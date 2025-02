Još jedan mit U Bošnjaka : kako je predratni piljar iz Sandžaka (Gusinje, Crna Gora) a poslije zeleni tajkun na Ilidži Samir Mrkuljić ‘herojski’ dozvolio a onda još više patriotski otkazao Srbima proslavu Dana državnosti Srbije i Republike Srpske u svom carstvu na Ilidži, u hotelu ‘Hills’?

– U mitologiji Bošnjaka bilo da su iz BiH ili iz ostalih ‘naših teritorija iščupanih iz naših srca i duše’ kako se po Reisu obraćamo braći muslimanima Sandžaka kad pravimo naš ‘bošnjački svet’, sve je već uhodano i poznato. Sve je mit, svaki poraz je pobjeda, nacija je iznad države, patriotizam je vjera, vjera je država, sve su ‘gazije’, ‘šehidi’ ostali klinci i palci, ili u najmanju ruku svi su borci i heroji, nenadjebivi smo, najbolji, najveći, imamo sve što nam je naša borba dala, što smo ‘sami bez ičije pomoći slomili zube neprijatelju’, stvorili državu, odbranili vjeru. Iako ništa od toga osim manjeg dijela države suverene i nepokorene i vjerskog vođu u njoj nemamo, ne popuštamo, mitovi se nižu kao niske bisera. Tako je od mita ‘Alija Izetbegović’ pa do današnjih dana

– Ovih dana rođen je još jedan ‘gazija’ i dobili smo još jednu nepoznatu ‘heorinu’. Naturalizovani musliman iz Gusinja u Crnoj Gori, predratni piljar je kao i stotine i hiljade Sandžaklija ostvario svoj ‘bošnjački san’ u srcu države uz pomoć ‘bismillah biznisa’ i vlasti – Samir ‘Saljo’ Mrkuljić koji se iz dijaspore vratio u Sarajevo 1996. čim je prestalo da grmi otpočeo je svoje snove. Uz pomoć načelnika, pa nesuđenog bh ambasadora kriminalca SDA i Denisa Bećirovića – Senaida Memića, već oktobra 2016. uz fanfare i vatromet sa vlašću i ahbabima, bankarima i Reisovim izaslancima, otvorio je pompezno hotel ‘Hills’ na Ilidži. Kasnije je otvorio još jedan ‘Holywood’, krenulo ga, kao i notornog ratnog profitera Aliju Budnju, na isti način su ‘pošteno’ razgranali svoje carstvo na Ilidži preotimanjem ‘iftarima’ i ‘sergijom’ državnih resursa, banja i ostale imovine građana uz ogromne kredite banaka koje su ih pratile.

– ‘Salja’ (kako Sadžaklije na čistom bošnjačkom jeziku zloupotrebljavaju našu gramatiku po kojoj se po njima kaže od ‘Hasa’ a ne od Hase ili od ‘Sulja’ a ne od Sulje) postade heroj i gazija u novom mitu od jučer, živjela mitologija. Dozvolio je i ugovorio sa bh ambasadorom u Srbiji proslavu Dana državnosti Srbije i Republike Srbije u svom carstvu hotela ‘Hills’, sklopio ugovor i uzeo kaparu a onda kad je pročitao silne kritike u medijima i kad je dobio po ušima od vlasti i Reisa i brojnih udruženja, postao heroj. Sve herojski otkazao.

‘Prevaren sam’ – kaže, ‘bio je zakazan samo prijem uz Dan Srbije za 13.02.2025 a kad sam obaviješten da se želi organirati proslava skupa sa Repulikom Srpskom, sve je otkazano’.

– I ‘Salja’ postade gazija, bošnjački i veahabijski mediji a posebno sandžački ga uturiše u zvijezde, jer ‘je pokazao kako se brani čast domovine’. Crne Gore, valjda, budući da je to domovina ovg zelenog tajkuna. Naravno, bajka ide dalje pa kaže kako je bilo ‘dovoljno pet riječi nepozate heroine’ da ‘Salja’ preokrene ploču. Niti znamo ‘heroinu’ niti ‘pet čarobnih riječi’, no za bajku nije nam to ni potrebno.

