U DUHU NAŠE TRADICIJE I VJERE : Emir Hadžihafizbegović, glumac, vjernik, ‘lord’ i SDA političar Dodiku : ‘Mr’š u Pičku Materinu, Ološu’

Znam, nije neka i neočekivana vijest i nije čak ni najnovija, ali čim je na naslovnoj strani ‘partizanskog Oslobođenja’ vlasništvo zelenih magnata-tajkuna SDA braće Selimovića koji su također vlasnici i ‘Sarajevske pivare’, onda svakako zaslužuje pažnju.

Emir Hadžihafizbegović, poznato ime bh i svjetskog glumišta autor je kratkog ‘fejsbuk’ posta posvećenog Miloradu Dodiku pa urednica ‘partizanka’ Vildana Selimbegović nije mogla odoliti. Ko bi mogao? Nedjelja je, ništa se značajno ne dešava osim poznate medijske halabuke oko bh ‘državnog udara’, strahe, hapšenja Dodika i licitiranja sa njegovim ‘twitt’ baljezgarijama i fantamozgarijama a nešto se napisati mora. Nešto što će raju oduševiti. ­Jer danas nema ni­šta ‘masno’. Dodik nije donio nikakav novi zakon, Vukanovića budućeg akBogda ministra nisu danas izbacivali iz Skupšine i nije danas Dodik u Srbiji, Zukan Helez se umirio i čeka iftar, Ramo Isak danas nije nikog i ništa uhapsio-samo se uslikao ispred svoje benzinske pumpe u Zenici da vidimo da pumpa postoji, Benjamina Zelenkapica Karić dijeli kolačiće i cvijeće po ulicama, samo Ćamil Duraković ‘twitta’ iz svoje vikendice u Kragljivodama …

I bi, desi nam se Hadžifahizbegović, poznata SDA ‘čivija’, još poznatiji glumac i umjetnik, nekadašnji SDA ministar pa upravnik Pozorišta, uz Ramazan se i nama i njemu dešavaju uglavnom lijepe i fine stvari.

Tim prije jer se u njegovom postu spominje Dodik. Tako će Emir na jednu od silnih i svakodnevnih izjava Milorada Dodika twittnuti i to velikim slovima a evo mi čitamo i naslađujemo se.

‘MR’Š U PIČKU MATERINU, OLOŠU’!

‘Oslobođenje’ se uz kratki tekst i screen posta osvrnulo i na ono najznačajnije. ‘Post je izazvao mnoštvo pozitivnih komentara’. Za svaki slučaj i radi finoće, urednica je u naslovu izostavila ono najsočnije ali se popravila u tekstu sa screen-slikom potpune izjave.

Naravno, zato se i plasiraju ovako značajne vijesti.

Dodiku nije ovo prvo čašćenje a i on se načašćavao dozlaboga, a ni Vildani prvo naslađivanje naslovima i komentarima ko je kome ‘smjestio’, i ko je po ko me ‘opleo’, a posebno ono ‘A šta će na ovo reći Dodik’. Očekujući ‘odgovor’ iz Banja Luke. Naravno nije ni Hadžihafizbegoviću ovo ni prvi ni zadnji ‘fejsbuk uradak’, i ništa ne bi bilo sporno jer Dodiku treba jebati mater, to nam je svima ‘farz’, hoću reći obaveza još od onog ‘historijskog jebanja matere’ u Konjicu, koje je patriotski plasirao Zukan Helez juna 2023. a poslije skrušeno ponovio kod ‘Sandže’ Hadžifejzovića i odmah osvojio prvo mjesto za titulu ‘Bošnjak sa najvećim mudima’ u centralnom pitanju bez odgovora, nakon što mu je Dodik ‘jebao genocid’. Međutim malkice je problematično jer ovakva čestitka dolazi od Emira i uz Ramazan, mjesec ljubavi, ‘ibadeta’ ma šta god to značilo i moralne čistoće. Zato jer je Hadžihafizbegović deklarisani vjernik kako i sam ističe, član ‘uže’ SDA mafije i nasljednik ideologije Alije Izetbegovića (‘Ja sam u SDA, ja sam na fonu i na političkoj ideji Alije Izetbegovića. Imao sam privilegiju da budem u blizini tog velikog i plemenitog čovjeka. Ja od te ideje odstupit ne mogu…’) i živi po strogim čistim pravilima islama kao njegovog ‘prvog stuba života’ (‘vjera u Boga’). Ostala tri su mu ‘porodica’, ‘posao-gluma’ i ‘država BiH’ na zadnjem mjestu.

