JA I BRAT DŽEMO I BEG ISHAKOVIC : Reis ‘Hižaslav’ Cerić sa bihaćkim muftijom Hasanom Makićem izdao je ‘fetvu’ za pripadnika AP ‘Zapadna Bosna’ proglasivši ih ‘murtedima’, sarajevski pisac i novinar Nedžad Latić je ‘izdajnicima od vjere’ proglasio Senada Pećanina, Edinu Rešidović i ostale ‘sljedbenike najvećeg diktatora i ubice XX vijeka’ Josipa Broza

* Inicijativa nekadašnjeg SDA načelnika Sarajeva sunetlije Abdulaha Skake, nesuđenog bh ambasadora i optuženog kriminalca da se ukine 06. april Dan Grada Sarajeva a da se umjesto tog praznika ovjekovječi Otomansko nasljeđe i sve što uz ovu muslimansku vjersku rigidnu ideologiju dolazi te da se u buduće proslavlja 01. Februar kao dan osnivanja Grada, kao rođendan gradu kojeg je osnovao Isha – beg Ishaković – doživljava svoju realizaciju. ‘Genetski predodređen’ za funkcije Jasmin Ademović, sin oca Keme šefa zloglasne muslimanske UDBe zvane AID, čelnik stranke NiP hadžije Dine Konakovića i predsjednik Skupštine Kantona Sarajeva, uputio je u proceduru zvaničan prijedlog kojim će se izbrisati 06. april Dan Sarajeva. Hoće 01. Februar kao praznik Grada (kad je navodno rođen Beg mada se tačno ne zna datum njegovog rođenja) i hoće slavu Isha-beg Ishakoviću jer je po njemu grad nastao otvaranjem par džamija, tekije i nekoliko fiskija (hair-česmi) u gradu i taj datum je važniji od 06. aprila.

* Inicijativu su podržali istoričari Osmanskog carstva, posebno oni ‘akademci’ iz Sandžaka (Pelidija i ostala bratija) a zvanično su je podnijeli poslanici SDA i naravno DF stranke Komšića, i izazvala je burne reakcije javnosti. Većina ostalih akademskih građana je peticijom izrazila protivljenje toj ideji jer se zanemaruju mnoge druge vrijednosti istorije i zasluge ostalih naroda u razvoju Sarajeva ali džamijska struktura vlastele Grada se neda. O njoj se dugo tajno šuškalo ali došlo je vrijeme, ne može se više čekati jer su Bošnjaci i džematlije izgubili ‘sabur’. ‘Vakat je’. Vrijeme je da se javno iskaže ono sa čim se tajno živi. A to je, Sarajevo nisu oslobodili partizani, partizani su ubice i ratni zločinci na čelu sa Josipom Brozom, muslimanska brigada je oslobodila Sarajevo a onda su ušli sutradan 06. apila četnici i sve ‘pobili šta valja u Sarajevu’.

* Već poznata mantra u kreiranju i stvaranju ionako očišćenog Sarajeva u muslimansku prijestolnicu islamske države BiH. Ulice i imena škola smo odavno u Sarajevu zamijenili sa fašistima i pripadnicima begova i hodža suradnika NDH, davno smo već dokazali da nam ništa ne znači ni AVNOJ ni ZAVNOBIH, sve je počelo sa braćom Osmanlijama a završilo sa mudrošću Alije Izetbegovića i ‘Islamske Deklaracije’, sad treba da to i ozvaničimo u arhivama Grada i u udžbenicima. U javnoj polemici se ovaj potez brani podmuklom tezom da se ‘ne dira u 06. april već da se radi o drugom događaju i prazniku Danu osnivanja grada’, no zna se kako to Bošnjaci i džemati odrađuju : korak po korak i da se ‘vlasi ne dosjete’. U polemiku se uključio i poznati sarajevski pisac i novinar Nedžad Latić (The Bosnia Times portal), poznati brat Džemaludina Latića, nekadašnja okosnica islamske ideologije Alije Izetbegovića, na samo njemu svojstven način. Na Alijin način. Jedno kaže na ‘sabahu’ a drugo oko ‘akšama’.

