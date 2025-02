‘Nana’ ljuta, kivna prema svima, zašto me nema u medijima? : Fata Orlović obožava medije kao rođeni političar, evo je ponovo sa nama poslije duže pauze, Senad Hadžifejzović opet ‘hvata predramazanske sevape’…

* Mediji su kao droga, kao lova, jednostavno kad se ‘navučeš’ na njih, bez njih ne možeš.

Nemaš ‘potvrdu o životu’, ne postojiš a bilo te svuda. Kuku and lele, najteže je imati pa nemati. Imati pa nemati svoju sliku na televizoru ili u novinama. Svoj ‘fejsbuk’ i pratioce, svoje novine ili televizije koji sve prate i prenose … Takvi su pjevači, sportisti, glumci, ‘jet-set’ narod a posebno političari. Oni bi pocrkali kad samo jedan dan ne bi mediji objavili šta su pustili na ‘fejs’, gdje su bili ili kako su ‘odgovorili’ jedan drugom. To im je u opis poslova i drugo ništa ni ne rade, međutim može li o medijma biti ovisan običan građanin, neko iz naroda, neko ko nije ni Džejla Ramović, ni Merlin niti Tarik Filipović ili Džeko, recimo? A nije ni Bakir, Dino ili Dodik, nije sportista ili glumac, da kažemo nije ništa specijalno?

Može, bh mediji kad hoće, a hoće, od običnog i normalnog ‘insana’ naprave mit. Stvore heroja, medijsku zvijezdu, političku zvijezdu, šta god hoćeš. Često ga sa tim i pokvare.

* Eno, Fata Orlović, jedan od najstarijih stanovnika Konjević Polja kod Srebrenice, poznatija kao ‘nana’ ili ‘heroina’ klasičan je primjer kako se od obične seoske stare žene postane mitom, političarem, medijskom viješću, pa čak i medijskim promašajem. Njeno protiviljenje izgrađenoj crkvi na dijelu njenog zemljišta koja je kao inat-crkva postala simbol ugnjetavanja prava povratnika Bošnjaka sve nam govore. Godinama čitamo o Fati Orlović, o njenoj borbi za ‘svoje’ a to ti je ujedno i za državu i sve žrtve rata, nije bilo dana ili noći da nas sa ekrana ili iz novina ne pozdravlja ‘heroina’.

Nema tog bošnjačkog političara koji nije otpočeo svoj mandat ‘posjetom heroini’ Fati Orlović, ne uraditi to i ne uslikati se sa Fatom bilo je ravno nacionalnoj izdaji i sramoti. Posebno je slikanje uz 11. juli. Nema tog bh Reisa ili onih drugih reisa a da nije ‘u pravim prilikama’ svratio ‘na kafu kod nane Fate’, o Fati i njenom istorijskom ‘ne’, nedam svoju avliju hoću crkvu vani odavde’, pisali su i strani mediji. Slika sa Fatom je bila i ostala znak domoljublja i patriotizma, onog najprljavijeg kakav je najviše viđen u BiH, čak iako svoju sliku na tortu umesto Fatine uturiš i uslikaš, kao što je to uradio rumeno-zeleni Denis Bećirović.

Rušenje crkve nelegalno sagrađene na njenoj zemlji tražila je i EU (Evropski sud za ljudska prava u Strasbouru je donio i presudu da se crkva mora ukloniti do aprila 2020.), Srbi su odlagali i sve izokola nudili lovu ne bi li crkva opstala (u koju svrhu je i SDA jurišnik Ramiz Salkić dolazio po preporuci Reisa Cerića da je ubijedi da primi lovu a Fata ga, kako je rekla na tv ‘maršnula’), da bi konačno crkva sagrađena 1995. bila srušena juna 2021. godine.

