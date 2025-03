KO SE POŽELIO RATA U BiH? SVI BI RATOVALI A ‘ŠVABO ŠMIT’ OPET KOD REISA – ostavite tužilaštvo i Agencije na miru, smanjite ramazanske doživljaje Zukan Heleza, Rame Isaka i ostalih ‘patriota’ : neviđeni pritisak na bh pravosudne institucije u pokrenutoj istrazi – nalogu za privođenje Milorada Dodika, Viškovića i Stevandića može imati suprotan efekat…

– Milorad Dodik je prešao sve moguće linije suradnje sa zvaničnim organima BiH, sa predstavnicima međunarodne zajednice, sa partnerima ‘trojke’ pogotovu i odavno. Politički proces protiv njega kojeg smo poslije silne medijske euforije umalo zaboravili kao i sutkinju Senu Uzunović kojoj smo pjesmice spjevali u našem poznatom naprđivačkom transu u kojem je osuđen na godinu dana zatvora uz mjeru zabrane bavljenja politikom šest godina, koji još nije ni pravosnažan, dao je Dodiku krila pa je krenuo u donošenje niz neustavnih i bez ogromnih posljedica teško provodivih zakona, uključujući i ovaj zadnji, najteži – donošenje Ustava Republike Srpske. Zbog čega je tužilaštvo nakon odbijenih poziva na saslušanje izdalo navodno nalog za privođenje sudskoj policiji Dodika, premijera entiteta Viškovića i predsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Kažemo navodno, jer još se zvanično ne zna kome je i da li je uopšte takav nalog izdat, te zašto ako jeste, nalog ide umjesto u SIPAu sudskoj policiji?

– Promjena Ustava entiteta na način kako je to osmislio Dodik, izravan je uvod u jednostrano raspakivanje Daytonskog mirovnog Sporazuma a što su dobrim dijelom i donešeni zakoni o zabrani djelovanju SIPAe, Tužilaštva i Ustavnog Suda BiH na teritoriju entiteta, čime je Dodik ‘navukao’ na sebe i reakcije Amerike i OHRa te dobrim dijelom i EU koji su takav postupak osudili, što je uzrokovalo i istražne radnje Tužilaštva i poziv za njegovo i saslušanje suradnika a potom i nalog za privođenje.

No, umjesto da se takav razvoj događaja iskoristi i politički na njemu profitira, bošnjački dio vlasti uz napaljene krvožedne medije krenuo je u neviđeni pritisak na Agencije bezbjednosti i tužilaštvo koji se graniči sa ludošću i koji će samo otežati i nažalost usporiti njihovo djelovanje.

Sarajevo također nije iskoristilo na pravi način ni opoziciju u Republici Srpskoj bez koje, da budemo načisto Dodik ne bi bio ovoliko oslabljen u svojim namjerama, iako je i rad te opozicije više vezan uz preuzimaje vlasti nego li na direktno suprotstavljanje radnjama Dodika, već je, jer to jedino zna, krenulo paliti raju i putem medija dramatizovati ionako uzavrelu situaciju u državi i u Regionu. Nema ko sve nije prodefilovao pred tv kamerama, nema domaćice ili penzionera u Federaciji koji nije istumačio Krivični zakon BiH, postupak istrage, dostavljanje poziva tužioca ili ko nije diplomirao na krIvičnom procesnom pravu BiH. U opštu hajku i naredbe tužiocima uključili su se svi bošnjački političari, manjim dijelom i nevidljivi predstavnici Srba u Sarajevu,’ nevladine organizacije’ posebno, Reis ‘Ajatolah BiH’ obavezno pa onda listom sve hodžice po internetu.

– Tako smo iz medija saznali kad će biti i kad je poslan poziv, kako se ponaša direktor SIPAe (i naravno jer je Srbin ustvrdili da on neće ništa poduzeti), koliko je dugih cijevi kod kuće Dodika, kad je i koji helikopter poletio iz Banja Luke, gdje će Dodik pobjeći, šta će i kako će postupiti tužioci sutra, koju potjernicu će izdati, kako će vojska EUROFORa djelovati, ma sve smo saznali do u tančine i ovakav javni tok pravosudnog procesa još nije nikad zabilježen i ovakav javni sudski progon još nije nikad u istoriji BiH viđen. Onda, umjesto bilo kakvih pokušaja razgovora, veseli ‘patriota’ – tajkun i nadasve nakaradni ministar Ramo Isak koji hapsi Dodika već godinu dana i ‘neda milimetra Republike Srpske’ osvane u Ferhadiji sa prijetećim prstom ‘evo me, smijem doći u ‘eReS’, dok notorni ratoborni i pijani ministar Zukan Helez ohrabren ‘iftarom’ u ‘zajedničkim oružanim snagama’ BiH (Bože zakloni, otkud to?) skupa sa predstavnicima EUROFORa i NATO snaga po ko zna koji put nakon slike sa Reisom objavi sliku sa bh puškom i slikama sa komandantima vojnih stranih sila u BiH, a svi zajedno nam poruče ne bojte se, Dodik je gotov, uhapsićemo ga, nemakud pobjeći.

