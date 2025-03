Sastale se štetočine u ‘Distriktu Potočari’, štetu popravlja lova uz 11. juli : Željko Komšić u Potočarima, ‘majka nad majkama’ u New York-u, Hamdija Fejzić ruku pod ruku sa direktorom MC Emirom Suljagićem dojučerašnjim njegovim potencijalnim ubicom

* Prije nekoliko dana ‘gazija’ Željko Komšić – drugi bošnjački član bh Predsjedništva, kažu’, iznenada posjetio Srebrenicu. Hoću reći Potočare, jer Srebrenicu su bh vlasodršci davno otpisali. Ništa novo, ova po svim javnim i dostupnim medijskim informacijama i dokazima ‘najveća politička ubleha i štetočina’ po državu BiH osim dovljenja, posjeta Bužimu, mezetlucima i kafanama, ‘šehitlucima’ i ostalom ‘našem’ folkloru politike drugo ništa ni ne radi. Ah, da, radi, radi. Prijeti, piše pisma, udara šakom po stolu, svađa se sa svim državama i ambasadama, ukuplja botove i skotove svih fela, ratuje kao onda nekad kad je pod sumnjivim okolnostima zaradio ‘zlatnog ljiljana’, značku koja mu svakog prvog u mjesecu donosi 800 KMa na njegovu ‘skromnu plaću’. Uostalom, pravilo bošnjačke komponente vlasti rada je poznato. Samo obiđi Potočare, Fatu Orlović, ‘šehide’, Bužim i turbe gdje je Komšić odavno ‘počasni’ vlasnik ključeva tog gradića, šalji pare Suljagiću i budi patriota : nedaj državu. Drugo ništa ti nije potrebno za ugodan i slastan život. Stoga odavde iz ove povratničke enklave gdje se samo mrtvi vraćaju jer za žive nema ni planova ni projekata, svako malo vremena stižu domoljubni tekstovi i sličice.

*Tako je i ovoga puta ‘iznenadni’ upad u Potočare Komšića nakon osvježenja u trskom hotelu odmah do ‘doline nišana’ zapravo isplaniran. Hoće nam reći u vezi ovih događanja sa Dodikom ‘ne bojte se ništa, sve imamo pod kontrolom sam budite budni’. Tamo, kad god ‘zaškripa’ navali hrpa štetočina, Komšić nije izuzetak, u Potočarima uglavnom viđamo ‘naše štetočine’ često i prečesto. Vidjeli smo još jednu štetočinu Ramu Isaka kako je tamo stigao onomad helikopterom stogao pa uz svitu još snimio borbeni spot sa sinovima sve uz ilahije i kaside, u jeku izbora, primjea ima na pretek.

Poslije povratka u Sarajevo, po ugledu na svakog bh visokog predstavnika vidi se i reakcija. Nekadašnju želju i zahtjev Munire Subašić da se iz sastava EUROFORa izbace Mađari koji su do prije godinu dana komandovali jedinicom ALTEA (pa preuzeli Rumuni s početka ove godine) ‘jer im ne vjeruje budući da Orban premijer podržava Dodika’ već je pretočen u ‘zvanični zahtjev. Sa Munirom nema šale, vidjeli smo da njena pisma pretvara u zvanična dokumenta i hadžija Dino Koaković u vezi 09. Januara. Nakon gostovanja pomoćnika ministra vanjskih poslova Mađarske u Banja Luci i njegovog ‘otvorenog stavljanja na stranu Dodika’ Komšić je naredio i poslao pismo EUROFORu da se Mađari maknu iz sastava tih jedinica. Neka se namire sa Turcima našom braćom, koji su prije neki dan paradirali ‘Distrikt Potočarima’ i okolinom. ‘Majka’ je isto tako zabranila hrvatskim vojnicima pa ih nema u ovim našim čuvarima nezavisne i nepokorene države. Slično Komšiću, kad god se iz Potočara vratio ahbab Visoki predstavnik, eto odmah nametanja i zakona. Tako je radio drug Valentin tako radi i ‘Švabo Šmit’, koji je još precizniji : on svako nametanje isplanira u pravo vrijeme. Čeka dok prođe Bajram pa ga onda ‘fikne’. Očekuje se tako i sada.

