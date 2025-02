‘Lud, zbunjen, normalan’ – nastavlja se kultna sarajevska humoristička serija u drugačijem ambijentu : u klupama bh vlasti. Pripomažu i ‘Nadrealisti’

– Ako smo naučili da je svrgnuta SDA kamarila vlasti skupa sa Islamskom zajednicom ‘duboka država’ (što ona uz DF i ostale šibicarske strančice i jeste) onda su sigurno vlastodršci iz ‘saffova’ trojke njen antipod : plitka država’.

Svojim suludim, amaterskim i osvetničkim prepisanim potezima doveli su državu u plićak od mulja, više se ne zna ko je s kim, ko vlada, kuda se ide niti šta će sutra biti. Parlament se sastaje sporadično već godinu i više, Vijeće ministara je kao i ono ranije Fadilovo (bivšeg SDA premijera Novalića), ne zna se ima li ili nema ‘trojke’, ko je u procedri za smjenu, ima li većine ili nema, ništa se ne zna. Ono što se vidi je da država puca po šavovima a javnosti se serviraju umni zaključci, dogovori i obećanja bez pokrića, državni budžet nije usvojen, stali su svi evropski potezi i propisi koji su najavljivani, mediji vode istrage i raspaljuju opasnu maštu a ministri po zatvorima ili na televizijama pišu sebi memoare. Jednostavno opšti ‘hrkljuš’ (izraz kojeg su u upotrebu vratili nenadmašni ‘Nadrealisti’ kao narodnu igru u istoimenoj sarajevskoj humorističkoj seriji) u kojem se tvrdoglavo ustrajava na promašenom putu.

– Vlasti trojke su uz obrazloženje da Dodik i njegovi ministri i parlamentarci blokiraju sve poteze vlasti odlučili da godinu i pol dana prije dolazećih opštih izbora potraža partnere u opoziciji Republike Srpske i da iz vlasti izbace Dodika i njegove kadrove. I to sve bez da su se ranije dogovorili sa strankom HDZ i Draganom Čovićem bez kojeg smjena vlasti postaje upitna. Smjenom Radmanovića u Parlamentu i ‘brm-brm’ najavljenom vickastom revolucijom ministra Dine Konakovića najavljene su ‘metla’ i ‘čišćenje’ Dodikovih kadrova a onda je bager skrenuo u provaliju. HDZ neće olako u prestruktuiranje vlasti, što je protumačeno kako Čović štiti Dodika, Dodik koji može blokirati rad u Domu naroda je prijetnju najavio i već ostvario, i dobili smo baš ono iz ‘hrkljuš’ igre : ja tebi, ti meni, dodaj vamo i … ništa. No, ‘hrkljuš ide dalje, uslijedio je zahtjev za smjenom srpskih članova u Vijeću ministara, istovremeno su iz Republike Srpske zatražili smjenu Konakovića. Trojka u elementu pa hoće smijeniti i Špirića u Parlamentu, i došlo se u situaciju da ne znaš ko koga smenjuje. To ni najbolji scenaristi humora ili telenovela ne bi mogli osmisliti. SDA hoće skupa sa DF smijeniti Konakovića ali ne zbog razloga koje Dodik navodi, opozicija Repulike Srpske hoće smijeniti Konakovića ali ne zbog razloga koje u zahtjevu za njegovom smjenom navode SDA i DF. Jučerašnje glasanje nije ‘prošlo’ jer SDA nije to podržala a nisu došli na sjednicu čak ni oni iz SNSD stranke koji su zahtjev za smjenom uputili. Uz obraloženje da Parlament ne može zakonito raditi jer je smjenom Radmanovića i zahtjevom za smjenom Špirića izgubljen legalitet i legitimitet. Podsjećamo, dva ministra iz Vijeća ministara su u zatvoru, Bošnjak je tek prije par dana otuda izišao, ministar sigurnosti Nešić se tamo još nalazi.

