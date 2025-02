Počinje ‘SQUID GAMES’ treća sezona ‘bh lignji’, popunjavanje Ustavnog Suda BiH : Za dva upražnjena mjesta prijavila se 22 kandidata, kao ‘favoriti’ se spominju Faris Vehabović suspendovani sudija Međunarodnog suda za ljudska prava, Alma Čolo vedeta SDA stranke do 2023. te Enver Išerić član stranke NES i ‘pravni ekspert’ Bakira Alispahića i novinske agencija ‘Patria’…

– Taman što smo zaboravili (i da li smo?) trakavicu i ‘aferu’ u vezi imenovanja sudije Marina Vukoje, slijedi nam ‘treća sezona’ u ovoj gerijatrijskoj stranačkoj udruzi. Počele su pripreme za izbor dva izvšioca u ovaj pravosudni organ države. Pravilnik kojeg su postojeći suci sami donijeli kako bi Sud uz pomoć stranih sudija u ovom Sudu (Angelika Nussberger – Njemačka, Ledi Bianku – Albania i Helen Keller – Švicarska) radio iako bez dovoljno kadrova, po kojem su odlučili da iako po zakonu neke sudije moraju u penziju, ostaju po tom internom propisu ‘sve dok se Sud ne popuni’, ‘ne drži više vodu’, mora se izbor provesti. Suada Paravlić sadašnja predsjednica Ustavnog Suda BiH, inače nekadašnja sekretarica SDA stranke koja je pet godina po položenom ispitu ušla u ovaj organ već je u penziji od prošle godine a opstaje u fotelji zahvaljujući spornom Pravilniku, SDA vrhovni kadrovik, sudija i nekadašnji predsjednik Mirsad Ćeman će u penziju ove godine, dok je dosadašnja predsjednica Valerija Galić ‘zrela za penzionisanje’ 2026. godine, odlaganja nema.

– Znamo kakav je stav političkih partija u vezi ovog Suda, posebno srpskih predstavnika koji hoće iz njega izbaciti strane sudije a Bošnjaci to ne prihvataju kao ni međunarodna zajednica, već je osvanula lista kandidata koji danas počinju sa intervjuom pred nadležnim Komisijama radi ‘bodovanja’ i rang – liste. Vidjeli smo na nedavnom izboru sudije Marina Vukoje kako se provodi izbor i koji su ‘kriteriji’, neminovno nam slijedi još jedna sezona ‘sapunice’. SDA koja je do sada birala ‘svoje’ kadidate kao što su ostale stranke ‘birale’ svoje, sad odjednom ne priznaje te ‘kvote’ već hoće Komisije, neće nikog ‘ko je blizak političkim partijama’, hoće ‘nepristrasne i nezavisne kandidate’, mogu i hrvatski kandidati ako SDA ocijeni da su ‘bliži’ njoj nego HDZu, slijede potom liste pa u Parlament na glasanje, očekuje nas ista ili slična priča i ista medijska gnjavaža. Naprosto je ‘bliskost’ sa strankama ne moguće izbjeći na ovakav način, ali i same liste već pokazuju da su nove liste a face skoro iste.

– Mediji su krenuli u kampanju i imamo ‘favorite’. Kako se po zori dan poznaje, tako se i po ‘favoritima’ da naslutiti kako će teći daljnji izbor. Gužva je velika, svako ‘hoće’ svoga, pa se tako za dvije stolice prijavilo se 22-oje. Muhamed Mujakić, Mahir Muharemović, Emir Alispahić, Smajo Šabić, Enver Išerić, Alma Čolo, Faris Vehabović, Jasmina Bešlagić, Larisa Velić, Dženeta Omerdić, Meliha Mujezinović- Katana, Merim Serdarević, Mersiha Smajić-Fazlić, Kliko Seđad, Nedžad Smailagić, Ilma Mehić-Jusufbašić, Filip Novaković, Ferid Otajagić, Jelena Majkić, Demirel Delić, Adnan Novo i Amir Pilav.