Fino je pojasnio prije par godina da, ‘čim se zaljulja jedan od ova tri supca, meni nije dobro, organizam se uznemiri i ja reagujem’.

Eto, tako, zaljuljalo mu se i mi čitamo. Jednom smo ga poodavno vidjeli kako se zaljuljao polugol uz flašu viskija i ples bez granica, pomjerio se neki od stubova a Emir se upiškio od ljuljanja. Dakle, ništa neobično, osim to što je opsovao uz post u danima ‘Najdražeg’, to je malkice sporno, sve ostalo je kako smo rekli potaman. Jebačina je postala sastavni diskurs naše politike i sve ostalo što ide uz te radnje. To nije kao nekada izuzetak već naša svakodnevna potreba i dozvoljeno je, sve zavisi od situacije a vjernicu su ljudi.

Da bi ipak provjerili i da ne griješimo duši ili da nam ovo gladovanje bude ‘u kabul’, za svaki slučaj smo pitali šefa za ‘fetve’ pri Uredu Rijaseta da li se ovakvim postupkom Hadžifejzović ‘omrsio’ i dobili zanimljiv odgovor.

‘Nije u duhu naše vjere i tradicije preporučljivo ovako pokazivati svoja osjećanja ali svaka situacija zahtijeva drugačije postupanje. Znamo šta se sve dešava u našoj jedinoj nam domovini i stoga imamo razumijevanje za našeg brata Emira i preporučujemo mu da ako se slično desi a što je moguće i poželjno, neka samo ispere usta čistim bezalkoholnim alkoholom i neka zaposti uz dovu i nastavi sa postom do ‘iftara’. Ako je ovo rekao poslije iftara, onda to ima manju težinu. Ili, uz dovu neka ‘naposti’ jedan dan i sve će biti u redu. A Allah najbolje zna i razumije.’

Nismo u cjelosti bili zadovoljni odgovorom najodgovornijih jer je kao tumačenje Daytona ili kakvog ‘hadisa’ pa smo pokušali kontakirati Hadžihafizbegovića i provjeriti da li je opsovao prije ili poslije večernje žderačine, nismo dobili odgovor. Nadamo se da je u svakom slučaju oprao usta. Za svaki slučaj, da ga Allah nagradi.

*** da bi se razumjeli, učimo bosanski, jebeš maternji : ***

– ‘iftar – večera poslije dnevnog gladovanja – posta. Najbolje se prima kod

Boga ako je negdje u kafani ili na javnom mjestu, može i u krugu

porodice;

– ‘zapostiti’ – početi sa postom, gladovanjem uz Ramazan po islamskim

propisima;

– ‘napostiti – postiti još koji dan viška ili namiriti propušteno gladovanje;

– ‘omrsiti se – prekinuti post na bilo koji način;

– ‘farz’ – obaveza;

– ‘fetva – islamska naredba, ‘order’;

– ‘mrš u pičku materinu ološu’-muslimanska verzija od ‘goni se u tri pizde materine’;

– ‘ukabuliti’ – nešto što će nam se priznati kao dobro djelo;

– ‘ibadet’ – Bogosluženje;

– ‘hadis – poruka Poslanika, tumačenje iz Svete Knjige muslimana.

P.S. svaka sličnost sa Hadžifahizbegovićem, Dodikom, Ramazanom i ostalim pojavnim oblicima imena, slučajno je – namjerna.

photo : naslovnica ‘Oslobođenje’, Emir Hadžihafizbegović, arhiv