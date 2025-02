Čim ‘zagusti’ traži prijem kod ‘Ajatolaha’ Reisa : Božo Vrećo, kao i mnogi ugroženi građani u ‘sekularnoj’ BiH prije njega zatražio pismom zaštitu kod Kavazovića, ovaj mu ‘odpisao’ u duhu ‘naše islamske tradicije’

– Ako vam se šta desi, ako vas neko napadne fizički ili popljuje putem ‘fejsbuka’ pa vam još raspiše i javnu potjernicu na vašu neopreznu i neosviještenu glavu i pamet, ne ide se u organe gonjenja, tužilaštvo ili štaznam, ombudsmenu za ljudska prava. Jok! Ideš pravo na Kovače u dvore bh ‘Ajatolaha’ Reisa Kavazovića (ako te primi) ili ga pismom zamoliš da ti pomogne i da te spasi. Pravda i zaštita se traži na pravom mjestu jer u islamskoj’ tobože sekularnoj BiH’ po Ustavu i zakonima, o tome brine ‘vrhovni poglavar a ne država. Ako se on umilostivi i on odluči tako, stane javno čerečenje i proganjanje jer moralna Reisova policija zna kad treba nekoga ostaviti ‘na miru’, u suprotnom, neka ti je njegov i tvoj Bog na pomoći

– Bilo je i biće takvih slučajeva, to postaje već pravna praksa, navešćemo radi ilustracije nekoliko primjera.

Otac Dženana Memića – Muris koji pravdu za ubijenog sina čeka već skoro deceniju, prvo je pomoć zatražio od Bakira Izetbegovića koji ga je uputio na Reisa. Međutim, kako je ubica u samom vrhu SDA i miljenik i Bakira i ‘Ajatolaha’, razgovor a Reisom je prošao ‘onako’. Nema ništa od pravde. Po savjet i pomoć Reisu se obraćao i dr. prof. Gavrankapetanović staromusliman, kada ga je onomad davno nogirala ‘Seb’ – Sebija Izetbegović, odkada uporno pokušava da se vrati na čelo KCUSa (trakavica sa njim još traje i ne zna se ko je dosadniji i naporniji, jal’ doktor jal’ vlada), naravno pomoć je izostala iz razumljivih razloga. Doktora još cijede sa ‘papirima’ a on uporan očekuje da se slavodobitno vrati na Klinični centar.

Išla je kod NJEGA i prof. doktor Sabina Silajdžić redovna profesorica na sarajevskom Univerzitetu februara prošle godine. Primio ju je Reis, jer više nije mogla izdržati psovke, uvrede i prijetnje Sarajeva i bliže i šire okolice, nakon što je izjavila kako su u BiH sporni i 09. Januar i 01. Mart kao praznici, zbog čega je bila izložena javnom linču bez granica. Kod nje je ‘dova’ upalila i za divno čudo od Reisa, napadi su prestali i čak, ostala je na radnom mjestu. A sve je bilo spremno poslije medijske muslimanske reciklaže i municije (‘umno poremećena’, ‘četnikuša’, ‘profuknjača’..) da je izbace sa posla.

– Niz je beskonačan, tamo se rješevala i sudbina bh vojnika koji je završavao školovanje u Austriji pa na dodjeli cerfikata odbio da se rukuje sa ministricom Austrije ‘jer mu to njegova vjera ne dozvoljava’. Tamo je umjesto vojnika uz njegovo punomoćje sjedio na sećiji ministar za dronove Zukan Helez koji je, iako je u pitanju veliki državni skandal, tajno vojnika zaposlio u OS BiH, a rečeno je da neće moći zasnovati radni odnos. Zukan je uvažio Reisa i ‘vjerska osjećanja’ pripadnika OS BiH’.

– Šta hoću reći? Nekom ‘upali’ a nekom ispali, sve zavisi od ‘državnih i vjerskih ciljeva’ u glavi ‘Ajatolaha’. Reisa je pohodila i supruga osuđenog Fadila Novalića, očekuju se rezultati, znamo da je po Reisu hapšenje Novalića ‘udar na Bošnjake’ čime je nastavljen njegov udar na pravnu državu samo što mi to ne vidimo.

Kod Reisa se mogu za pomoć obratiti i ‘oni drugi’, Srbi i Hrvati, ‘pederi’ i svi ostali, pa ako ih primi primi, ako ne, Bože dragi vrijedi pokušati, jer je to najsigurniji način zaštite i ličnosti i života.

– Znajući za to, Reisu je pisao i naš poznati sevdalija Božo Vrećo. Nije išao tamo na prijem jer to bi bio skandal za Reisa, budući da se zna kakvo mišljenje o ‘onima’ drugima i drugačijima, da (ne)kažem ‘pederima’ ima IZBiH i vlast Sarajeva pa i šire, kako je Vrećo odavno po njima detektovan. U jednom intervjuu na tv ‘Face’ on se ‘izlanuo’, što nije smio, pa ga strefila vojska botova, psovkama, uvredam i prijetnjama. Rekao je da, ‘nije najbolje prihvaćen u Sarajevu kao Srbin izvođač sevdalinke’, i našao sebi i Reisu belaja. Ne samo od strane botova i islamske tajne moralne policije za čistoću već i sa strane ‘osviještene bošnjačke inteligencije’. Najžešće ga je i sa pravog mjesta napao poznati jihad-efendija Muhamed Velić sarajevski imam. Poznati ‘tobdžija’ i ‘čuvar države i vjere’ na ‘fejsbuku’. Čitavu ‘hutbu’ iliti govoranciju u džamiji posvetio je Boži Vreći. Pa ga počastio sve u skladu sa miroljubivom i čistom ‘našom vjerskom tradicijom’.