– Iz krvožednih medija poput tv ‘Face’ sandžaklije Hadžifejzovića ispeglanog oronulog ratnika sa Pešteri odakle ovi i ovakvi ministri bukvalno ne izlaze stižu nam ‘sigurne i provjerene’ a ‘šokantne’ informacije novinara koji zna sve – Slobodana Vaskovića ili bošnjačkog lirskog zanešenjaka Dragana Bursaća koji se razletio od Al-Jazeera novine i televizije pa preko Radio Sarajeva i sve do Senada, tako da je doživljaj rata potpun. ‘Puca’ se iz ‘Patrije’, grmi sa ‘Hayata’, ‘ratuje’ i ‘Oslobođenje’, i ‘Avaz’ logistikom islama i Ramazana, vanredno stanje i državni udar su odavno po medijima IZBiH, silni analitičari i operacije ‘Kula’, ‘Crna Ruka’, ‘Meduza’, Emir Suljagić hoće vanredno stanje, sve je baš onako kako pravila rata i nalažu.

– Raja u BiH se poželila rata, u to nema sumnje. Ljiljani špartaju ulicama i kancelarijama, jarboli sve veći, pobjede sve jače i žešće, ‘mi’ sve snažniji. Komentari koji su ogledalo naše stvarnosti daju dodatnu snagu medijima koji iz minuta u minut sve znaju a ništa ne znaju pokazuju ciljeve ove neviđene medijske i opštenarodne opasne zajebancije. Niko nije spreman za razgovor, niko neće da ostavi na miru državne organe u koje se zaklinju, već bi svi redom ratovali ‘ratom kojeg neće biti’. Po onom, iza leđa imamo Ameriku, NATO i EUROFOR, a mi će mo ‘kolo voditi’. Što je totalno samo obični mit. Pa ćemo ‘ući u Banja Luku’. Pa će, i to je već isprogramirano – Ćamil Duraković koji iz potaje klepeće po tastaturama, ‘postati predsjednik Republike Srpske’, čim se Dodik i ekipa uhapse, a to će biti ‘samo što nije’.

Sa druge strane, Dodik poručuje da ‘neće biti rata’ ali je već sve spremio da do rata dođe. Željko Komšić bi najradije uveo vanredno stanje sa jaranom Bećirovićem, Željka Cvijanović kao i Bećirović piše ‘sitne knjige’ Evropi i ‘bori se za Dayton i BiH’, natociljana raja od svega najviše priželjkuje ‘ulazak u Banja Luku’ i priziva Republiku BiH. Šta bi tamo radila i kako ući, to se ne govori ali se da pretpostaviti, to je nedosanjani san iz zadnjeg bh rata, važniji od hapšenja Dodika.

– Ponoviću stoputa rečeno. Međunarodna zajednica je poprilično zakasnila sa svojim djelovanjem ali ako njena odlučnost da se pomakne Dodik ne bude usmjerena i na odklanjanje i ostalih ‘bošnjačkih dodika’ u Federaciji BiH koji imaju iste ciljeve kao i Dodik, sve je to jalov posao. Zato jer ‘poslije Dodika’, Bošnjaci imaju slijedeći zadatak : ‘obračun’ sa Hrvatima. I oni kao i Dodik imaju uvijek plan ‘A’ i planove ‘B’, ‘C’ i tako dalje, sve dok ‘ne osvoje državu’. Za početak : umjesto ‘iftara’ i drvljenja državne politike sa Reisom VP BiH (VP BiH je opet svratio po pamet kod političara i hodže Kavazovića prije sat vremena) ‘Švabo Šmit’ bi trebao i morao bez obzira na proces posmjenjivati bagru, nametnuti i provesti vanredne izbore i otvoriti prozore državi BiH, da prodiše. Ovako, baveći se Reisovim tumačenjem države Schmidt samo potvrđuje da je on zaista u BiH čisti ‘turista sa Baščaršije’.

Kao što je jalov ovaj medijski pravosudni hajka-proces koji će samo naštetiti tužilaštvu i ostalim Agencijama u BiH, isto tako je nakaradna i medijska mantra da će Dodika uhapsiti međunarodne snage. Ako se one uključe u ovu bh tragediju, tek će onda u BiH nastati ‘hrkljuš’. Tek onda će Dodik zaista zaokružiti svoju misiju. A i Bošnjaci. Jer, kad oni stanu na liniju razgraničenja (na entitetske linije) na što ih lože Bošnjaci i Dodik svojim potezima cementira, eto granice. I eto države. Za Dodika i Bošnjake. A sa Hrvatima ‘će mo poslije’.

– Dakle, ako može, smanjite doživljaj makar bio i ramazanski. Pustite tužilaštvo i ostale pravosudne organe da odrade posao. Razgovarajte više sa opozicijom u Republici Srpskoj a manje serite po internetu, pustite Dodika neka pojede svoju rođendansku tortu sa kojom će pojesti i sve ono što je isplanirao. I razgovarajte sa predsjednicima Srbije i Hrvatske, ma kako to bilo bolno to će se kad-tad morati desiti.

Na kraju svih krajeva, svi ratovi su završavali razgovorom i dogovorom. Tako će se završiti i ovaj bh ‘rat bez rata’.

Osim ako sve ovo nije unaprijed dogovoreno. Ne volim teorije zavjere ali pomalo ‘tukne’ i na ovu mogućnost.

photo : bh Tužilaštvo, arhiv