PUKLA TIKVA U BH PREDSJEDNIŠTVU : Ako nam je Predsjedništvo-vrhovni zapovijednik oružanih snaga puk’o na troje a Denis Bećirović to potvrđuje, ako nam ministar tobože ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ a zapravo samo šef bošnjačke komponente Zukan Helez spremnost dokazuje u džamiji i slikom Reisa, ako međunarodna zajednica nije više čak ni ‘zabrinuta’ kao nekada na odluke Dodika i Republike Srpske, ako nam ministar policije spremnost pokazuje ‘najavećim jarbolom’za zastavu, ako nam se Dan nezavisnosti pretvorio u islamski kičeraj i trubljenje sa ratnim ukinutim zastavama u organizaciji protivnika Daytona, za što smo onda mi ‘spremni i nikad jači’?

* Ministar tobože zajedničkih oružanih snaga Zukan Helez nas ubjeđuje da smo sigurni sa slikama Reisa i svojim dovama u džamiji, Denis Bećirović kako će nas čuvati međunarodna zajednica i on kao vrhovni šef dok sa jaranom Komšićem koji čak nije ni prisustvovao sastanku sa tom Zajednicom uči dove Aliji Izetbegoviću na Kovačima i partizanima ispred Vječne vatre, Međunarodna zajednica za razliku odranije ovog puta nije čak ni ‘zabrinuta’ već nam ležerno poručuje eto vam domaćih organa pa se branite. Isto bifla i Christian Schmidt VP BiH, veseli Ramo Isak kao svaki gradski đilkoš sa podignutom kragnom (da izgleda sa tako uvrnutom kragnom moćniji i viši po uzoru na Komšića) ponosno sa sarajevskom elitom vlastele snagu Policije opisuje najvećim jarbolom ispod kojeg paradiraju bahati i nemoćni činovnici na žalost totalno uništene države.

* Ima i još veselije. Po ulicama glavnog grada i ‘ostatka’ države a tobože cjelovite ‘na svakom pedlju’ parade ponosa sa ljiljan-nelegalnim zastavama prkose našem nenadjebivom patriotizmu po kreaciji vehabijskih ulickanih bojovnika iz firme ‘antiDayton production’, kao da se radi gluho bilo o ‘onim’ paradama ponosa koje smisliti ne možemo. Mediji naime paradu tako i nazivaju.

Ni to nije sve. Proslava 1. Marta Dana nezavisnosti BiH je odavno prešla iz sfere državnog čina u islamske vode, u čisti vjerski kičeraj i zaluđenost ne zbog toga što se ‘poklopilo’ i vjersko i državno zbog početka ovogodišnjeg Ramazana, kod nas se to davno ‘poklopilo’ i zna se državni protokol : vijećnica, ‘šehidi’, ljiljani, beretkice, Alija i jarboli, džamije kod kuće i u dijaspori. Svake godine, naime, ne samo zvanično Sarajevo već i čitava Federacija, ovaj praznik obezvrijeđuje i truje vjerskim koloritom uvlačeći svjesno i ciljano u to djecu i omladinu, huškajući Bošnjake u rat i izjednačavajući antifašiste partizane sa fašistima u sadašnjoj vlasti, i samo zbog te činjenice taj praznik je odavno nama prestao značiti bilo šta drugo osim pokazivanja muda, zuba i mišića naših mitova. Kada se takvoj paradi opasne budalaštine dodaju tekstovi i slike tobože spremnih zajedničkih oružanih snaga (gdje se radi o tri podijeljenja nacionalna puka tri ratne vojske) BiH koje je pijani kvaziljevičar Zukan Helez uzdigao na pijedestal nadnaravnih njegovih borbenih i bolesnih priviđanja dodaju još njegove slike sa Reisom ili njegovim ‘prvim klanjanjem nakon 80 godina od rušenja u džamiji njegovog djetinjstva’ (šta je do sada čekao takav osviješteni ‘komunista’-musliman SDPa?) te dove generala i njegove pratnje po Kovačima, slike ahmedija i njihovih ministara i načelnika koje su okupirale i vlast i ono malo države što nam je mudrac Alija obezbjedio, onda nam je kao dan jasno koliko smo ‘spremni’. I zašto smo spremni?

