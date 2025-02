Pravna država ne ‘počinje raditi’ od utorka već od srijede : a šta ako Dodik dobije godinu dana zatvora pa kaznu otkupi?

* Sve oči a posebno i oči i uši natociljanih i plaćenih državnih medija u BiH i u Regionu, uprte su u sutkinju Senu Uzunović i njenu presudu Miloradu Dodiku koja se očekuje u srijedu, 26. ovog mjeseca. Ne bih joj bio u koži ni za kakave pare, međutim nacijo, nije ‘kijametski dan’, nije smak Svijeta, ništa se spektakularno neće desiti bez obzira kakva odluka bude donešena, niti bilo šta što dod sada nismo vidjeli ili doživjeli. BiH je već odbolovala tih dana koliko hoćete i možete, mjeseci i decenija. Ona je, da ponovimo gradivo, propala davno sa potpisom ‘najdražeg’ Alije Izetbegovića u Dayton-u kada su ratne poglavice učvrstile ‘osvojene teritorije’ a nakon ‘humanog’ čišćenja i razdvajanja. Ne može se dva puta podijeliti i propasti. Sve ostalo je naša slatka talašika, država uz manje ili veće promjene sa Dodikom ili bez njega, ne postoji odavno. Postoje samo tri odvojena nacinalistička tora, tri plemena sa tri poglavice i tri vjerska ‘lidera’ u kojem žive tri zavađena i napaljena vjerska nacionalistička plemena, koja lupaju talambusima i navijaju. I koja plemena su za sudbinu države više kriva od njenih poglavica.

* Zbilja, šta bi se još moglo desiti pa da kažemo da je nastupila promjena ili da će nestati država?. Evo, čak i po onoj legendarnoj iz’ Nadrealista’ kada je premijer Čenga najavljivao da će ‘pravna država početi raditi od utorka’, zbog datuma ‘dana D’ određenog za izricanje presude koji pada u srijedu a ne u utorak, može se zaključiti da fulamo.

Ako očekujemo blokadu i nerad države, to već imamo godinama i decenijama. Ako očekujemo uništenje Republike Srpske i naše gazije na konjima po Banja Luci rušenjem Dodika, dočekuje nas Dayton i čitava pretumbacija kompletne države a što nedaju tvorci tog koncepta. A i daytonska ‘linija razgraničenja’ davno ucrtana je vidljiva. Ako očekujemo da će opozicija Dodika biti bolja od njega, i to je ‘šuplja’, već smo ih imali u vlasti i nema bitne razlike između njih i Dodikove partije. Ako čekamo da nam ovaj čvor razriješi V.P. Schmidt, i tu smo promašili, on je naproitiv sve ovo i zakuhao. Umjesto da koristi ‘Bonske’ on fino sve prebacio u pravosudne ovlasti.

Šta ostaje onda kao naš strah? Rat?

‘Ajte molim vas’ – što bi ono mudro rekao bošnjački član bh Predsjedništva ‘gazija’ Željko Komšić, ko ovdje koga zajebava?

Pa nećete valjda povjerovati ‘majci Muniri’,’bratu’ Muratu Tahiroviću, ‘braći’ Ćamilu Durakoviću ili notornom bošnjačkom bojovniku na plati Dodika – Ramizu Salkiću, Reisovim političarenjem, Zukan Heleza dronovima ili policijskim činovnicima Dodika u Banja Luci i u Sarajevu? Ili možda tajanstvenom i sveznajućem novinaru Slobodanu Vaskoviću, plaćenim kolumnama Dragan Bursaća u ‘Al Jazeera’ produkciji?

* Ja im ne vjerujem iako su se zaželjeli rata, rat je svima dobrodošao, u to smo se do sada uvjerili i rat debelo iskoristili, na njemu smo doktorirali i profitirali. Znate šta mene jedino brine? Brine me hoće li se Bakir Izetbegović vratiti pa da sve bude potaman jer je sve pošlo naopačke ‘za vrapce i mačke’ sa njegovom smjenom sa kojom se ne mogu pomiriti u Reisatu i šta ako nam ‘ode’ Dodik?

Posebno, ša će mo i kako će mo bez Dodika? Bez njega bi BiH bila prazna ljuštura, mediji ne bi imali o čemu pisati, Bošnjaci ne bi imali koga ‘nagovarati’, Bećirović bi stao sa apelacijama, Senad Hadžifejzović sa najavom rata, SDA bi postala mnogo usamljenija nego što jeste, tužilaštvo ne bi imalo materijala za ‘oformiti’ ijedana predmet, stali bi svi ‘fejsbuk’ patriotski postovi i filmovi. Toga se je pribojavati, budući da smo već tri decenije u istom filmu. Ja jednostavno ne mogu osmisliti život bez Dodika, šta ću pročitati u medijima ili vidjeti na tv ako ga ‘umiiirrreee’.

* Vidite, imali smo mi i do sada suđenja predsjednicima u BiH pa opet ništa, nikad se to nije vezalo za sudbinu države. Znalo se, tužilaštvo optuži, zagube se dokazi i dođe oslobađajuća presuda. I dođu pare za ‘duševne bolove’, država ‘radi’. Nisu nas izvještavali kad je predsjednik kahnuo a kad kakio, vijest je bila onako da kažem normalna. Zbog čega bi Dodik bio pravni izuzetak? On je meni jedino izuzetak po tome što kao Mića iz ‘Slatkog grijeha’ pjeva a nema sluha za melodiju.

Ono, može se desiti da ‘padne’ osuđujuća presuda, pa još i da bude ojačana sa zaštitnom mjerom zabrane bavljenja politikom, međutim ko to može provesti? Kako ga smijeniti sa položaja predsjednika Republike Srpske? Uvesti silom u njegov ured Draška Stanivukovića? Pa on je deset puta gori i isto toliko i više puta bolji od Dodika. Ramo Isak, mislite, siroti pošteni milioner koji Dodiku spočitava da je Dodik nepošteni milioner, da će uhapsiti Dodika? Evo, grohotom se smijem unaprijed jer sam upoznao Isaka, i on je kao i skoro svi ostali u vlasti što ono vele u policiji ‘odranije poznat’. Po kriminalu i presudama. I milionima. Ili da će ‘spreman’ onako kakvim ga je Bog spremio pijani Zukan jurišati po Republici Srpskoj sa navodno ‘zajedničkim OS’ BiH a zapravo bošnjačkom komponentom svoje vojske koju potiho rajca i naoružava ? ‘Ajte molim vas’.

* Da sam ja Sena Uzunović ja bih besprijekorno Dodika kaznio. Odalamio bih mu godinu dana zatvora, ne bih mu zabranio djelovanje u politici jer to je skoro neizvodivo u praksi i svi bi bili zadovoljni. Dodik bi kaznu otkupio, našlo bi se nekako 35.000 KMa, tužilaštvo i sud bi ‘osvjetlali obraz države, jedino bi Bošnjaci i džematlije cmizdrili i prijetili ratom do neke slijedeće bh smijurije ili cirkusa. Imamo toga koliko hoćeš, prošao 09. jauar, sad će 01. Mart pa onda 25. Novembar, udžbenici, djeca, džamije … ihahaha….

Osim toga, ima nešto što se zove pravo žalbe i drugostepeni postupak. Ako ništa a ono zbog te činjenice trebali bi malo smiriti prljave nacionalsitičke strasti. Ovako, samo se sramotimo.

E, a da datum izicanja presude ‘pada’ u utorak, ja bih se već zabrinuo.

photo : sutkinja Suda BiH Sena Uzunović i Milorad Dodik, arhiv