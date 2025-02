Svaka ideja i pamet se plaća : Vlast US Kantona najsiromašnijeg u BiH može se pohvaliti da ima najveće plate u BiH za svoj nerad, ali ima i ideje kako ih još uvećati što se mora nagraditi

Znate li šta je to ‘položajni dodatak’?

Ako ne znate i niste čuli, evo na znanje. To je novi, dodatni metod povećanja ionako previsokih plata državnih službenika parlamentaraca i novi način za javnu pljačku državnih para. Znate sigurno kako se njihove nebeske plate obračunavaju putem ‘koeficijenata’ na’osnovicu’ (uvećani su nedavnom odlukom vlade u Sarajevu, to je dodatnih 600 do 800 KM na dosadašnju platu) a onda se na platu dodaje ‘paušal’ (najviši u BiH je u USK- 900 KM), ‘naknade po Komisijama i odborima’, ‘topli obrok’ (300 KMa), ‘naknada za stan’ (ako si daleko štaznam, 50 ili 70 ili više km od svoga stana ili kuće), ‘naknadu za odsustvo iz porodice’, onda imate ‘regres za godišnji odmor’ (od 400 KM), pa ‘naknade za studiranje’ ako si željan nauke, ‘naknada za korištenje interneta i telefona’, ‘naknada u slučaju umrlog člana porodice’, svašta tu ima. Čuli ste i za ‘bijeli hljeb’, koji bi se trebao zvati ‘crni kruh’ jer narod koji je gladan zavija u crno, to je ono kad nakon isteka mandata ili nakon što ti stranka izgubi na izborima, imaš pravo godinu dana primati skoro punu plaću. Dok se ‘ne snađeš’, da ‘ne štentaš’.

E, najnoviji način kako opljačkati državnu kasu i uzeti ‘po zakonu’ pare od poreza iz budžeta, najnovije čudo od matematike zove se ‘položajni dodatak’. To je smišljeno u US Kantonu na način da ti se na osnovnu platu doda još 20 % ‘položajnog dodatka’, tako da recimo na platu od 5.000 KMa, ‘legalno’ dobiješ još 1.000 KMa. Ako ti je plata 4.000 KMa, onda ti liježe u džep 800 KMa. Otkud naziv ‘položajni’ to znaju samo parlamentarci Skupštine US Kantona koji su to osmislili da podebljaju inače nezarađene i nezaslužene ogromne plate koje su među najvćima u BiH i u Regionu. Vjerovatno dolazi od riječi ‘položaj, funkcija’ ili ‘položiti pare na moj račun’, čisto se sumnja da to ima veze sa vjerskom konotacijom položajnika. Nije više ni bitno, bitno je da je odluka usvojena i da ‘neće bit zime’.

US Kanton je inače jedan od najnerazvijenijih i najsiromašnijih Kantona u BiH ali po platama su u samom vrhu. Evo i po genijalnosti i matematičkim izumima. Ovaj ‘položajni’ će primati ministri u vladi USK i premijer te opštinski načelnici i gradonačelnici, osim gradonačelnika Bihaća i načelnika opštine Ključ. Plata jednog ljekara specijaliste u ovom Kantonu je 2.500 KMa dok ‘parlamentarci’ nakupe sa svim ovim doskočicama u Zakonu blizu 8.000 KMa. Jer, oni su ‘položajnici’.

Svaka genijalnost se plaća.

photo ilustracija : para ima ima i položajnih dodataka u USK, arhiv