Munira je sa bratom već sletila u Ameriku i odmah je čim se raspakovala u elitnomhotelu osvanuo raspored njenih lobističkh akcija sa bratom Muratom Tahirovićem. Iftari, prodaja njenih knjiga, predavanja po džematima, zbijanje redova dijaspore i sakupljanje love. Zvanično – pripreme u UNu za dolazeću godišnjicu genocida i Rezolucije, bh hrkljuš koji će tek uslijediti ovog ljeta.

* Dakle, šetočina ne fali u Potočarima jer nema zakona da im se zabrani posjeta. Jedna od njih je i direktor Emir Suljagić, i to samo takva, teško je to opisati koliko je i kakve štete nanio i žrtvama i Potočarima do sada, međutim uz ovu posjetu smo na slici ugedali još ‘njih’. Među prvima Hamdiju Fejzića, predsjedavajućeg i člana Upravnog odbora za 11. juli i propalog kandidata za načelnika Srebrenice u ovim prošlim demokratskim prevarama i bitkama za fotelje koje se službeno zovu ‘demokratski izbori’. Da, ako niste znali, podsjetiću vas. Fejzić je po riječima Suljagića od aprila prošle godine jedna od najvećih štetočina po Srebrenicu. Gluho bilo, štetniji i od Mladića i od Dodika. Preciznije, rekao je ‘Hamdija Fejzić je, pak, najveća štetočina koja je – sa Alijom Tabakovićem – pogodila Srebrenicu. Kako u ratu, tako i poslije rata’. Tabaković je za one koji znaju šef bošnjačkog kluba u skupštini ‘Republike Srpske’. Tako je skoro prije godinu dana Suljagić prijavio u SIPAu Fejzića uz ovakav post da navodno ovaj hoće da ga ubije i da mu prijeti. Agencije su ‘sačinile zabilješku’, Fejzić nazvao Suljagića ‘najvećim lažovom’ i sve se ‘slizalo’. Čak i tvrdnja Fejzića kako je 11. juli ugrožen jer nema para na računu za dženaze (kako će biti kad šetočina Suljagić sve potroši na svoje planove i ahbabe tipa Zlatka Lagumdžije koji svoje gostovanje tu naplaćuje, a onda jauče za komemoraciju pa vlasti daju koliko treba). Tako je potrošio i 6 miliona dobivenih od ‘Švabe Šmita’ sa kojima je mogao bez ičije pomoći 11. juli finansijski podmiriti bez problema godinama da nije zidao, vozio i plaćao ‘vanjske suradnike’ i ‘stručnjake za genocid’. Elem, tikva između Suljagića i Fejzića je pukla zbog fotelja i dokazivanja moći, kao kod svakog Bošnjaka u vlasti. Fejzić je htio da bude načelnik Srebrenice a Suljagić imao druge planove. Znamo da su Bošnjaci u tim bitkama za fotelju popušili kao što je red, međutim otkud onda ova hrpa štetočina skupa uz dove i osmijehe?

Lova i fotelje su melem za dušu i rane. Fejzić je dobio novi račun i neku novu ‘Fondaciju’ gdje se slivaju pare posebno od računa Suljagića, Suljagić je po preporuci Reisa također štetočine bh politike prihvato ruku brata jer sad ima para još više i sve je ‘prekrio ruzmarin i šaš’ Potočara.

* Ne bih da budem nepristojan ali moram, ovakav scenario je uvijek prisutan kod Bošnjaka. Nama ne trebaju neprijatelji, imamo ih dovoljno među sobom. Suljagić je pak sa ovakvim odijevanjem i slikanjem uz ‘uvaženog gosta’ pokazao da ipak nije samo štetočina u trošenju para preko grbače žrtava genocida već i u odijevanju. On, naime, izgleda kao šef kakvog radilišta ali to ne znači da je manja štetočina od uglađenog Fejzića ili još uglađenijeg Komšića. Koji sa svojom uvrnutom kragnom (da izgleda što moćniji i viši) već ugrožva notornog Ramu Isaka i njegov okovratnik u ‘stavu u vis’.

I za divno čudo, direktor ‘najveći lažov’ se ne boji više Fejzića ‘najveće ratne i poratne štetočine i ubice’. Evo ih u istom stroju, ‘blago se’ Potočarima.

Ruku ruku mije, obraz (?) obadvije.

photo : prepoznajte šetočine na slici : Željko Komšić – desno, ispred Hamdija Fejzić, lijevo od njega – Emir Suljagić, arhiv