Po meni, ‘Salja’ nije glup već hlopavi biznismen i zna da su i prijem i proslave zapravo isto, međutim ‘žestoke reakcije javnosti’ kao i uvijek u sličnim situacijama učinile su svoje. Iako ovdje nije prvi put da Srbi (a to je ono što Bošnjake najviše svrbi) kod ‘Salja’ organizuju fešte i proslave, i ne samo oni, jer hotel ima preko 800 soba, konferencijske sale i sve ostalo što treba u tim situacijama, ‘krv šehida’ je pobijedila.

Naravno, oraganiziranje Dana dana Srbije i Republike Srpske u Sarajevu je budalasta i provokativna ideja, ali nije ni ‘Salja’ od jučer pa da ništa ne zna, niti je Bosna imuna na tako nešto. No, polakomio se za pare koje su jače od svih žrtava. Žalosna je i poraza činjenica što su sve odradile vjerske i ostale slične ‘nevladine organizacije’ i udruge, umjesto državnih organa, obzirom na to da je organizator bh ambasador ali to nije ništa nenormalno. U BiH takva udruženja vode i diplomatiju i daju smjernice vlasti, zapravo vlast tako i preko njih i djeluje i to je uhodana taktika Bošnjaka u svim porama i događanjima. Otpočnu hajku ‘šehidske’ ili boračke udruge, ‘majka’ Munira Subašić ili ‘brat’ Murat Tahirović, ponekad i Reis, a onda se uključe mediji pa tek na kraju vlast. Tako je oduvijek. Od ‘9. Januara dana žalosti’ koju deju je od Munire preuzeo ministar Konaković pa do suđenja ili optužnica do, evo, fešte u hotelu. Koja je opet poslužila za nastavak mitomanije. Jer ‘Salja’ je samo pohlepni i kao i svi ostali tajkuni, proslava nije otkazana ‘iz bezbjednosnih’ već i iz fnansijskih razloga. Sabrao ‘Sandžo’ dva i dva. Pa izračunao koliko je ugovorio za proslavu a koliko gubi u buduće. Na noćenjima, konferencijama bankara i stranaka, islamskih stolova te arapskih ekskurzija ili na liječenju ranjene braće sa Istoka u njegovi banjama kao kod Budnje.

Naučila ga ‘nepoznata heroina kako se ‘patriotski’ postupa.

– ‘Mrkuljić Group’, carstvo ovog Sandžaklije i bh patriote je inače prepoznatljiva ‘naša tradicija’. Alijini bojovnici iz Sandžaka su debelo naplatili ratovanje za stvaranje islamske države u kojoj je centralno mjesto trebao imati Sandžak pripojen Bosni. Ovako : dolaskom u BiH i grabljenjem imovine i funkcija. Tako je i ‘Salja’ postupio, iako, da bajka bude ljepša, nije nikako ni ratovao, zgladio je u EU dijasporu prije rata. Međutim, kako je brat iz Sandžaka, ovaj ratni dezerter je namirio svoj patriotizam u miru. Jer je ‘brat’ kao i mnogi prije njega, bilo da su ratovali ili grijali dupe vani, oni su preuzeli državu, Sarajevo posebno.

Podsjećamo, i referišemo, nama treba spajanje Sandžaka sa BiH samo formalno i u borbi za vlast. Suštinski, Sandžak je u Sarajevu i u BiH. Fahrudin Radončić, Senad Hadžifejzović, Selmo Cikotić, Sebija Izetbegović, Rifat Škrijelj, sve su to bošnjačke vedete i patrioti Sandžaka. Takvih je prepun glavni grad BiH, u stolicama ministara, direktora vrtića, tužilaštva, sudova, policija, Domova zdravlja, fakulteta, univerziteta, privatnih bolnica, zubnih ordinacija, onovnih škola, matičara i … ne da mi se dalje nabrajati. Ima ih koliko hoćeš. Zapravo, onoliko koliko treba.

photo : Samir ‘Salja’ Mrkuljić, otvor hotela ‘Hills’ na Ilidži 2016. skupa sa kriminalcem SDA i tadašnjim načelnikom Senaidom Memićem, arhiv