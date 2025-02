Utica NY : načelnik grada Mike Galime svake godine mandata povećava porez, umjesto fabrika otvara džamije, sve više liči na ‘nas’

Kada je trčkarao od vrata do vrata moleći za glas na izborima krajem 2023, kandidat za načelnika grada Utica NY Mike Galime je pričao jednu, poslije zakletve januara 2024. godine nakon pobjede i ustoličenja – nudi nam drugu priču. Lično se sjećam njegovog osmijeha, ‘flejera’ sa ‘programima’ i ‘planovima’ na kućnim vratima a jedan d glavnih mu je bio ‘smanjiću poreze, radiću za svoje građane’. Porezi ili famozna američka taxa su noćna mora svakog građanina jer su veliki i glavno opterećenje za svačiji džep, najveći su u državi New York od skoro svih saveznih država. Grad Utica, iako grad emigranata i jedan od siromašnijih u državi NY se može pohvaliti da ne plaća jednu već tri taxe : školski porez, gradski i okružni. Slijedom tih ogromnih nameta, račun za struju, plin ili vodu dođe tri puta veći.

Utički aktualni načelnik Mike Galime je kao i svi drugi prije i vjerovatno i poslije njega ‘uhvatio na foru’ birače sa ovim porezom, ali čim je položio zakletvu i počeo raditi, odmah je predložio i povećao porez (taxu) koju je u izborima tvrdio smanjiti. ‘Samo’ 10 %, kaže načelnik, nije to puno mora se, sigurnost, infrastruktura, troškovi života i sve u tom stilu. I bi povećanje 2024. Ove 2025. godine, načelnik nam se opet ukazao. Hoće još para i opet predlaže povećanje poreza. Ista priča. Sigurnost, troškovi, blah.. bah.. blah. I opet ‘samo 9,77 %. ‘Nije to puno’, to vam je mjesečno ‘samo’ toliko, godišnje ‘samo toliko po domaćinstvu, načelnik se dao u matematiku. Kao kad vas laže diler starih auta ili agent osiguranja a nemate drugog izbora. Ili kad vam ‘vazi’ premijer u BiH ili Reis.

Ne treba sumnjati da će i taj njegov prijedlog proći, ovdje sve tako prolazi, ko će se buniti među onima koji žive lagodno od toga. Utički načelik se nije s razlogom bavio time da su cijene u prodavncima svaki dan veće, klizeće, da je povećana cijena struje, vode, plina, svako se ‘poravnao’ osim radnika i penzionera. I osim socijale, koja je glavni budžet stanovnika ovog grada. Odakle mu to sa ‘usklađivanjem porasta troškova’ to samo on zna, jer penzija je ove godine ‘skočila’ tako da je na čeku 30 dolara više, ni centa gore, toliko su po penzijskom čeku ‘porasli toškovi’. 2,5 %! A struja, plin i voda ‘porasli za 20 posto’. Nije se bavio ni time kako da skreše troškove glomazne administarcije, plate, nije lud kad zna da para mora biti preko poreza. Ili da smanji svoje grantove, balove i večere koje djeli kupujući unaprijed sebi glasove za slijedeći mandat. Podsjetio me u svemu na bh političare. I na Reisa BiH. Svoje plate ‘usklađuju’ prek leđa sirotinje. I ‘narezuju’ namete. Za ‘vitre’, ‘za odlazak na hadž”, za ukop… sve je skuplje iz godine u godinu i sve više je rupa za začepiti, najlakše se začepi ovako, najsigurnije je.

Mora da je naučio od bihaćkih muftija i džematlija. Prošle godine smo ga vidjelu u ‘saffu’ lokalnog hadžije koje muftije su kao ‘specijalni gosti’ došli na drugi po redu otvor hadžijine privatne džamije (jedne od četiri bh džamije u prečniku od 2 km), prenijeli su mu ‘naša iskustva’. Samo udri, nametni i neboj se, para ima. Ili mu je Hanka Grabovica, nezakonita šefica nekakve džematske udruge ‘BACA’ u gradu Utica NY dala savjete. A on njoj ‘grant’. On je, naime, njen glavni sponzor u ‘historijskoj akciji’ pravljenja replike sarajevskog ‘Sebilja’ u jednom parku grada, male džamije, kojeg će po svoj prilici ‘svečano i otvoriti’.

Sudeći po njegovim planovima, i iduće godine nam ne gine opet ‘narezavanje’ taxe, a tako i svake godine njegovog mandata. Pa ko ne bi volio takvog načelnika. Umjesto da otvara fabrike on otvara džamije. Umjesto da olakša život građanima, on ih prepada porezima. Kao u BiH, naučio načelnik kako se vlada.

Nije za džaba sjedio sa našim muftijama i hodžicama.

photo : načelnik grada Utica NY Mike Galime na otvoru privatne džamije septembra 2024, zadnji desno na slici, arhiv