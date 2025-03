Utica NY : Jedna od četiri bh džamije realizovala dobiveni grant u iznosu od 109.000 dolara od državnog organa Amerike, umjesto zahvale državi – uputuli zahvalnost Allahu i dr. Mehi Buljubašiću koji je predsjednik Odbora džemata i član Odbora tobože ‘nevladine’ kompromitovane udruge ‘BACA’

Jula prošle godine, Odjel za kriminalističke i pravosudne poslove (NYS Division of Criminal Justice Services) države New York odobrio je donaciju crkvi konvertovanoj u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY) u iznosu od 109.000 dolara. Pare su date za ‘adaptaciju video-nadzora i kontrole pristupa te fizičke sigurnosti’.

Ova bivša Metodistička crkva a sada džamija je na samom ulazu u Opštinu sa kojom dijeli i parking, vlasti su zasigurno ovim osim pomoći džematlijama htjele i sigurno okružje uz Opštinu, odbor džemata je kao što to ‘nama’ priliči na sva zvona to proglasio ‘suradnjom’, ‘partnerstvom’, ‘podrškom’ i koječime sličnim. Poslije čega nema druge nego da su Americi važne džamije. Čim im daje lovu a opštinski načelnikih čak i svečano ih umjesto fabrika otvara, kao što je to učinio načelnik Mike Galime prošle godine prisustvom otvoru privatne druge džamije u našem gradu hadžije Bajre Smajića.

Krajem prošle godine najavljeni su tenderi i raspisan je konkurs za radove zamjene vrata, kamera i sigurnosnih codova, međutim od najavljene transparentnosti ne bi ništa. To ostaje slatka poslovna tajna kao i uvijek. Nije objavljeno ko su izvođači radova kao što je najavljeno ali je ovih dana objavljeno da su postavljene nove kamere, uređaji za kontrolu, novi codovi te izvršena zamjena vrata i ulaznih stubova i vrata.

Poslovni je i ljudski red i običaj da se za ‘sadaku’ zahvali donatoru, međutim odbor džemata se odlučio zahvalnost za dobivene pare upututu Bogu i dr. Mehi Buljubašiću predsjedniku odbora ovog džemata koji je i aplicirao i realizovao dobiveni grant.

‘Hvala Allahu koji je dao da u mubarek mjesecu Ramazanu finaliziramo i posljednji projekat u sklopu granta kojeg je naš džemat dobio od države. U sklopu ovog granta na džamiji su urađena ukupno tri velika projekta… Veliko hvala predsjedniku našeg džematskog odbora dr. Mehi Buljubašiću koji je uspješno aplicirao za ovaj grant, vodio uspješno cijeli ovaj proces oko realizacije granta i Allahovom voljom uspješno smo završili sva tri projekta predviđena grantom’.

Svaka čast Bogu i Mehi ali da nije bilo para državnog organa, ne bi od toga bilo ništa. Inače, dr. Buljuašić je, pored toga što je pedsjednik odbora ovog džemata još i član Odbora tobože ‘nevladine’ kompromitovane udruge ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) o kojoj smo više puta do sada pisali, posebno o njenoj nelegalnoj predsjednici Hanki Grabovica i aferi o nestanku para iz donacija za projekat repliku – ‘Sebilj’ – turske fiskije (fontane) u našem gradu. Članstvo Buljubašića u džematskom i u odboru ovog udruženja je još jedan dokaz da je ova udruga produžena ruka džamijskog odbora, zapravo njena tiha politička filijala, o čemu smo također izvjestili javnost.

Kamere u džamiji su potrebne ali iskustvo nas uči da nisu uvijek efikasne. Česte su krađe ili provale u Božjim Kućama u BiH i ovdje u dijaspori ali kamere ništa ne zabilježe. Lopovi i vehabije su nevidljive, kamere ih ne mogu uhvatiti, za ponadati se da će ove državne biti djelotvornije. Naime, u ovoj crkvi-džamiji su i do sad postojale kamere ali i nekoliko provala (uvijek isto : nestale pare od ‘sergije’ koje se tako olako drže nezaključane i na dohvat lopovima, nema istrage), valjda će sada biti drugačije.

AkoBogda neće, znamo se!

photo : postavljene nove kamere i sugurnosni uređaji na crkva-džamiji u gradu Utica NY, arhiv