‘On je nakaza’, on je ‘ukrao našu sevdaHlinku od Bošnjaka‘, ta nakaza i ‘spodoba ukrala je i jecaje naše duše, ljubav, crnu žlijezdu, žuč, pa i bol naše duše, bol naših majki i sestara, pobjede naših očeva, ukrao i našu slavnu prošlost, Huseina kapetana Gradaščevića, Šehidski rastanak rahmetli Safeta Isovića, čak nam je ukrao i ono šeretsko “kćeri, Bibo…”. Poslije ovakve dobre kritike iz džamije, ostalo su završavale džematlije po internetu, na ulici, u kafićima.. Božo Vrećo je proslavio sevdalinku i Bosnu hiljadu puta više od hodžice Velića ali ovaj je tako odlučio i odapeo sveti rat protiv Vreće optuživši ga, osim što je ‘gay’ i za rat u BiH i smrt očeva, ama baš mu onako muslimanski presudio. Zaboravio još ‘krv šehida’, ostavio za slijedeći put.

Skontao je Vrećo što ga jedino može spasiti pa je savio tabak i pisao, a ‘Ajatolah’ odgovorio. Ne znamo šta je Vrećo piskarao, možemo pretpostaviti, ali Reisovo pismo su mediji prenijeli tako da se zna kako nam je fin i milostiv ‘Poglavar’. Jer je u pismu kobajagi izružio svoga ‘jastreba’ sa minbere i indirektno i Vreću, što je ovom bilo dovoljno da malo predahne, da opstane u Sarajevu ili u BiH pa se odgovorom Reisa i pohvalio.

– Da je Reis imao ili da ima išta od ‘islamskih čistih naših vrijednosti’ na koje se pozvao, on bi i prije pisma suspendovao svoga hodžu tajkuna koji pljuje i urla sa minbere, koji kad završi ‘ratovanje u džamiji’, ide u lov po planinama Sarajeva i hvata ‘špijune’ u skupom džipu. Ovako – samo je pokazao koliki je licemjer bio i ostao. Koliko politizira i kako zamišlja državu. ‘Ispao’, eto, fin, i ‘spasio’ je Vreću, odgovorio mu bez okusa i mirisa, ‘munafički’ kakav je i njegov hodžica nacionalista.

“Žao mi je što ste se osjetili povrijeđeni porukom jednog od imama Islamske zajednice u BiH. Nije u našoj islamskoj i bošnjačkoj tradiciji vrijeđati i nazivati pogrdnim imenima pa makar se s njim i ne slagali i ne dijelili iste vrijednosti. Želju imama da zaštiti ono što smatra da su svetinje i vrijednosti s kojima se poistovjećujem također razumijem. Ali to se ne može činiti neprimjerenim govorom“. Tako je napisao Kavazović i učini Božu Vreću sretnim.

Drugim riječima, poručio mu je neka ti bude jer si vrijeđao moje, naše vrijednosti , tj. sevdalinku koja je naša i samo naša jer je tako hodžica Velić odlučio i nemoj više laprdati jer ti neću više pisati. Hodža je zasluženo dobio ‘uslovni prijekor’ sa uputom između redova : nastavi samo tako.

– Koliko je u duhu ‘islamske tradicije mira i čistoće’ ‘Ajatolah’ slatko slagao i spinovao, primjera ima sijaset. Veliki muslimani a velike ‘tradicije’. Psovanje matere, sitne djece, prijetnje, noževi, palice, metak, gepek, sve su to vokabulari Reisovih čuvara vjere, tradicije i države ‘dušmanima’ koji ne vole Bosnu, ljiljane islam’, ima ih čak i u parlamentarnim klupama i u kancelarijama savjetnika bh funkcionera. Pogotovu po džamijama. Sve to i mnogo više Reis odlično zna, ali šta ćeš kad to ‘naša tradicija’ zahtijeva i praktikuje.

Umjesto nabrajanja zlatnih primjera ‘suzdržavanja’ od onoga što ‘nije u našoj tradiciji prema onima sa kojima se ne slažemo’, printamo sliku sa web ‘čiste i u skladu sa islamskim tradicijama’ sraone ‘Bošnjaci.net od prije par dana. Koju web mudrost Reis izdašno potpomaže. Ilustracija je najsvježiji dokaz kako se to na tom mjestu iz dana u dan provodi u praksi, upravo ono i onako kako Reis kaže u svom pismu. Ministar Forto predsjednik ‘Naše stranke’ i njegov kolega Predrag Kojović te analitičarka Ivana Marić, zbog drugačijih stavova i mišljenja su četnici sa kokardama, analitičarka Marić je kao i dr. Sabina Silajdžić ‘profuknjača’.

To je ta ‘čistoća i traadicija. Iako je slika u naravi čisto krivično djelo i zgodan primjer nacionalne mržnje i diskriminacije, nisu ništ abolj eni zaslužili. Znamo mi njih. Neka pišu, možda im ‘Ajatolah’ odgovori.

photo : nacionalistička islamistička mržnja na web portalu ‘Bošnjaci.net’, ministar Forto i parlamentarac Kojović su četnici a analitičarka Ivana Marić je ‘četnikuša i profuknjača’, arhiv