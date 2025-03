Utica NY : NA JARBOLU ZVANIČNA, U SRCU ‘ONA’ NAJDRAŽA’ RATNA ZASTAVA – ‘Patriotski čin’ podizanja bh zastave u povodu 01.Marta džamijsko-bošnjačke udruge ‘BACA’ i osumjičene šefice tog udruženja za pronevjeru donacija Hanke Grabovice ispred opštine je tipično skrnavljenje i zloupotreba praznika, zastave, države i američke demokratije i poznato poigravanje sa onima koje ovo kompromitovano udruženje navodno predstavlja

* Možete li zamisliti da načelnik grada Utica NY u gradu u kojem živi preko 30 nacija i nacionalnosti podiže zastavu uz dan Burme, Tajlanda, Rusije, Italije, Iraqa ili neke druge države, da ne nabrajam dalje? Da skoro svaki dan lokalni mediji izvještavaju o njihovim ‘uspjesima’ ili da sa njima proslavlja vjerske praznike i otvara džamije ili crkve koje su kao i emigranti Bosne otvorili? Da se opštinske vlasti bore da njihovi praznici uđu u kalendare, da im djeca imaju ishranu po njihovim ‘tradicijama i običajima’, da im Opština daje placeve za njihove spomenike, grantove za nekakve silne programe? Ne možete jer se to neće desiti, ali zato našu da prostite diže, zna se i zašto …

* Imamo recept iz BiH koji je u gradu Utica NY (slično je i u ostalim Saveznim državama Amerike gdje ima više emigranata iz BiH) razrađen do u tančine : interes. U opštepoznatoj apstinenciji u izborima, načelnikom Opštine u našem gradu postaneš sa par hiljada glasova i eto ti računice. I eto ti džamija sve po četiri ili više u svakom gradu, eto izborne baze načelnika i tihe islamizacije Amerike. U Utici NY nas ima blizu 10 % od ukupnog broja stanovnika i brzo smo se preračunali. I sa glasanjem i sa džamijama, ovdje imamo za sada četiri u prečniku od par kilometara uz petnaestak bh kafana kao pravi muslimani. Kad je to u pitanju, nadmašili smo sve i po tome su nam Amerikanci najsličniji pa se stvara privid kako smo kao i kod kuće – nadnacija. Najbolji, najsposobniji i ono najvažnije – najsnalažljiviji.

Drugi razlog ove masovne pojave je ‘naše predstavljanje’ kod domicilnih vlasti. Ovdje u dijaspori Amerike nas jedino predstavljaju džemati i islamski centri te na stotine fantomskih udruga koji su, da sličnost sa BiH bude originalnija uvezani sa bh ambasadom i konzulatima i sa zvaničnim predstavnišvom BiH Islamske Zajednice u Washington DCu, koje koordinira te i takve aktivnosti. Uz napomenu da su silne udruge tobože ‘nevladine’ a obavezno ili filijale džemata ili naslonjene na njih, druge nemaju prođu u narodu. ‘BACA’ u svom odboru ima nekoliko članova džematskog odbora, kao nešto najnormalnije. Treći je igra sa žrtvama genocida u Srebrenici na što su u Americi itekako osjetljivi, to smo ovdje iskoristili malo manje nego u BiH ali sasvim dovoljno, onoliko koliko nam treba.

* Prije par dana kontroverzna i kompromitovana udruga ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) filijala džemata crkve konvertovane u džamiju koja se nalazi uz samu Opštinu organizovala je uz 01. Mart ispred Opštine grada Utica NY podizanje bh zastave u povodu Dana nezavisnosti, klopu i tamburanje folklor ‘Behara’, načelnik lično podiže. Da nije kako jeste, događaj bi svakako trebalo pozdraviti ali … Pored jarbola opštine zvanična zastava je podignuta i isped crkve-džamije gdje su sagrađena tri jarbola za tri zastave, američku, bh i zastavu IZBiH. Kao ispred ambasade, logično iako po bh propisima džamije nisu za zvanične zastave već za vjerske ali koga briga. To ‘Ameri’ ne znaju a ‘mi’ poštujemo samo ono što nam se naredi. I za ‘nas’ je država jednako džamija, mada totalno suprotno Zakonu o bh zastavi po kojem ona može da se ističe samo na zvanične državne institucije.

* Hanka Grabovica je blistala kao i komromitovani načelnik Mike Galime koji ponosno stoji pored Hanke protiv koje je kao šefice pomenutog udruženja vođena i istraga za zloupotrebe donacija u vezi čega smo nekoliko puta pisali i koja još zvanično nije obustavljena. Uz njeno djelovanje načelnik je čak prisustvovao i otvoru jedne od četiri bh džamije u našem gradu, i možete misliti, uživao u društvu ratnih i poratnih muftija iz US Kantona. Pa nas je Mr. Galime pohvalio kako smo vrijedni i lojalni građani, kako plaćamo porez i popravljamo zajednicu kao da i svi drugi to ne moraju poštovati. No, da ne dužim o načelniku, on je samo nastavio praksu svojih prethodnika, nije blesav da mijenja taktiku, hoću o zastavi.

Sve dok Grabovica u logo-znaku udruženja ili na prsima ima onu drugu ratnu zastavu ili ljiljane pod kojima su u bh ratu padale glave i koja je odlukom visokog bh predstavnika zabranjena i ukinuta još 1998, dok o tome javljaju isti loklalni mediji koji su javljali i o krađi donacija u ovoj udruzi, njeno kreveljenje uz ovu zvaničnu u povodu Dana države posmatam kao lukavi osmijeh lisice ispred kokošinjca. I kao pljuvanje u lice i američkoj demokratiji koju sa Hankom zloupotrebljava i opštinski načelnik, kao i šamaranje onih koje Grabovica navodno predstavlja. Podsjećamo, još ne znamo ko zvanično vodi ovu propalu udrugu, koliko ima članova, dva odbora još postoje, i još ne znamo ko je klepao lovu od donacija i koliko je ukupljeno za ‘projekat Sebiji’ (radi se navodno o preko 200.000 dolara) kako su nazvali projekt replike ‘Sebilja’ na zvaničnoj stranici.

P.S. Koliko Grabovica vrijedi onima koje navodno zastupa i predstavlja dovoljno govori nedostatak slika sa atmosfere, ima više pratilaca načelnika od Bošnjaka koji se ovdje deklarišu Bosancima, i kao što je red uglavnom ima nje i dopredsjednika. Isto je i sa komentarima koji su ‘ogledalo’ udruge. Jedan je baš onako zanimljiv i prepričaću ga, ne navodeći ime autora. Kaže : Hanka diže zastavu a načelnik diže taxu (porez, op. Cross). Pogodio ‘u sridu’. Za dvije godine mandata načelnik nam je dva puta narezao dadžbine, znači to mu je zadatak svake godine, a uz izbore mu glavni adut bio : smanjiću poreze.

Našli se. I Hanka kao i on samo ‘narezuje’ i sakuplja a nikom ne polaže račune.

photo : Utica NY podignuta zastava BiH ispred Opštine, u okviru logo znak udruge ‘BACA’ Utica NY, arhiv