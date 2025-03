Ramo Isak uhapsio Banja Luku, dobio hemoroide, oskrnavio džamiju uz Ramazan pa zaprijetio prstom : može li Dodik Bosnu sjebati više od bošnjačkih internet državnih ratnika? Ne može, nikako!

– Ako niste znali odgovor, reći ću vam. Ne može. Državu mogu i hoće sručiti bošnjački državni nacionalisti jebivjetri žešće i bolje od Dodika. I radi se ‘na tome’, svaki dan i svake minute prisustvujemo njenom rastakanju i razbijanju, da se poslužim političkim rječnikom – ‘neko je ‘dao išaret’ iliti namignuo da je došlo vrijeme.

Što bi ono rekli SDA mozgovi : vakat je. I neka je, ali vjerujte, neće za ovakvom državom niko zaplakati, za zemljom Bosnom i Hercegovinom hoće mnogi, skoro svi, ali raja znajte, sami ste to tražili.

Međunarodna zajednica ma šta god značila ta imaginarna kovanica je, kakve su (ne)prilike, digla ruke i od raje i od države, Visoki bh predstavnik Schmidt je zakasnio deset svjetlosnih godina a onda su svi dočekali svojih pet minuta. Kao kad je pala Yugoslavija. Ostavinska rasprava iza mudraca Alije Izetbegovića zvana ‘Daytonski Sporazum’ je otpočela, ‘varisi’ (nasljednici) se takmiče i najavljuju i kao u kakvom balkanskom stečaju prijavljuju se potraživanja.

– Ali, dok Milorad Dodik vuče opasne poteze kroz najviše organe ‘svoje države’ Republike Srpske donosi već može se reći državne odluke uz parolu ‘živio izvorni Dayton, spašavam BiH’, u ‘ostatku’ cjelovite i suverene Alijine krijeposne islamske države se donose ili praktikuju još opasnije. I to samo po internetu i po socijalnim mrežama, na način da im zavide i najtupaviji influenceri. Bh državnici, tačnije bošnjačka komponenta bahate i neozbiljne vlasti hvata ‘lajkove’, postira mitove o nenadjebivosti i naprđuje se sa rajom uz zastave, uniformisanu dječicu i jarbole, uz slavu bez kraja, a raja uživa. Ko vele, Ramazan je, treba pojačati somune i tope, sve ostalo je u Božjim rukama ‘ali ide nam u prilog’.

‘Autonomija Sarajevo’ je sva u znaku ‘najdražeg od svih najdražih’, takva je praznična atmosfera i po zasebnim državama Kantonima i opštinama, ovakva država se brani na specijalan način. Slikama u džamijama, kolektivnom žderačinom zvanom ‘evo me iftarim’, pitaljkama i somunima koji su baš sada poskupili jer red je uz muslimansku skromnost šta zaraditi, pismima, doskočicama ‘tamo onima’, prijetnjama, vickastim komentarima po internetu, slikama koje razgaljuju dušu. A država tone sve dublje i dublje u glib iz kojeg se neće lako vratiti.

Sve su oči uprte u ‘domaće organe’ kad je već bjelodano jasno da su međunarodni organi posustali ponavljanje gradva namjerno lošim đacima. Kao da niko ne zna da su ‘domaći organi’ odavno sve svoje rekli.

– Tako je nesalomljivi ministar Zukan Helez svoju vojničku čast u odbrani države zasolio slikom sa Reisom Kavazovićem i sa skrušenom molitvom u džamiji u izgradnji na Kupresu, i raja je odmah odahnula. Čim je umjesto Bakira (nekada) sada sa Zukanom ‘naš Ajatolah’, nismo nikad bili sigurniji. Ionako na budalste dronove, avione i helikoptere ovog SDP džihad-bojovnika niko ozbiljan nije ni računao. Notorna Benjamina Karić nastavlja bitke sa djecom i omladinom, sa uniformisanom dječicom i ratnom beretkom na glavi dižući zastave i slikajući čurekot mirise somuna, hadžija ministar Konaković vodi fejsbuk diplomatiju, Bećirović prijeti pismima, Bakir nam se iz Zenice sa kolektivne žderačine javlja sa sigurnom tezom ‘da ima sve opcije i planove’, Željko Komšić udario pored ostalih sada i na Mađare jer i oni su prijetnja, glavnim ulicama Sarajeva trube kola i motori u organizaciji vehabija i Nihada Aličkovića, koji je, možete li zamisliti izdao naredbu koja je ispoštovana ‘da se ne smije defilovati sa zvaničnom bh zastavom’ uz Dan države, Prvi federalni Pendrek Ramo Isak se sprda sa Dodikom i prijeti hapšenjem a Dodik radi punom parom.