* Poslije euforije i naslade rušenja, Fata je postala manje interesantna i medijima a posebno bh političarima, koj su uz ‘Fatinu crkvu’ uživali u patriotizmu i bitkama za državu, podebljavajući svoje novčanike i fotelje. Prvobitna ideja i želja Fate Orlović da se na tom mjestu izgradi vrt i ruže koje će Fata prodavati nestala je dodatnom, ponovnom pričom Bošnjaka kako se u temeljima crkve krije masovna grobnica. Prekopali su po drugi put sve ispod temelja i ‘nisu našli ništa’,priča Amora Mašovića se utušila u ladicama zaborava. Sa njom i Fata, sve dok nije izišla sa željom 2021. da ode na hadž, a mediji se ponovo razradili. Jer želja ‘heroine’ se mora ispuniti. Međutim, corona je taj put odgodila ali već 2023. godine, eto Fate ponovo u medijima sa istom željom, jednostavno kako smo rekli s početka teksta, navikla se, fino joj. Ima je svaki dan, dolaze sa svih strana, pije se kafa i slika se. Poslije toga smo sve saznali. I kako je Fata obavila ljekarski pregled jer je dosta stara i bolesna ali može u avion, kako su je u kolicima vozali po brdu Arafat i po džamijama Arabia-e te kako je dočekana na aerodromu Sarajevo, sa flasterima od injekcija po rukama, sa kamerama i buketima cvijeća. Vratila se sada kao hadžinica, sretna i zadovoljna, živa i zdrava.

* Često sam se pitao da li to treba Fati Orlović? Mislim, jeste zaslužna za crkvu i njeno rušenje ali šta joj sve to treba? Ipak, stara je i bolesna, taj napor nije lako nositi? Zašto joj djeca koja su po dijaspori Evrope i Amerike ne ukažu na to, svašta se čovjek zapita, jer kad je vidiš u tv studiju dođe ti nekako žao kad je onako mrcvare i muče. A misle da rade ‘pravu našu stvar’. Međutim, rekoh vam, navikla se i Fata i njen familija, svako voli medije. Skupa sa njom na hadž otišli i zet i kćerka, pravi dernek je bio u Konjević Polju, za posebnu dozvolu zbog godina pobrinuo se lično Reis gdje su i u ‘Kralju Harema’ dali izuzetak i potvrdli da Fata može putovati kod njih.

Čim je Fata izrazila želju da ode obaviti tu ‘svetu dužnost muslimana’, u medijima je nastala opšta strka ko će dati lovu. Tako su bar mediji javljali. Vijesti kažu da je dijaspora, preko 200 donatora, uplatila sredstva i Fata je postala hadžinica.

* Od dolaska sa hadža, više se niko ‘nije bavio’ Fatom do prije neki dan po ko zna koji put sandžaklija Hadžifejzović i tv’ Face’. Tako on voli to pred Ramazan. E, ali upravo tu dolazimo do drugog dijela priče zašto je Fata pala u zaborav i ko je Fati platio odlazak na hadž? Fata je naime prvo ljuta ‘jer joj niko ne dolazi’ a onda je sama rekla nešto što cijelu akciju sakupljanja love za njen odlazak na hadž dovodi u sumnju. Na pitanje novinara da li joj dolaze političari Fata odgovara.

“Nema nijednog! Dolazili su svi da ja dam, a kako ja nisam dala svoje – i oni su od mene otišli! Svađala sam se sa političarima! Nek sam ja svoju avliju zagradila! Zagradila sam sve trojici, dobila malo odštete i otišla na hadž!”

‘Znači, sudeći po Fatinom odgovoru ona je hadž obavila nakon što je dobila kako je rekla nekakvu ‘malu odštetu’, nije tamo boravila zahvaljujući donacijama dijaspore. Da jeste, valjda bi se zahvalila, ovako više proizilazi da se radi o nekakvim parama na ime spora u vezi crkve. Tragom toga dalje, to znači da su nas slagali ili Fata ili mediji. Kako se u sakupljanje love za njen hadž uključio i veći broj ‘lešinara’ tipa Nihada Aličkovića ‘antiDaytonca’, te kako su donacije uplaćene na račun Reisata koji vazda mulja sa donacijama a navodno sa neke udruge (‘Fondacija Asr’) sa kojim parama je Reisat uplatio putovanje, više sam sklon povjerovati u to da je u pitanju ovo drugo. Fata je ipak vjernik, mediji i oni drugi su klasični nevjernici.

Zato mi je ponekad bude žao. Ali samo ponekad. Da hoće, ona može tu ujdurmu prekinuti, ali neće.

photo : ovako su mediji izvještavali o sakupljanju para za hadž Fate Orlović, arhiv