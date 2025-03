KO SE RUKUJE – MRLJE KUPUJE – Tajanstvene mrlje na ruci američkog predsjednika Trump-a : Neki kažu ‘vako’, drugi ‘nako’, mi velimo to je od penkala i od izvršnih naredbi

Tajanstvene crvenkaste i ružičaste mrlje na ruci mediji su primjetili i prije ulaska Donald Trump-a u Ovalni Ured, u Bijelu Kuću. U vrijeme jednog od nekoliko njegovih suđenja još prošle godine pojavile su se na prednjoj strani dlana i prstiju, nakon inauguracije čudne mrlje su uočene više puta na raznim dijelovima ruke, zadnji put pri njegovom susretu sa francuskim predsjednikom (Emmanuel Macron) krajem februara ove godine. Ovog puta mrlje su ličile na modricu sa vanjske strane šake.

Onda i sada, razni stručnjaci su pojašnjavali ovakve promjene, bilo je i objava doktora, stvorila se čitava teorija o uzrocima i povredi, spominjali su se hematomi, mrlje od injekcije ili infuzije, bilo je i onih koji su posumnjali u čelično zdravlje koje kao svakom predsjedniku potvrđuju ljekari specijalci. Sa svojom ubojitom i čvrstom zdravstvenom slikom često se hvali Trump lično, uz put dodajući kako nije ‘kao Joe Biden’, zdrav je k’o čelik.

Neki su ove mrlje pravdali čestim igranjem golfa, drugi udaranjem o stol jer se zna da je predsjednik strastven i emocionalan, bilo je i onih ‘povrijedio se negdje’ ne navodeći gdje i kako, nije falilo ni doktorskih izlaganja o hematomima ili bolestima koje uzrokuju ovakve pojave, svašta je bilo. Najbizarnije objašnjenje je došlo iz Bijele Kuće nakon što su tajne spekulacije o zdravlju ruke predsjednika postale javne i viralne, poslije njegovog susreta sa francuskim predsjednikom. Kažu : mrlje su nastale silnim rukovanjem, predsjednik se svakodnevno susreće i rukuje sa mnogo ljudi.

Po noj narodnoj ‘nisam doktor ali mogu p(r)ogledati’, i mi (kad kažem ‘mi’, mislim ‘ja’, tako se inače radi) evo dajemo svoju najjednostavniju nemedicinsku ekspertizu : promjene na ruci Trump- a su posljedica upotrebe olovke i potpisivanja.

Najkraće, ovako. Od ulaska u Bijelu Kuću Trump je do sada potpisao preko 200 izvršnih naredbi od kojih su mnoge postale zakoni i primjenjuju se. Odmah čim je sjeo u Ovalni Ured 20.01.2025, potpisao je prvu sa kojom je poništio 78 uredbi Joe Biden-a. Onda je pomilovao preko hiljadu zatvorenika i onih u procesu, kao što je to i Biden uradio u zadnji čas za jarane i familiju, poslije je sve već poznata istorija izvršnih uredbi ili naredbi američkog predsjednika. Od deportacije migranata do, šta znam, USAIDa, carinskih nameta Mexicu, Canadi, Kubi, Kini ili EU… Onda su tu dodatni ‘papiri’ koje je potpisivao i slao Greeland-u, Panami, EU.. ma raja, svaki čas se ima šta poptisati. Dakle, to su žuljevi od olovke i reakcije na takve radnje, nema druge. Olovka je poprilično teška i tvrda a energičnost Trumpa poznata. A penkalo svaki dan radi.

O.K, znam da nije bog zna kakvo čudo od pojašnjenja i da je totalno laičko, ali mi bolje zvuči od onog blesavog sa rukovanjem. Ako ni radi čega drugog a ono da se malo oraspoložimo i nasmijemo.

Iako su stvari daleko ozbiljnije i nisu za vica.

photo : Emmanuel Macron i Donald Trump, mrlje na ruci američkog predsjednika, arhiv