* Naravno, ima u ovom lakrdijanju još mnogo toga, jedno se posebno ističe. Nema u ovim islamističkim nadjebavanjima nigdje ‘zvaničnih Hrvata’ ni ‘nezvaničnih’, oni su odavno nezasluženo i nezakonito taktikom Željka Komšić, SDA, Reisa i natociljanih Bošnjaka, generalno zvaničnom vlašću, Hrvate kao i Srbe otpisali, namijenili im istu sudbinu kao i Srbima proglasivši ih ‘podstanarima’ kojima ‘eno puta, neka piče vani, platićemo im sve troškove’ ili nek’ nam se priklone u konačnom stvaranju naše Bosne, islamske države, stoga se njihovo slavljenje 01. Marta logično svelo samo na protokolarne čestitke. Bez Hrvata ne bi bilo ni ovog 1. Marta, ali Bošnjaci su se oglušili o njihovu podršku referendumu na način da su zbog jednog čovjeka, parazita i jedne od većih štetočina bh države Željka Komšića pojeftinili i ono (onda) zaista historijsko referendumsko pitanje čijim prihvatanjem su zapravo Hrvati spasili i državnost i ovaj praznik, pa tako Bošnjaci i vlast Sarajeva idu svjesno dalje i dublje. Vide svoju decenijsku šansu ali od drveća ne vide šumu i uvijek sa figom u džepu. Figa je bila čak i u tom famoznom i tragičnom refrendumu i u samom pitanju gdje je kao i uvjek stajala sakrivena prevara. U tom pitanju hoće li građani nezavisnu i suverenu državu, pored Srba i Hrvata bili su ‘muslimani’ (februar/mart 1992, dan referenduma) da bi već septembra 1993 (Prvi Bošnjački Sabor) presvukli se u Bošnjake.

* Ko nam onda slavi 01. Mart? Jedino Bošnjaci u vlasti i džematlije nekadašnji muslimani i komunisti i to tako i na takav način da se odaje počast Aliji Izetbegoviću zapišavanjem 25. novembra, ZAVNOBIHa, AVNOJa i svega drugog što je baza bh države i državnosti uz vjerske i ratne zastave hinjeći zajednički dan države. Kako se ‘slavi’ samo u najmanjem dijelu države i na svega na oko 20 posto zemlje i na ovakav način, ovaj praznik je odavno ‘zreo’ za preispitivanje ili za neko novo referendumsko pitanje i novi odgovor na njega.

Samo naivne i nevjerne neznalice može onda začuditi (ako ikoga to i čudi) činjenica da je na velika zvona zakazani skup Bećirovića u Predsjedništvu BiH sa ‘međunarodnom zajednicom’ prije para dana bio totalni fijasko. Da zanamarimo zvanične blijede i medijski nategnute zaključke kako čitav Svijet stoji iza BiH i Bošnjaka a posebno Bećirovićev ‘labuđi spjev’ kako ne treba da se brinemo u vezi poteza Dodika i odluka Republike Srpske jer ‘država ima spreman odgovor’ a i ‘sva Međunarodna zajednica je uz nas’, dovoljna je ova činjenica : osim trećeg srpskog člana bh Predsjedništva Željke Cvijanović, sastanku nije prisustvovao ni drugi bošnjački član Željko Komšić. No, kao da je ‘pao sa Marsa’ ovaj doktor islamista rumeno-zeleni SDPovac nas javno ubjeđuje kao i Zukan ili Isak da smo ‘nikad spremniji’. Podsjećamo, prije ovog po svaku cijenu sklepanog sijela Bećirovića, Komšić je po bošnjačkim tv kanalima i medijima onako ‘gazijski’ otfikario čitavu EU i ‘ostatak’ Međunarodne zajednice i otišao doviti po šehitlucima, po Mostaru (Istočnom, naravno, jer on po dužnosti ne zalazi tamo gdje ima Hrvata) ili Sarajevu, pucajući iz svih mogućih kafanskih oruđa i oružja. Ko zna, možda je ‘međunarodna zajednica i zahtijevala da ga tu ne bude, ali ovakva slika da čak ni u vrhovnom zapovijedništvu nema sloge a Bećir-aga tvrdi da nikad nismo bili jači i spremniji, a Parlament ne radi, a Vijeće ministara-vlada ne zasjeda, dokaz je više da su njegove tirade najjeftinji populizam i demagoški krah i njega i bh državne nesposobne elite. Nažalost umalo i same države.

* Imaju šta mediji tipkati i slikati, imaju se čime naprđivati, tumačiti državne udare i slikati udarene sagovornike a raja pjevati pjesmice Seni Uzunović ili ‘oplesti’ po Dodiku. Raja koja je odavno ‘obolila’ više nego njene ‘vođe’ ili mediji koji im liječe frustracuije obožavaju veselice i rovove, zato neka se slavi.

Međutim, neka se zna. Mi smo bez dileme nikad spremniji za nestanak.

photo : slavljenje Dana državnosti sa ratnim ukinutim zastavama, Sarajevo, arhiv