– Da cirkus bude veći, bh Parlamet je zakazao sjednicu za smjenu Špirića po zahtjevu trojke ali je zajebancijom i osnovnim nepoznavanjem propisa u pozivu nejasno naznačen dnevni red, pa tako proizlazi da traže smjenu Keme Ademović, svoga pulena i desno krilo Konakovića i njegove stranke. U međuvemenu Dodik telefonira Bakiru Izetbegoviću a ovaj njemu tražeći obnavljanje starih drugovanja, politički šverceri iz stranke NES se uključuju uz trojku praveći nove kombinacije za sebe, i čak najvaljuju se još dvije smjene. Smjena ministra Sevlada Hurtića i ministra Rame Isaka. Hurtić je potvrdio da SDP priprema njegov odlazak, prvi pendrek Isak mudro šuti. Ko je još ostao a da nije traženo da se smijeni? Ah, da, Srbi najavlju zvaničnu smjenu ministra za dronove i borbenu gotovost Bošnjaka Zukan Heleza, trojka smjenu ministra Košarca. Bog zna ko je još ostao a da mu se ne sprema nekakva smjena.

– Skoro niko. Jučerašnje glasanje u Parlamentu je samo privremeno spasilo ‘prvi bager trojke’ Dinu Konakovića ali nije vrijeme za slavlje. SDA/DF jarani uskoro idu ponovo sa zvaničnim zahtjevom za njegovu smjenu, samo iz ‘drugih razloga’. Njima prijedlog Srba za smjenom Konakovića zato jer je uputio prijedlog ‘majke nad majkama’ Munire Subašić (koje li gluposti kad zna unaprijed da nema ni većinu ni mogućnost da se to izglasa) da se 09. januar proglasi danom žalosti u BiH nije razlog za smjenu, imaju svoje druge razloge, opozicija Republike Srpske koja, možete misliti želi i planira u vlast sa trojkom – smatra da je razlog Dodika za smjenu Konakovića opravdan, nedaju 09. januar.

– Kultna i populana humoristička serija ‘Lud, zbunjen, normalan’ se vratila ponovo na naše ekrane ali ovaj put iz klupa vlasti a ne iz stana Izeta Fazlinovića. Ovakvo derogiranje, urušavanje i bruka države te ovaj cirkus još nije viđen u istoriji BiH i njega jedino može prekinuti visoki bh predstavnik Schmidt sa svojim ‘hepekom’. Spravom od balvanaii žica kako su to u seriji ‘Nadrealisti’ metaforički prikazali moć i snagu ‘nekoga’ moćnog, kao da su predvidjeli kao i sve ostalo čak i visokog bh predstavnika. No, ‘Švabo Šmit’ kako su ga Bošnjaci prozvali nema još ni snage ni namjere da svoj ‘hepek’ iliti Bonske ovlasti upotrijebi. Znači, ‘hrkljuš’ tek slijedi.

– Za ovu turobnu i opasnu zajebanciju vlatodršci primaju najveće plate u Regionu uživajući neviđeni luksuz za svoj nerad kojeg pravdaju samo nekakvim pismima i naprđivačkim reagovanjima, zveckanjem rata u BiH i prizivanjem pošasti grabeći državne pare u svim segmentima, stoga je situacija alramantna. Pitanje je, međutim, da li je dosadašnjim oklijevanjem djelovanja Schmidta kasno i za njegov ‘hepek’, te da li može i smije išta uraditi. Kao što je upitno da li među šefovima ‘Švabe Šmita’ postoji saglasnost za upotrebu ‘hepeka’.

‘Naši lideri’ su imuni na sve poduzeto do sada. Da je, i da se upotrijebio na vrijeme, ne bi sve ovo gledali, jer oni priznaju jedino strahu i moć, na sve dugo su ‘zadebljali’. Trebalo im je još davno upaliti ne bager već ‘hepek’. Pa posmjenjivati bagru milionera i tajkuna u vlasti, zamrznuti im imovinu, procesuirati ih i zatvoriti je su u korupciji i kriminalu do guše, raspisati vanredne izbore (prije toga promijeniti propis koji to dozvoljava) i oslobodit državu.

Ili, šta još preostaje?

Da sačekamo da nam američki predsjednik Trump uredbom najavi kako će nas kupiti ili kako postajemo slijedeća savezna država?

Za bh raju ‘hrkljuš’ je dovoljan. Provjereno već tri decenije.

photo ilustracija : Đipalo Junuz i moćni ‘hepek’ iz serije ‘Nadrealisti, arhiv