PROLJETNI MIRIS DOGOVORENOG RAZLAZA : Dodik se hapsi slikanjem sa puškom i ‘iftarom’ u sjedištu ‘zajedničkih oružanih bošnjačkih snaga’, saopštenjima sa ‘iftara’ – sa ‘fejsbuka’ obavezno, ‘štucanjem’ brade kod frizera, slikom na grobu Izeta Nanića, ćaskanjem VP Schmidt-a sa Reisom ili podrškom brata Erdogana …

* Ne znam kako drugačije protumačiti ovu pravosudnu i političku ujdurmu u BiH osim da ‘tukne’ na tihi i dugo priželjkivani dogovor kojim BiH polako ali sigurno nestaje.

U ‘državnom udaru’ koji to nije, u ‘ratu kojeg nema i neće ga biti’ a svi se spremaju za bitke, u zemlji čiji organi rade svoj posao a nema ni organa ni posla, jedan čovjek, nezgodno mi to napisati ali moram – Milorad Dodik – u mjesec dana preokrene čitavu državu naopačke, donese zakone kojima anulira sve državne najvažnije funkcije, posvađa se sa međunarodnom zajednicom i sa Amerikom, a država pa i ta nesretna ‘međunarodna zajednica’ mu ne mogu ništa. A svi stvaraju privid i svaki dan tvrde da je sve u redu i da nema razloga za zabrinutost.

* Tužioci otvaraju nove istrage, izdali nalog za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića, ma čak i pritvor im odredili a oni i dalje ‘normalno’ funkcionišu, putuju, donose nove uredbe i zakone. Dodik najavljuje odlazak u Izrael na summit o antisemitizmu (ovo mi je baš onako cool, da ‘dijete Kozare’ ispod šinjela Draže Mihailovića ‘vazi’ o antisemitizmu) a poslije u Rusiju, EU mu prijeti sankcijama, nekakvi i nečiji avioni kruže iznad Banja Luke i snimaju, EUROFOR povećava prisustvo i vježba djelovanje u slučaju nemira umirujući bh narod da se ne treba ničega bojati, Stevandić se javlja iz Beograda gdje je ležerno i mirno otputovao na tamošnje studentske proteste (da podrži ‘one kojihoće da uče’ a ne ove druge bundžije studente) kao da za njim nije nikada raspisana potjernica i kao da nam sto puta već nisu u medijima objavili kako ‘svaki policajac ima nalog da njega i ostalu dvojicu uhapsi’.

OHR i njegov glavni lik Christian Schmidt se dao u mahalanje pa nakon sijela sa Reisom poručuje Dodiku da ‘ostane u Rusiji’, kao kad raspojasani SDAovac ili svepoznati Murat Tahirović sa ‘majkom Munirom’ poruče recimo Hrvatima ‘podstanarima’ u njegovoj državi da idu u Hrvatsku, ‘država će im platiti sve njihove troškove preseljenja’.

* Sve je ovdje nejasno i zbunjujuće. Niti se zna da li je i kada i ko pokušao uručiti osumnjičenoj ‘trojki’ Republike Srpske (ove udružene grupacije su uvijek bile sinonim za belaj : trojke Draže Mihailovića u II Svjetskom ratu, trojke u miru u Srbiji ‘Vučić-Vučević-Vučićević, trojka u bh državnoj vlasti – Nikšić, Konaković, Forto, trojka u opoziciji bh vlasti SDA/DF/Rijaset, trojke među botovima Suljagić/Bajrović/Aličković..) poziv za saslušanje ali nalog za privođenje, centralna potjernica i potom pritvor-sve je odrađeno i u medijima osvanulo prije zvanične potvrde. ‘Ne zna se’ ni koja Agencija treba i mora uhapsiti ‘odmetnike’ ali se zna da se to mora i da će se uraditi. Po medijima se provlače ‘provjerene’ informacija da hapšenje može obaviti svaki policajac. Sudska policija kaže da to nije njihov posao, SIPA veli da će asistirati i da je urađena ‘bezbjedosna i rizik procjena’, notorni Ramo Isak kaže nakon što je posjetio Bužim i ofarbao i uredio bradicu ‘ako mi tužilaštvo naredi, uhapsiću Dodika u zgradi vlade Republike Srpske, kao da nije među ‘svim policajcima’. Mediji potpaljuju ovu farsu i hapse iz minuta u minut, situaciju je podgrijao i Emir Suljagić koji je bez ikakvih osim uopštenih navoda o ‘nesigurnosti osoblja i situacije u BiH’ zaključao ‘šehide’ i mrtve te napustio M.C. Potočari.