* Svojevrstan i oštar kritičar Izetbegovića kojeg čas kudi a čas ga hvali, otišao je u svojoj narcisoidnoj vjerskoj ideologiji (kao kod Senada Hažifezovića, sve ja, pa ja…) malo dublje i dalje. Ugledao se na bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića pa kao i ovaj posegnuo za ‘fetvama’. Odapeo je zlokobne ratne strijele prema onima koji su protiv ovakve inicijative, neke je pobrojao a neke vidno označio. Imenovao je sandžakliju Senada Pećanina novinara i advokata te Edinu Rešidović advokaticu, nekadašnju tužiteljicu u procesu protiv Alije Izetbegovića a onda im pridodao sve ‘komuniste i zločince’ Josa Boza Tita. Pa se u kolumni pod naslovom ‘Salman Ruždi brani Sarajevo’ bacio u istorijat partizana i njihova ‘ubijanja’ i rušenja bogomolja.

Latić zaluđen vjerom i nagonom da je samo on bogomdan i najpametniji dao u opasne rabote. Zaboravljajući da je i on na osnovu slične ‘fetve’ SDA i bojovnika Islamske zajednice fasovao batine ispred džamije u Sarajevu februara 2018, zbog čega niko nije odgovarao. Zaboravljajući da strada i onaj ko se ‘mača laća’.

* Pećanin mu je ‘zreo’ za ‘fetvu’ jer se protivi ovakvoj suludoj inicijativi kao i Rešidovićka, za koju ima dodatni lični motiv za ‘odstrel’. Bila je tužilac u procesu protiv Izetbegovića i ekipe u kojoj je bio i njegov brat Džemaludin Latić. Ovi a i ostali, a to su svi oni komunisti i titoisti koji po njemu ‘mrze islam i muslimane’ su ‘murtedi’ jednako kao i Salman Ruždi (pisac ‘Satanskih stihova’ zbog čega je pod doživotnom fetvom i napadima od strane islamskih fanatika), što znači da im je po Latiću dozvoljeno svima presuditi. Hajde što je svašta nabacao u svom zanosu kao zasluge Ishak-begu Ishakoviću ali najbolje mu je ono o spašavanju kraljice Katarine. Jer svi znamo, ostalo je zapisano kako je sirota kraljica ‘spašena’. Gdje je završila i ona i njena djeca.

Ovakvu sličnu ‘fetvu’ je donio i bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa u bh ratu u Krajini prema pripadnicima Ap Zapadna Bosna proglasivši ih ‘murtedima’ – otpadnicima od vjere a koju fetvu je provodio bihaćki muftija Hasan Makić, i svi znamo šta je ta suluda odluka donijela u Krajini. Ni do danas nije zvanično ukinuta ni do danas tamo nema pomirenja ni zajedništva.

Takav će rezultat polučiti i ova Latićeva ‘fetva’ sarajevskim akademcima i javnim radnicima koji se ne slažu sa ovom inicijativom dodatne islamizacije glavnog bh grada. Baška što će bošnjački korpus dodatno podijeliti. Šteta za Latića. Iako jednostran akt, ‘fetva’ zna pogoditi i u drugom smjeru. Na sopstvenom primjeru iz 2018, Nedžad nije ništa naučio, dok je svoje stavove i ideologiju odličnog portala premjestio poprilično u svijet i carstvo nekadašnjeg medijskog ništavila zvanog ‘Ljiljan’. Gdje je uz Alijinu pomoć skupa sa bratom uživao godinama baštineći nacionalizam i vjeru politike voljenog predsjednika i novinarstvo srozao do samog dna profesije.

photo : Nedžad Latić nakon fetve SDA vehabija i kabadahija 2028, arhiv