KAD JE REIS DRŽAVA ONDA SU I HURME DRŽAVOTVORNE : Bošnjačke medije i vlast obuzelo vjersko ludilo, opšta je agresija IZBiH uz Ramazan na javnost i da nije agresije Dodika, njegovih suludih performansi i kolega mu U Bošnjaka u Federaciji pomislili bi da živimo na nekom drugom Kontinentu …

* Razumijem da je potrebno proslaviti i obilježiti vjerske praznike ali ovoliku namjernu i indoktriniranu medijsku agresiju i halabuku Islamske Zajednice BiH na građane i cjelokupnu javnost uz jedan od islamskih praznika Ramazan – ne mogu shvatiti vjerski nikako. Ne zato što nisam vjernik po šnitu ove odnarođene i najmanje vjerske zajednice već što to u zemlji koja je po Ustavu i propisima građanska i sekularna nikako ne ide u opšti okvir državne zajednice kakvom se lažno legitimiše.

* Iako je IZBiH sama po sebi država u državi, paralelna BiH sa organima koje ima svaka država, iako ima svoje medije (radio, tv, novine), svi listom bh mediji u Federaciji se naprosto utrkuju ko će objaviti više i slađe priče o ovom muslimanskom prazniku. Da nije opasnih i suludih performansi Dodika iz Republike Srpske i još budalastijih napucavanja kolega tupoglavaca mu iz ‘ostatka’ države, čovjek bi pomislio da živi negdje daleko na nekom drugom Kontinentu. Naslovne stranice portala, medijskih kuća i novina su prepune ahmedija, hafiza i doktora islamskih nauka, printaju se tumačenja islamskih propisa, postiraju idilične ramazanske sličice Sarajeva i ostalih gradova, daju se meni kartice iftarskih večera, kolektivne žderačine sa koji nam stižu naslovnice su top tema, objavljuju se recepti nekakvih jela za koja nikad nismo ranije čuli, printaju se isčitavaju ‘vaktije’ – raspored dova, ustajanja i lijeganja u postelju, televizije van IZBiH otvaraju posebne ramazanske kanale i podcastove, pretvaraju se u islamske radionice Dvora na Kovačima.

* Smijenjuju se i praznici ‘ostalih’ vjernika u BiH ali za njih se skoro ni ne čuje, no kad dođe Ramazan (‘najdraži’, takav nam je svaki drugi muslimanski przanik) pa onda prvi, drugi ili treći, koliko hoćeš Bajrama (Reisov zamjenik nas je podučio da je otvor nove džamije također Bajram..), opšte je ludilo. Jednostavno, i nama i čitavom Svijetu moramo pokazati da smo najveći, najbolji i da je sve što je ‘naše’ zapravo svjetsko i opšteprihvaćeno, da smo brate islamska država, nego! Vlasti su u ovaj vjerski medijski praznik, koji je (zlo)upotrijebljen čak i za privrednu granu turizam upregnuli djecu iz vrtića, đake i studente, puca se iz namjenskih ramazanskih topova, djeci su sarajevske vlasti čak i skratile časove ‘zbog iftara’, kao da se večera u podne i ko da sva djeca poste, stiče se utisak da je BiH čista i dakako islamska država, osim muslimana tu nema nikoga.

Državni bošnjački ministri čuče po džamijama i slikaju se, bošnjački pjevači ako su žene navlače hidžabe da pokriju sise i istetovirano međunožje, ako su muškarci onda ‘pune baterije’ po iftarima ili džematima (dakle, vještački su, na baterije), Reis poziva na skromnost a sve pršti od rasipništva, na budnost i odbranu ‘napadnute države’, načelnici uz čestitke i slike sa somunima ‘fataju’ pratioce po ‘fejsbuku’.

Nema druge, priča da smo sekularna država koja je nikad spremija za EU i Zapad su čista talašika, vidi se i čuje se da smo islamska.

* Kao da nismo. Evo na izgled bezazlenog ali očiglednog dokaza. Hurme.

Neko ih zove i datulama, sa njima se mora svaki ‘postač’ (ovaj izraz bi baš onako smiješan) ‘omrsiti’ – početi jesti’ kao Poslanik nekad, sa njima se počinje gladovanje rano ujutru. Glavna su atrakcija na kafanskim menu karticama, kao da Tite mi, kod nas umjesto hurmi najviše nema šljive i šljivika. Ako se nastavi ovako, a hoće, uskoro će mo umjesto krava uzgajati kamile, a umjesto cipela nositi sandale. Samo još da u BiH pronađemo pustinju sa malo više pijeska, sve će biti potaman.

No, hurme nisu samo glavno jelo Poslanika, to je nacijo državotvorno voće. Ko ima i ko upravlja sa njima, taj je država. Braća Arapi odlično znaju što nam je slatko pa nam uz svaki Ramazan šalju na kamione ovog zdravog voća, koje je u našim trgovinama skupo ‘kao suho zlato’. Ove donacije je nekada SDA prebogata baba ministrica vanjskih i drugih SDA poslova Bisera Turković u ime države preuzimala na aerodromu kao Fadil Novalić respiratore, sve po 50 tona, a mi gledali na tv ili čitali u novinama. Čak se i sprdali sa tim, iako je kakva-takva (nikakva), bila neki državni službenik, makar ih je primala javno a distrubirala tajno.

* Danas je međutim drugo vrijeme. Danas, jučer, evo prije sedmicu-dvije dana u ime države BiH donaciju hurmi tešku 25 tona preuzeo je Reisat, paket nam poslao ‘sluga Dva harema’ Kralj Selman lično. Nema nikog od države osim ovih državnih predstavnika pri preuzimanju i potpisivanju ovog poklona, samo hodža Enes Ljevaković u ime BiH i ambasador donatora u našoj zemlji – Nj.E. Osama bin Dakhil Al-Ahmadi. Ispred njih ‘papiri’ i naravno državna zastava, sve po protokolu. Obično i u nestvarnim državama ovakvu pošiljku bi trebao preuzeti državni organ ako je donacija namijenjena državi, ili predstavnik Crvenog križa, ili bolje Zelenog polumjeseca međutim kako živimo u stvarnoj realnosti, hodža je predstavnik naše države. Naslovi kako je Saudi Aabia donirala državi BiH 25 tona hurmi pokazuju i dokazuju ko je u BiH država.

Ove hurme će kao i svaka druga donacija državi BiH završiti na isti način, kao i one ranije koje je preuzimala Bisera Turković -­ nestaće ih kao da nisu ‘rodile’. Jedan i to manji dio će se podijeliti najbližima Bogu i onima koji bez hurme ne mogu ni zapostiti, drugi daleko veći dio će mo moći kupiti po paprenoj cijeni u našim dućanima, da se naša država – IZBiH malo omasti, jer mi smo poznati svjetski mađioničari za sadaku, no ni je u tome poanta.

Ona je u ovome. Država BiH je zapravo Islamska Zajednica BiH i kao i svaka država ona zna kako se treba ponašati državotvorno.

photo : državotvorne hurme i državni predstavnici – zamjenik Reisa hodža Ljevaković i ambasador Saudi Arabia u BiH, arhiv