* Ne može i nije se nikad desilo da jedan čovjek može sve to organizovati sam i bez da mu je neko ‘namignuo’ sa strane ili čak dao prešutnu podršku. A vidimo da može.

Sve miriše na dugo priželjkivani mirni razlaz ‘osim manjih incidenata’ i čeka se još jedino šta će reći Donald Trump.

Ima u tome, što bi rekao bošnjački najpoznatiji kolumnista Dragan Bursać, dok ‘ponizno’ dočekuje Ramazan u Banja Luci ‘nekakvog smisla’.

Jer, Bosna se nikad nije ovako žestoko i ‘patriotski’ branila kao sada. ‘Fejsbučenjem’ (predstavnici vlasti ‘trojke’ u bh državnoj vlasti) podnošenjem krivičnih prijava (Ćamil Duraković), ‘štucovanjem brade’ ili sa pametnim telefonom na grobu Izeta Nanića (Ramo Isak), slikanjem sa puškom i veselim doskočicama (ministar Zukan Helez) ili drvljenjem politike sa ‘Ajatolahom’ BiH Reisom u isčekivanju Bajrama i eventualnih novih nametanja (VP BiH ‘Švabo Šmit’ kako Bošnjaci tepaju Schmidt-u), pozivima upomoć sa kolektivnih žderačina zvanih ‘iftari’ Bakira Izetbegovića i njegove klike ili čak nenadjebivom izjavom bošnjačkog člana bh Predsjedništva Komšića ‘međunarodna zajednica ne postoji-međunarodna zajednica treba pomoći Bosni. Čak, i brat Eedogan je stao u zaštitu države BiH pa je to potvrdio slikom sa Denisom Bećirovićem a ovaj nasmijani islamolog objavio kako smo sad sigurni stoposto. Nije nam rekao da li je Erdogan povukao iz opticaja poštanske markice koje je printao sa likom Dodika prije par godina ili bar za početak da li je uputio u svoj Parlament Rezoluciju o osudi genocida. Nije stigao od silnih zagrljaja.

* Sve behara i miriše na prešutni, očekivani i priželjkivani raspad države, nema druge, odakle Dodik i ‘odmetnici’ crpe svoju snagu, ali ne samo on. Podsjećamo, razmontiranje nepostojećeg Dayton-a (ovaj Mirovni Sporazum u originalu je nestao iz kase bh Predsjedništva davno i nikada nije usvojen i ratifikovan u bh Parlamentu tako da čitava država počiva na kopiji Notara iz Francuske) nije samo želja Milorada Dodika. Ratom zauzete teritorije su u Dayton-u samo potvrđene i sve ove tri decenije radi se na rušenju tog projekta. Republika Srpska to nije nikad sakrivala ali zvaničan zahtjev za ukidanjem ovog entiteta nije BiH nikada pokretala, čak ni ‘majka nad majkama’ Munira nije to tražila, dok je za bh vlast tri decenije zajedničkog uživanja Republika Srpska bila i ostala samo dijaspora. Bošnjaci jesu, jer njihov zacrtani cilj je bi i ostao stvaranje islamske krijeposne Republike po želji Alije Izetbegovića. Hrvati, iako im je formalno – pravno ‘Herceg-Bosna’ ukinuta, u stvarnosti imaju svoj entitet, sada je i za njih kao i za Bošnjake pravi ‘vakat’.

