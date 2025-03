NAJLJEPŠE PISMO 2025 : BH Pošta organizuje međunarodno takmičenje pod motom ‘Zamisli da si ocean’ za djecu i omladinu, pobjednik se unaprijed naslućuje …

– Iako je ovo 54. po redu ‘međunarodno takmičenje’ u pisanju pisama (nama je zbog granica poslije bh rata sve međunarodno) predviđeno za djecu i omladinu, na njemu mogu učestvovati i odrasli. Za najhrabrije i najuspješnije slijede vrijedne nagrade i ‘nagrade iznenađenja’. Ima osim novčanih nagrada još svega ponešto, bicikala, slušalica za uši, štampača u boji, dok ‘nagrade iznenađenja’ oranizatori – BH Pošta, HP Mostar i Pošte Srpske (eto odakle takmičenje nosi naziv međunarodno) – još ne otkrivaju.

– Tema ovogodišnjeg takmičenja je vrlo inspirativna i glasi ‘Zamisli da si Ocean’ pa se zato očekuje veliki broj prijavljenih. Jer ‘Ocean’ kao što mu ime znači, ima širinu i ne mora značiti samo vodu. On može bit i država, i vjera, i politika, može biti i ljubav porodice, to mogu biti i djeca, svašta tu ima, samo treba izmaštati. Organizatori su iako to nije trebalo – dali natuknicu šta treba napisati u pismu, nešto kao ‘napiši nekom pismo u kojem ćeš obasniti zašto i kako bi se trebali dobro brinuti o tebi’, budući da ovim utiču na slobodu razmišljanja i tehniku pisanja.

– Kako nezvanično saznaje Cross Atlantic, totalno zavisan i apsolutno neslobodni medijum iz dnevnog boravka, iako je rok prijava do 31. marta, već je stiglo na stotine pisama kandidata i po svoj prilici pobjednik bi mogao biti Denis Bećirović. Drugi bošnjački član bh Predsjedništva (pored prvog Željka Komšića). Naime, Komisija je već pregledala nekoliko desetina njegovih pisama koje je poslao u jednom dahu i danu iako je za takmičenje dovoljno samo jedno, i već se naslućuje mogući pobjednik ovog prestižnog takmičenja.

Bećirović, inače doktor islamologije i poznati SDPovac je već odranije prepoznat kao nenadmašni pisač pisama. Usvojoj bogatoj političkoj i pisačkoj karijeri ispisao ih je na desetine hiljada. Da nije ovakvog njegovog talenta za pisanje, BH Pošte bi odavno imale problema sa poslovanjem, no ni to nije sve. I druge organizacije i firme te socijalne mreže su kao i ostali mediji svakodnevno preplavljeni njegovim pismima, a isto tako i međunarodne organizacije, diplomatija i ostali svjetski kor, po čemu je poznat i vani kao kod kuće. Njegov životni moto je ‘nijedan dan bez pisma’ kao po onoj latinskoj ‘nijedan dan bez linije’ (nulla dies sine linea) jer sve što nije zapisano u pismu, kao da nije ni bilo. Njegova pisma su puna uglađenosti, savjeta, naredbi, estetike, dramatike i patriotskog domoljublja, svega što mu u startu daje prednost. Iako su tako koncipirana da puno napišu a ništa ne kažu, što je specijalna i samo za nadarene osobe vrijedna tehnika pisama i pisanja, vrlo su tražena roba.

I mnogi ga kopiraju. Pored Bećirovića favoriti su i mnogi ostali bošnjački i srpski političari, ne zaostaju ni oni iz dijaspore Herceg-Bosne, tako da će proglašenje pobjednika biti vrlo uzbudljivo.

– U svakom slučaju veoma težak zadatak za Komisiju. Kažu nam dobro sakriveni a neimenovani izvori da su pisma Bećirovića u startu pobrala simpatije članova.’Ocean, to je moj Svijet’, počinje Bećirović, ostatak iz razumljivih razloga Komisija ne otkriva. I zanimljivo, za razliku od već poznatog ‘samo je nebo granica’, za Bećirovića su nepregledne širine i dubine mora posebna inspiracija.

Na primjedbe da je on prestar za ovakvo takmičenje, Komisija kaže da nije. Pravilo glasi ‘i za odrasle’ a Bećirović iak izgleda mladoliko, crvenkasto i dječački još raste. To je vječiti omladinac, dječak koji je još od komunističkih dana u stalnom razvoju i nikad da ostari.

photo : plakat međunarodnog takmičenja Bh Pošte, arhiv