Da bude još slađe i efektnije, Isak se kao nekada propali SDPovac Sejfudin Tokić dovukao u Banja Luku pa ispred Ferhadije opalio selfie da Dodik crkne od muke, ‘uhapsio’ Banja Luku. Sa isukanim ‘mubarek kažiprstom’ i da mu dadne do znanja da smije doći u džamiju. Tu za njega kao i za mnoge jebivjetre bošnjačke nacionalisti sa sličnim motivima i slikama počinje i završava ‘svaki pedalj’ države BiH.

– Žalosno. Isak je pokazujući prst (ovako se stavlja mast kad ti na kraju guze niknu pečurke pa te i svrbi i boli) pokazao da i on kao i mnogi osviješteni Bošnjaci tipa Bakira, Muderrisa, Zahiragića, bilo kojeg hodžice, Reisa ili SDA bota ili antiDaytonca Aličkovića ima tu zaraznu (ne)bezazlenu bolešćinu i bezbeli, dobrano je oskrnavio i Ferhadiju i Ramazan. No, ako ni zbog čega drgog a ono samo zbog ove njegove herojske sličice i stegnutih ‘tajice’ pantalona možemo bit sigurni.

– Nije naučno dokazano koji Dayton je vrijedniji i upotrebljiviji, da li Dodikov ‘izvorni’ ili onaj sa francuske notarske kopije Bakira Izetbegovića, ali se pouzdano zna da originala Daytona nema u kasi Predsjedništva, zna se i da nije nikada taj Sporazum verifikovan u Parlamentu. Niti je ikada vođena istraga kako je nestao u vrijeme nekog od mandata Željka Komšića iz kase ali je potvrđeno više puta da je ‘nestao’ a čitava država i Ustav počivaju na njemu. Hoću reći na kopiji. Stoga ne treba čuditi da nam umjesto zvaničnog tumača ovog dokumenta u liku i djelu visokog bh predstavnika, Dayton a time i državu tumači kako ko stigne. Hodže najviše.

Da je Isak, ta bogata tajkunska primitivna baraba u pravu kad ovako brani Bosnu, potvrđuju i mediji. Nacijo, oni su se posebno poželili rata, prateći njih mi smo ionako oduvijek u ratu, do sada smo imali na stotine ‘državnih udara’ ali Bosna je jednostavno nepokorena država. Kraljevina. U ratu smo već tri decenije, ko se nije uvjerio neka samo prati bh medije i državnu estradu, ako se nađe za to prostora u Ramazanskim vaktijama. Po kojima opet skraćuju časove u školama zbog Ramazana, a sudeći po reklamama rata i ratnim spotovima, odavno smo i u vanrednim okolnostima. To nam uz ilahije, mačeve sa ljiljanima i štitove potvrđuju naši ‘kraljevi’ Jusuf Nurkić, Amel Tuka i njima slični čuvari države na daljinu, poslije čega nema toga ko od sreće ne bi pohrlio u rovove i bitke.

– Kad vidim Isaka onako stamenog i sa hemorid-prstom ispred džamije kako prkosi Dodiku, ja ovako star i nikakav se javljam među prvima.

Da kažem. Bosne, kakvu on zamišlja neće na žalost biti.

Ne samo zbog Dodika, to treba otvoreno reći već i velikim dijelom i zbog nas.

photo : Ramo Isak ispred Ferhadije u Banja Luci, arhiv