Utica NY – ­’BACA’, kontroverzna i kompromitovana džamijsko-politička udruga počela otvoreno djelovati politički : ne dajte pare Hanki Grabovici za ‘Project SEBIJI’, uskupila je dovoljno

– Dovoljno je da pogledate logo utičke navodno neprofitne i nevladine udruge ‘BACA’ NY (Bosnina American Community Association of Utica NY) i uporedite ga sa skoro istim logo-znakom ostalih brojnih i sličih udruženja i odmah će vam biti mogo stvari jasnije. Prvo, to nisu ni ‘nevladine’ niti ‘neprofitne’ već se radi o udruženjima koje su naslonjene na džemate ili su klasične filijale džamija u Americi i dio su političkih bošnjačkih partija, a sve uvezane preko predstavništva IZBiH u Washington DCu i bh ambasade. I profitne su, nego, ostvaruju profit na više načina. Mora da je isti autor to ocrtao, sve ‘tukne’ na starog parazita na grbači grantova i udruga Nedima Mujića, vlasnika nekoliko propalih biznisa, sada tobože umjetničkog slikara konzervi, ženskih butina, lokalaca pjevača i Hanke Grabovice. Od ‘iste matere djeca’.

Može Hanka – šefica ove utičke udruge podizati bh zastavu koliko hoće, držati ruku na srcu sve dok se ne ugrije, na njenom logo znaku nema nigdje zvanične bh zastave, ljiljana – zabranjene i ratne zastave ima ohoho. Isto tako je i na logo-znacima BANA (Bošnjačko Američka Nacionalna Asocijacija), Kongresa Bošnjaka i tako listom, udruga ima koliko hoćeš.

– Također, većina članova Odbora ove kontroverzne udruge su ujedno i članovi Odbora crkve konvertovane u džamiju na Court Street našeg grada, što ovoj udruzi daje pečat i epitet džamijskog udruženja.

Udruga se kao i ostale bavi i politikom, i to tako da prati politiku u BiH i protežira odabrane stranke i Islamsku Zajednicu BiH a što je suprotno aktima o osnivanju tih udruženja. Utička kompromitovana druga je, iako ranije sa tvrdnjom da se ne bavi politikom to radila tajno, sada je počela djelovati javno. Na zvaničnoj stranici postovala je poziv Kongresa Bošnjaka i udruge ‘UnitedBiH’ profesorice Amre Šabić – El Rayess koja je ujedno i ‘počasni ambasador’ Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade pozivajući Bošnjake Utica NY da pišu pisma kongresmenima tražeći hapšenje Dodika i njegove ekipe.

– Nije sporno voliti i lobirati za svoju državu posebno u ovakvim situacijama kada je Milorad Dodik donio niz neustavnih zakona i kad je njima ukinuo mnoge džavne institucije, međutim sporno je što to ovakve udruge ne mogu i ne smiju raditi. To je čisti posao za političke stranke, lobističke organizacije i državne organe, a ne za ‘nevladine udruge’ ovog tipa. Ovim je ‘BACA’ postala i zvanični lobista države BiH i postupila kao politička partija a po aktima o osnivanju udruga to ne može raditi. Lobiranje se vrši za lovu.

– Kako se bliži rok početka gradnje (juni ove godine) izvikanog projekta replike sarajevskog ‘Sebilja’ (Hankini administratori su to greškom, valjda, nazvali ‘Project Sebiji’, Grabovica sve više siluje zemljake našeg grada pozivima za dodatnom ‘sadakom’. I telefonima i ponavljanjem poziva svaki dan na ‘fejsbuku’. Daj ovoliko, daj šta daš.

Ne dajte joj ništa. Ona je dovoljno ukupila para za taj projekat ‘male džamije’, čak je odabranim biznisima i ona dijelila donacije od sakupljenih donacija. Za ovakav nepopularan apel ima više razloga. Pare je ona namaknula uz pomoć opštine i već dobivenim grantovima (dobila je jedan za stare i penzionere korisnike pomoći u iznosu od $10.000, od čega je sašila par dimija, kupila jednu šivaću mašinu i odvela par penzionera i jaranica na ekskurziju u Albany), bilo je još sličnih, što je ostalo za namiriti to će odraditi načelnik Galime. On ima hiljadu razloga za to, o tome smo već pisali. Ili, bar ne dajte ništa dok ne pojasni gdje su do sad uložene sakupljene pare, koliko ih je nestalo (vidjeli smo da su istrage vođene čak i putem javnih medija u vezi nestanka donacija o čemu je obaviješten i Odjel tužilaštva za korupciju sa donacijama, gdje su nestali čekovi donacija, kako je i ko je koristio kreditnu karticu udruge kupovinom ‘fasunge’, vođeni su i advokatski sporovi između odbora koji je Hanku smijenio i njenih advokata…), dok se ne oglasi zvanični odbor jer je Hanka nelegalno tu gdje jeste, dok se ne vidi koliko je koštao projekat-nacrt i ko ga je radio, zašto se uvozi iz BiH specijalno drvo za ovu repliku i koje uvoznik..

Najkraće, nedajte ništa dok ne položi račune, pa ako je sve čisto onda dajte koliko hoćete. Ne dozvolite da vas zavedu slike sa načelnikom koji otvara džamije umjesto fabrika, daje Hanki lovu a podiže narodu poreze, ma čak ni slike sa kojim drugim domicilnim političarem, ili vaše ime na jednom od ‘basamaka’ gdje će biti urezano. Hanka Grabovica će morati položiti jednom te račune, a da joj ne vjeruje većina u našem gradu više je nego sigurno. Donacije od 1,000 dolara su uglavnom od nje i familije a toliko je uspješnih biznisa u našem gradu.

– Posebno je u zadnjem vapaju da još treba ‘samo 12 hiljada, par stotina i na kraju šest dolara’, indikativno je ovih ‘šet dolara’. Cjelokupan finansijski projekat po njoj je tako zaokružen precizno i pošteno da se ‘u dolar’ zna koliko treba. A vidjeli smo šta se sve ne zna. Takve račune poznaju samo dobri majstori fingiranih papira.

Ako na kraju svih krajeva ‘zapne’ za tih ‘šest dolara’, dajte ih onda svim srcem.

photo : montmontaža Cross Atlantic – isti logo, isti autor isto djelovanje ‘BACA’ Utica NY, arhiv