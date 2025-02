Quod licet Helez, non licet bovi : Kako je ministar Zukan Helez u službenoj posjeti ‘braći’ u UAE stolovao bez državne bh zastave a opet patriota i domoljub?

Opštepoznata činjenica je da je u BiH za državnu vlast od svih problema kojih po njima kao da i nema najvažnija zastava. Taj simbol, taj komad platna je je stalni izvor svađa, nadmudrivanja i za zastave se vode bitke neprestane. Bošnjaci, iako proforme legalisti koji poštuju državu i propise, zvaničnu državnu zastavu ‘ne jebu ni za suhu šljivu’, u njihovim moždanim vijugama i u uredima je obavezno ona ratna i ukinuta (još 1998) sa ljiljanima, nekadašnji simbol nekadašnje Republike BiH, zvaničnu koriste u diplomatiji, na javnim državnim zgradama i džamijama, počesto obje, vrlo često pored zvanične isture voljenu, u kancelarijama isto. Hrvati, zvaničnu zastavu koriste tamo gdje moraju i uglavnom se više služe hrvatskom zastavom, dok Srbi osim u zvaničnim prostorima zajedno sa zastavom Republike srpske, ovu zvaničnu zastavu ne mogu smisliti. Takav gadljiv osjećaj imaju i prema BiH.

Zbog zastave se glože po medijima i busaju u ‘patriotska prsa’, ‘čuvari’ države i zastave budno prate srpske predstavnike po službenim putovanjima i odmah ukazuju. Aha, evo Željke Cvijanović a nema državne zastave već samo nabacila onu ‘genocidnu’, svoju. Aha, evo Dodika kod Putina sa zastavom entiteta, aha.. evo …. Javno voljeti i pokazati zvaničnu državnu zastavu glavni je dokaz državnosti i patriotizma svakom Bošnjaku, ali njima je najlakše : imaju dvije i obje su im zvanične, sve po potrebi. Još se sjećam kad su se u Predsjedništvu Dodik, Šefik Džaferović i ‘gazija’ Željko Komšić jurcali i žestoko izgarali skidajući na ulasku u kabinet Srba ‘onu njihovu’ a onda Dodikovi uposlenici stavljali to ponovo.

Po Republici Srpskoj prekršajno kažnjavaju nošenje i isticanje glavne zvanične bh zastave sa ljiljanima i najveći patriotski državni poduhvat je uslikati se sa tom zastavom na ‘njihovoj teritoriji’, ili na ulasku u entitet, često smo znali diviti se ministru BiH Vojinu Mijatoviću kad se razmaše po Banja Luci sa državnom bh zastavom pa to izfejsbuči, ili kad narcis-novinar isfototošopirani Sandžaklija Senad Hadžifejzović nakon što izmoli Dodika za intervju posegne u džep pa onako u šali isuče džepnu bh (ali onu pravu) zastavu pa je uturi ispred sebe.

Kad je u pitanju ljubav prema zastavi, tu se ‘gine’ do zadnje krpe u autu ili do zadnjeg jarbola, sa jarbolima zapišavamo ratom osvojene državne teritorije, što veća to bolja, zastavom kao ‘simbolom suvereniteta države’ bavio se i Ustavni sud BiH svojom zadnjom odlukom po apelaciji poznatog ‘zastavnika’ rumeno-zelenog Denisa Bećirovića.

Jedan od malo žešćih patriota iz reda državnih baraba je svakako ministar ‘zajedničkih OS BiH’ Zukan Helez, poznato borbeno haubičko-dronovsko bošnjačko ime po medijima. Njemu je država, dakle zastava na prvom mjestu, ali samo dok je trijezan i manje opijen. ‘Uhvatili’ smo ga malo pripitog kod ‘braće’ Arapa u Emiratima prije par dana bez zastave i ne možemo se čudom načuditi. Ne zato što kao i svi ‘predstavnici Bošnjaka’ svako malo vremena odleprša na Istok, već što se onakav kavim ga je patriotom Bog od gline i rebra stvorio dao uslikati bez ovog državnog znaka i još to ‘isfejsbučio’. Sa bogatim šeikom i vlastodršcem u arapskoj odori i sa tenama na nogama a on naš ministar u uštogljenim cipelama i utegnutim uskim pantalonama kao ‘tajicama’ (što je uz tijesni sako glavni modni hit svakog bh državnika) i na stolu samo zastava ‘braće’ Arapa. Ma nema čakni one male, na stoliću.

Naravno, u ovakvim i sličnim susretima, osnovno pravilo isticanja zastave svoje države je ne stvar kućnog odgoja već i profesije, poštivanja propisa i države i svaki od ‘predstavnika Srba’ koji to u zvaničnim posjetama ne ispoštuje, nije samo neodgojen i nevaspitan već je jasan pokazatelj koliko drži do države koju u tom momentu predstavlja, stoga su i kritike na njihov račun utemeljene i opravdane. Međutim, kad je Zukan u pitanju, nema ni kritike ni pritužbe. Što je opet nešto niže i prizemnije. Kao, ‘naš’ je, ‘znamo ga’ pa mu nećemo to ni zamjeriti, zna se koga treba podpaliti u medijima.

Slično je bilo i kad je Dodik došao sa donacijomm od 200.000 KMa prije par godina u Medžlis Srebrenica pa ‘greškom u protokolu’ Islamske Zajednice BiH osim vjerske i zastave Republike Srpske ne bude ništa od simbola suvereniteta i države. Donacija je sve progutala. Isto smo imali i bez osude i kad je baba SDA diplomatije u Zagrebu službeno ćaskala sa premijerom Plenkovićem uz samo hrvatsku zastavu ili skoro svaki put kad Bakir Izetbegović ode u ‘zijaret’ bratu Erdoganu.

Jednostrani i mitski patriotizam mi se ne dopada, zato sam sa zadovoljstvom, evo, ‘udario’ na Heleza. Čovjek sa ‘najvećim bošnjačkim mudima’ koju titulu je zaradio na ‘historijskom sastanku’ u Konjicu juna 2023. kada je opsovao majku Dodiku pošto je on prvo ‘opsovao genocid’ napravio je pravi skandal sa ‘braćom’. Zato ‘braćo Bošnjaci’, navalite, nedajte to. Ili bar recite da je u pitanju ‘greška u protokolu’.

Znam, Helez je božanstveno bezgrešan, već smo se uvjerili, za njega i za njemu slične Bošnjake ne vrijedi ona i naša i latinska ‘Quod licet Iovi, non licet bovi’ (Što je dozvoljeno Jupiteru-Bogu nije volu).

Ali, vrijedi li bar za volove? Haj’mo onda mijenjati Latine!

photo : Zukan Helez u posjeti UAE bez državne zastave, arhiv