabirio’ sa Reisom.

Nismo mu vjerovali kad je to i najavio. Rekao je ‘donijeću odluku poslije Bajrama’ čime je ozvaničio Reisov kalendar i baš tako i odlučio. Nekako uz isti Bajram, mjesec gore-dolje, nametnuo je i izmjene Krivičnog zakona BiH po kojem se sve do kraja februara ove godine sudilo Dodiku za potpisivanje neustavnih zakona, Suljagiću je nametnuo 6 miliona KMa iz sredstava namijenjenih za komemoracije za njegov emega projekte u Districtu Potočari u februaru mjesec, nije Emir mogao sačekati Bajram, trebala je lova ali Reisom je to sve raspravio pa nije bilo problema.

Nezvanično saznajemo da opet ‘Švabo Šmit’ planira nametati poslije ovogodišnjeg Bajrama, nakon 30. marta kad gruhnu topovi za Žute Tabije. Navodno, hoće nametnuti vanredne izbore u BiH a samim tim i u Republici Srpskoj, da preduhitri Dodika koji je ukinuo sve državne institucije, dok još nije zvanično ukinuo ‘vizu’ Centralnoj izbornoj Komisiji BiH, a sve je već pripremio.

Cilj je jasan. Provođenjem vanrednih izbora olakšao bi dolazak na vlast opozicije u Republici Srpskoj i vlasti ‘trojke’ u Sarajevu koja ne može nikoga ni smijeniti niti provoditi vlast već skoro godinu dana. Ovu mogućnost vanrednih izbora u Republici Srpskoj pominje i nekadašnji ministar a sada jedno od češćih imena u medijima iz opozicije Dodiku Crnadak natuknicom da će ‘ako dođe do prijevremenih izbora’, opozicija imati samo jednog kandidata. Ujedno bi ovim Schmidt riješio i sudbinu dovršenog procesa Dodiku u kojem je osuđen na godinu dana zatvora i izrečena mu mjera zabrane bavljenja politikom na šest godina. Kako svi već znamo da će takva presuda Sene Uzunović biti potvrđena, Švabo’ se dosjetio da potvrdi svoj autoritet ‘bez metka’, neće morati on smjenjivati Dodika već će to, računa, odlučiti opozicija i građani ovog entiteta.

Ujedno će i sve drugo u vezi potjernica, optužnica i naredbi i privođenja ‘odmetnika’ iz Republike Srpske sa ovim biti riješeni ‘happyendom’ na sveopšte zadovoljstvo.

Da li je ‘Švabo Šmit’ sa Reisom razmatrao sudbinu SDA/DF/Reis koalicije koja je glavni akter nemira i mira u BiH i koja ni o čemu drugom osim povratku na vlast po svaku cijenu ne razmišlja niti je šta drugo interesuje, u vezi eventualnog nametanja vanrednih izbora – nismo saznali. Kao što se ne zna ni šta je odlučio sa Hrvatima. Kao što znamo, Bošnjaci ne računaju ni na njih i poslije Dodika i njegovog tima za razvaljvanje države oni su ‘na redu’ a ‘Švabo Šmit’ tajanstveno šuti. Naime, ako raspiše vanredno glasanje po istom receptu odranije, po kojem bi Željko Komšić Bošnjak ‘iz reda Hrvata’ opet nekoga ustoličio kao zamjenu do slijedeće kandidature, bez obzira na želje Reisa, ‘džaba je krečio’.

Kako za sada u Sarajevu za svoju nakanu ima pristanak jedino otpravnika poslova američke ambasade jer mu nema Murphy-a sa kojim je ranije sve dogovarao te kako se ne zna ko će zasjesti u ovu vruću stolicu u Sarajevu, još se ništa ne zna. Ni sa Dodikom ni sa ladicom druga Schmidt-a.

Valja sačekati Bajram.