Prije neki dan je Dodik želju Bošnjaka za ‘svojom državom’ pomenuo navodeći riječi ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, koju izjavu je ova kriminogena i radikalna ahmedija samo kratko prokomentarisala. Dodik je šizofreničar, rekao je. Moguće, ali i ‘Hižaslav’ je pragmatičan i dosljedan sljedbenik vođe Alije, provjereno i dokazano a sada kao savjetnik Reisa Kavazovića, ima čime i da ga savjetuje i ima koga. Iako ovakve teorije liče na zavjere jer se Bošnjaci upiru svo vrijeme trvdeći suprotno, ona imaju uporišta u svim djelovanjima u ove tri decenije. Logično. Ko bi se usudio jednostavno priznati da se bh rat vodio za ovakve ciljeve, bolje je i pristojnije ‘buniti se’ i opirati a na kraju prihvatiti ‘jer nije se moglo drugačije’.

* Naravno, u glavama Bošnjaka je to davno ‘sazrilo’, Alija je više pažnje posvetio na kartama brdima okolo Sarajeva, Srebrenicu je ‘mahnuo’ i nikad povratak povratnicima nije bio prvi zadatak. Naprotiv, dovlačeni su u Sarajevo i okolicu a pare za povratnike pokradene. I osim ‘onog što smo osvojili u ratu’ ‘pucalo se’ i na Sandžak, još na njega računaju’ali više kao prijetnje Srbiji i njenim pretenzijama na BiH. Tako će i akademik dr. Ferid Muhić još 2017. pojasniti u jednom listu u Crnoj Gori kako bi to izgledalo i zašto. ‘Kad može Crna Gora sa 600.000 stanovnika postati nezavisna, zašto to ne bi mogla BiH sa dva miliona, koliko ostaje kad se ‘oduzme’ Republika Srpska’. Pa još dodaje. ‘Mi ne bi bili ni prvi ni poslednji koji bi se ‘raspali’, mnoge države su se ‘raspale’ u moderno vrijeme, Bosna nema kontrolu nad 49% teritorija već to kontroliše Republika Srpska’. Akademik ne ispušta ni Hrvate pa taslači ovako. ‘Postoji i mogućnost da se i ‘drugi dio u znatno manjem postotku’ (aludira na ‘Herceg-Bosnu’ koja također nije pod ingenerencijom vlasti BiH) odvoji, jer Bosna nije ni jedinstvena ni cjelovita već dvadeset godina…’. Za one koji ne znaju, akademik je jedno od poznatijih imena među Bošnjacima, njihov ideolog. Iako radi u Skoplju, često je prisutan u BiH, aktivan u ‘Bošnjačkoj akademiji nauka’ iz muslimaskog univerziteta Zukorlića u Novom Pazaru i njegova se od Bošnjaka itekako ‘pika’.

* Ostaje još samo kao nada ‘svih strana’ – Donald Trump. Čeka se njegova i zadnja, za Ruse već znamo kako dišu.

Dayton jeste produkt Amerike i biće teško i delikatno donijeti takvu odluku. Međutim, kako su Bošnjaci već jednom izigrali Amerikance i sjebali njihov poznati ‘Aprilski paket’ (2006) kada je Silajdžić sa još jednim glasom iz HDZa sručio taj veoma važan posao po kojem ne bi bilo MUPa Republike Srpske i BiH bi dobila jednog predsjednika, plus još značajnih reformi, te znajući za nepredvidljivost u potezima Trump-a, sve je moguće. Kako mu BiH nije na mjestu priorieta, njegova šutnja je samo podgrijala stare ‘sirove strasti’. Dobrim dijelom i zbog toga, više niko neće da razgovara i pregovara, a bez toga nema rješenja.

* Ovo što se sada dešava u BiH u politici a posebno u medijima, samo je naš poznati ping-pong balkanskog universuma.

Sve osim brade Rame Isaka. Ona je unikat muzejske vrijednosti.

photo : domovina se brani bradom, Ramo Isak, arhiv