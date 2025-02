Kako je unaprijed oslobođena advokatica Vasvija Vidović : Ona ne treba da brine tu je brižna Munira Subašić, iako advokatica nije ranjavana u bh ratu Haaške rane bole više od očiglednog kriminala i Srba u ovom krivičnom postupku

– Stara pravosudna teza Bakira Izetbegovića koja se provodi u praksi bh pravosuđa ‘da niko ko je ranjen ili učestvovao u odbrani države ne može biti prosecuiran’, a koju je isticao uz optuženje generala ‘sa Sorbone’ zvanog ‘Njiha’ Fikreta Prevljaka, jača je od one ‘ovo je udar na Bošnjake’ ili ‘niko nije kriv dok mu se krivica ne dokaže a neće ni tada’. Potvrđena je po stoti put nakon izricanja presude advokatici Vasviji Vidović, koja je počinila krivično djelo pomaganja u predmetu osumnjičenog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca. Podsjećamo, ova ‘đavolja Alijina advokatica’ (ovakav epitet je dobila još od Alijinih dana pa sve do sada, jer uglavnom zastupa ‘kapitalce’ kriminalce iz vlasti od Alije pa naniže) je optužena jer je sakrila nakon razgovora sa klijentom Debevcem jedan od njegovih telefona koji joj ga je, da prostite, ugurao u torbicu nakon posjete a ona pokušala iznijeti iz sobe za saslušanje.

– Presuda je ‘pala’ ali ‘džaba se krečilo’. Godina dana zatvora – što znači da, čak i da se potvrdi poslije žalbe – lako se odkupi po bh zakonima, nema ni zabrane bavljanja advokaturom, troškovi simbolični. Jednostavno, već viđena farsa i očekivani kompromis u bh pravosuđu, čak i takva presuda je ‘zrela’ za ukidanje ili preinaku po žalbi Apelacionog Suda koja se najavljuje. A ima i ovoga, najvažnijeg. Vasviju nedaju i spašavaju udruženja, borci, mediji, ‘šehidi’, ma hoćete vjerovati, neda je ni ‘majka nad majkama’ Munira Subašić koja je sa ‘bratom’ Muratom već odredila pravce daljnjeg ishoda ove cirkusijade svojim javnim pismom. Kad je ‘udar na Bošnjake’, tako se to odrađuje u BiH, pa ‘Vasva’ kako joj je tepao nekada Alija Izetbegović može odahnuti : priča krene od žrtava rata, ‘šehida’, ‘bijelih nišana’, ratnih zasluga a onda to nastave mediji, sve dok se ne postigne zacrtano.

– Eto nas opet ‘kod Bakira’, iako Vasva nije ranjavana nit upucana ali kako reče Munira ‘ona nesmije biti osuđena’. Munira je dozvala u pomoć već viđeno. Haag, ratne zločine i zastupanje države i bh i ratnih zločinaca generala, zasluge, svoje plakete koje je već ranije isprintala Vasviji, Munira je, kao što smo naučili zadnji bastion pravde i države BiH. Sa ‘bratom’ Muratom Tahirovićem odaslala je javnosti i Višem sudu ovakav hatiferman.

‘Procesi protiv gospođe Vasvije Vidović koji se realiziraju na Sudu BiH u našim očima ne mogu i neće umanjiti njenu herojsku borbu koju je pokazala kao oficir za vezu sa Sudom u Hagu. S velikom pažnjom pratimo navedene procese, jer gospođa Vidović ni u jednom slučaju ne smije biti ugrožena zbog svog rada kao oficir za vezu sa MKSJ’.

– Nema više procesa protiv advokatice ali kad se napiše u množini izgleda ‘jače’. Tako je prozborila žena koja umjesto da štiti i pazi žrtve zbog čega je debeleo (pod)plaćena dodatno vodi državnu i pravosudnu politiku. Iako Haag nema veze sa Vasvinim sakrivenim telefonom i krivičnim djelom, ima veze sa Munirom i to je dovoljno da uz medijski pritisak, Sud odluči ‘profesionalno’ i pošteno. A Munira da, kao i obično, u ime žrtava a za svoj račun derogira i pravosuđe i državu za koju se ‘bori’.

Kad smo već kod Haaga, Munire i titule Vasvije Vidović kao agenta države BiH u Haagu, mogli bi se prisjetiti i februara 2017, Bakira Izetbegovića i ‘majke Munire’ te revizije protiv Srbije koja je potopljena a sa njom i žrtve genocida jer je Vasvija kao ‘stručnjak’ dala Bakiru između ostalih zeleno svijetlo za ovaj igrokaz kojeg je uz dogovor sa Bakirom upriličila upravo Munira, ali to je za neku drugu priču. To neće spomenuti ni muslimanska tv ‘Hayat’, ona nam je ponudila nešto slično Dodiku ali sa obrnutim predznakom. Pravu bošnjačku pravosudnu slatku bajku. Sudija ‘našoj’ Vasvi je Srbin Miroslav Janjić koji joj se ‘osvetio’ ovom presudom jer jer je Vasva svojim sposobnostima kod njega u postupku oslobodila ‘gaziju’ Nasera Orića, dok je tužiteljica Bojana Jolović opet kao i sudija Srpkinja i to ne bilo kakva već nećakinja ratnog zločinca Milana Jolovića ‘Legende’, pa samo zbog toga a ne zbog krivičnog djela, Vasva mora biti oslobođena. Munira ‘pomno prati’ i iz pisma njenog se da zaključiti da su ovi Srbi sudija i tužilac u postupku zapravo zavjera i nastavak genocida.

Dok pištolj Debeveca kojeg je sakrila Vasva čime je pokušala sakriti i njegov kriminal, ne može imati snagu Haaga i heroine advokatice.

Pad presude po žalbi se očekuje i zbog ‘zabrinutosti’ advokatske komore EU gdje je Vasva članica. Nakon što je tu grupu zaštitnika posjetio Denis Bećirović u svojim državnim poslovima po Evropi prošle godine pa ih upoznao lobistički o zaslugama advokatice u postupku, i oni su kao i ‘majka’ pisali.

Dakle, u zaštitu kriminala nije stala samo Munira ili Murat, i član bh Predsjedništva se razumije u sudsku praksu.

photo : Munira Subašić i Murat Tahirović, arhiv