Haj’mo nešto naučiti i od Trump-a : U BiH posluje preko 25.000 ‘nevladinih udruženja’ i ‘fondacija’ te preko 60 raznih državnih Agencija i najmanje 130 političkih partija, sve je to nakačeno na državni budžet, na leđa poreznih obveznika, to treba ukinuti kao i USAID!?

* Svaki seoski lola i bekrija a posebno gradski đilkoš može osnovati udruženje, fondaciju ili političku partiju, dobiti službeni broj i oznaku, upisati se u registar i ležerno se prikačiti na sisu države. Sve po zakonu. Isto tako se može osnovati i politička partija, nemali broj sličnih parazita osniva i državna vlast, to su silne Agencije i direkcije pa nekakave Komisije, uz to dolaze funkcije direktora, zamjenika, sekretarice i vozila.

Kako je sve u BiH van razuma i logike a sve ‘u skladu sa propisima’ koje neće da mijenjaju oni koji bi trebali a neće ni visoki bh predstavnik iako može i morao bi, došli smo u sitauciju da nam je budžet države ne namjenski već potrošački, porezi sve veći kao i inflacija dok se građani osiromašuju.

* Čije su zapravo ‘nevladine organizacije’ koje se iz dana dan povećavaju i glođu pare privrede i države, kad već po nazivu nisu vladine? Nisu klinac, vlada ih plaća, koriste vlasti i zato trebaju promijeniti ime, kad se već sve vidi. Da nas javno ne zajebavaju.

Donald Trump je sa zamrzavanjem pred konačno ukidanje Agencije za pomoć USAID krenuo u zaštitu budžeta i države, zašto ne bi od njega šta naučili? Pa slično kako on hoće stati ukraj međunarodnim, da mi otkačimo domaće uhljebe? Iako su mu neke izvršne uredbe diskutabilne, neustavne pa čak i u suprotnosti sa domaćim i svjetskim normama i moralom, ovo sa rasčišćavanjem silne love koja se davala preko ove Agencije šakom i kapom i bez interesa države ima nekakvog smisla, ako se provede legalno i do kraja. Zašto i država BiH ne bi u cilju zaštite rasipničkog troška državnih, narodnih para učinila nešto slično?

Neće. Jednostavno jer baš je briga, velika većina ovih sklepanih udruga je zapravo njihov alat za održavanje u životu, a ne daju svoje visoke plate i benefite za njihov postojanje.

* Pazite, to je opšti haos u krčmljenju love iz kase države. Preko 130 političkih partija je na grbači budžeta, to nema nigdje do li u Bosni. Ako hoćeš partiju, plaćaj je sam, članarinama i donacijama simpatizera, kod nas jok! Imaš platu, kancelariju, uz izbore se na stotine hiljada KMa slije na račune nekakvih minornih šibicarskih partija, država im plaća slike i postere a preko 90 posto njih osim trgovine sa rukama i u biračkim odborima, neće nikada ući u vlast. Vlasteli to odgovara jer sa njima trguje, visoki predstavnik šuti jer nema ni pritužbi ni inicijativa da se smanji izborni prag za registraciju stranke tako da danas svaki džemat ili mjesna zajednica može sakupiti potpise i registrovati stranku.

* Kod ‘nevladinih udruženja’ je slika još tmurnija. U BiH je po registru sudova preko 25.000 ‘nevladinih udruženja’, tačnije 27.440, od čega u FBiH ‘djeluje’ 14.978, u Republici Srpskoj 7.470 te u Brčko Districtu 502 udruženja. Aktivnih ima preko 25.000, za one druge se ‘ne čuje’. Za samo zadnje dvije godine država je iz budžeta dala ovim udrugama i fondacijama po navodima revizora 121 milion KMa putem oko 15.000 ‘grantova’. Mnoge neće ni da daju podatke o svojim prihodima, može im se. To su uglavnom sportske, društvene i vjerske (njih ima najviše) a ‘nevladine’. Od njih država nema nikakve koristi, vlast ima, jer su uz vlast koja ih finansira. Tu nema šta nema, od udruge alkohologa, ‘šehida’, boraca, tobože medija, zaštite žena, dječjih udruženja, pa do borove šume i njene zaštite, folklora i nogometa koji se igra jedino na nekim ledinama van bilo kakvog državnog takmičenja. Sve su to zapravo klasični paraziti a snažne poluge vlasti i zato ih njeguju i plaćaju. Koliko bi se ljudi spasilo sa ovim milionima, koliko djece ili odraslih bolesnih koji kukaju za terapijom i ljekovima, izlišno je pričati. Uz ova ‘nevladina udruženja’ treba istaći i ovo, što su uočili revizori. Najmanje 41 nosilac državne vlasti (političar) je ujedno i predsjednik udruženja, nema nikakvog ‘sukoba interesa’ kad tip namakne grant svome udruženju. A imamo propis koj kaže da to ne smije i ne može. Vlast također u raspodjeli ima ‘svoje kriterije’ o ‘važnosti’, pa tako namiče kome hoće i koliko hoće. Prednost se daje ‘patriotizmu’, ‘ljiljanima’, ‘otadžbinskim herojima’, ‘domovinskim borcima’ i ‘šehidima’. ‘Nevladine udruge’ su pronašle i dodatni način za ‘hapu’. Udružuju se u ‘koordinacije udruga’? Šta je slijedeće, možda ‘konvencija nevladinih udruženja’?

* Slično je i sa državnim Agencijama, direkcijama i Komisijama koje su osnovane i registrovane zapravo kao paralelni organi izvršne vlasti. Neke su oformljene odlukama Vijeća ministara a neke samo odlukom pravosudnih organa. Štaznam, ako već imaš ministarsvo za finansije, šta će ti agencija za bankarstvo, ako imaš ministarstvo privrede, šta će ti agencija ‘za unapređenje’ ekonomije ili Agencija za vode, ako imaš ured za borbu protiv korupcije, krivični zakon, tužioce i sudije, SIPAu, OSAu – šta će ti Agencija za borbu protiv korupcije. I tako redom. Ima ih preko 60, i tu se stotine miliona bace u nizašta.

* Bh propisi imaju nepregledan način rasipanja love ‘po zakonu’, isto toliko ideja. Jedan od njih je i pravo članova bh Predsjedništva, ministara i predsjednika te podpredjednika Federacije da mogu svake godine na stotine hiljada KMa iz budžeta podijeliti kome hoće i kako oni odluče. Tako je samo prošle godine Željko Komšić ‘darovao’ skoro pola miliona KMa, Bećirović malo manje, Željka Cvijanović još manje. Sve je otišlo uglavnom na ‘patriotske’ adrese, od Komšića i Bećirovića u Bužimsko turbe, džamije, sportske klubove, za spomnike i jarbole i nešto malo za djecu, kod Cvijanovićke za crkvu i neke sportske klubove.

photo ilustracija : NVO od ‘nevlada do nedraga’, arhiv