Za neke kandidata ne možeš ni na google naći ništa iz biografije, kao pr. za kandidata Amira Pilava, više se ukaže postova o pjevaču Amiru Pilavu iz grupe ‘Zar’, no ‘favoriti’ su pravo ‘osvježenje’.

– Alma Čolo je sve do 2023. bila ‘zvezda SDA’ i njena parlamentarka a poslije napuštannja tog svog plovila ‘postala’ žestok kritičar. Poslije ju je ‘trojka’ uhljebila u ‘BH Telecom’ da bi odatle otišla u advokaturu, ‘favorit’ je broj jedan. Međutim, sama činjenca da je sav svoj vijek skoro provela uz SDA oduzima joj glavni kriterij u izboru nepristrasnosti. Nije se ona istupanjem iz stranke a što je učinila kad je osjetila da SDA gubi ništa promijenila već samo ‘presvukla’, ali eto, ‘nije bliska’ ni sa kim. Iako od pravnog iskustva ima nešto staža u tužilaštvu, kad je mogla Suada bez išta u Ustavni Sud, što ne bi mogla i ona.

– Enver Išerić, ‘pravni ekspert i stručnjak prava’, koji se na ovo mjesto kandidovao i 2022. kada je konkurs ‘propao’, 2023. je postao član provehabijske stranke Nermina Ogreševića, nekadašnje aSDA partije a sada zvane ‘NES’, tobože nezavisi evropski savez. Istakao se godinama po ‘analizama’ i pljuvačinama po vlasti ‘trojke’, bošnjakovanju bez granica a posebno je upamćen kada se ‘iz revolta’ povukao iz kandidature za Ustavni Sud 2022. ‘jer sve rade nezakonito’ pa izjavio kako bi ‘Ustavni sud BiH trebao biti okenut prema Kibli’, svetištu muslimana. Redovno je ‘analizirao’ vlast ‘trojke’ pljuckajući Hrvate i Srbe u nacionalističkoj novini ‘Patria’ nekadašnjem vlasništvu savjetnika Bakira Izetbegovića, imenjaka Alispahića, inače nekadašnjeg optuženika u aferi ‘Pogorelica’ i iranski instruktori u BiH, kasnije glavnog nabavljača auta za bh vladu i Predsjedništvo. Prodajom ‘Patrie’ Slovencima, ništa se nije promijenilo u toj novini, eto šanse Išeriću inače i profesoru na bh ‘univerzitetu’ da obavi hadž na pravom mjestu.

– Treći favorit Faris Vehabovć je nekada davno radio kao registrant u Ustavom Sudu BiH i u karijeri je uznapredovao od bh ombudsmena do sudije Međunarodnog Suda za ljudska prava. Međutim, baveći se sudovanjem svakodnevno je političario i komentarisao čak i rad toga Suda pa su mu ‘dali nogu’ i suspendovali ga zbog toga. Kako je totalno uz DF stranku, svoju pristrasnost je pokazao u vezi nedavne rasprave po žalbi u predmetu Kovačević gdje inače zbog suspnezije nije mogao ni glasati ali jeste mogao pričati i baljezgario je i previše. No, čak i da nije bilo ovog procesa, njemu je tu mandat istekao još prije par godina, Sud je čekao da iz BiH dođe drugi prijedlog. Predsjedništvo BiH je odugovlačilo pokrenuti njegovu smjenu tako da je faktički zadnje dvije godine primao platu sjedeći uz zabranu glasanja. I piskarajući po medijima.

– Denis Bećirović je zvanično januara prošle godine uputio inicijativu za zamjenu tog sudije sa listom mogućih kandidata ali do danas se još o tome nije odlučilo. Zato jer je rumeno – zeleni Bećirović na to mjesto ‘ušicao’ svog kandidata za kojeg je i lobirao u EU. Poznata bh igraona. Inače, Vehabović je i u nedavnom postupku izbora tužilaca i sudija u famozni BiH ‘Uskok’ također podnio kandidaturu ali nije prošao. A ‘favorit’ u Ustavnom sudu.

Pripremite se za treću sezonu ‘lignji’.

photo : Faris Vehabović suspendovani bh sudija Međunarodnog suda za ljudska prava, arhiv