Kakvi bageri, dronovi, metla ili gumice, država se čisti i pravi ljubavlju : (H)istorijski potez vlasti ‘trojke’ u rekonstrukciji državne vlasti otpočet je još 2021. susretom Benjamine Karić i Draška Stanivukovića, sad se samo (h)istorija obnavlja …

– Dok čitam ovih dana nebuloze glasnogovornika vlasti ‘trojke’ hadžije Dine Konakovića po televizijama, ‘fejsbuku’ i press jadikovkama kako će pomesti i već mete Dodika i rekonstruisati državnu vlast izbacivanjem bagerom njegovih kadrova a njegovi partneri (tako se danas kaže za bračni život u krevetu države a ne koalicija kako smo mi budale mislili, podvukao Dragan Čović, HDZ) izgubljeni Nermin Nikšić i Edin Forto sav isprepadan istragama i nalozima za hapšenje Avde Avdića ­šute, dođe mi ga žao. Ono, jeste izjava hadžijska ali baš izgleda ‘šojićevski’ sa onim papirima kojima maše po ekranu svaki minut a niko ga ne ‘zauzima’ za ozbiljno, čak ni novinari koji ga zovu na ispovijedanje.

– Nije to zbog njegovog napamet iskakanja i kukurikanja prije zore, on kukuriče odkada je zasjeo u stolicu ministra, što je doveo državu u stanje ‘ne zna se ništa’ ali ‘vjerujte samo meni’, što se sa njim sprdaju po socijalnim mrežama i parlamentarnim klupama klovnovi i pajaci SDA/DF/Reis produkcije vickastiji od njega jer je kao neplivač skočio u duboku vodu bez šlaufa, žao mi i krivo što hoće ovaj ‘historijski trenutak slave u prekompoziciji i ‘čišćenju’ države preuzeti za sebe, izostavljajući one najzaslužnije.

– Evo, ovako. Neće da nam prizna a mi to znamo, za ovakav uspješan, mudro na ‘Alijin način’ i neviđeno hrabri potez kojeg je potegao najmanje je on ‘zaslužan’ a najviše ‘kriva’ Ona. Koja se nigdje ne spominje a trebala bi : Benjamina Karić, političko čudo sarajevskog bh zamagljenog načelničkog neba. Ona i niko više, da pojasnimo. Konaković hoće izbaciti SNSD stranku Milorada Dodika, ma ne samo izbaciti već pomesti, bagerom srušiti, zbrisati gumicom, Helezovim dronovima u pet verzija i helikopterima Rame Isaka, najviše ladicama ‘Švabe Šmita’ visokog predstavnika, nema čime neće, ali Dodik se mora ‘umiiriiiti’ i izbrisati, kao i svi njegovi kadrovi. Umjesto njih u vlast će uvesti nove-stare partnere (višedecenijske partnere Alije Izetbegovića i Karadžića i njegovih potomaka) iz Karadžićeve stranke SDS, PDP Draška Stanivukovića i ostale do sada nevidljive ali proevropske i probosanske minorne strukture, očekuje da ga prihvate i podrže i njegovi potomci u SDA partiji, nešto ruku zamišlja u starim šibicarskim i na trgovinu spremnim bošnjačkim patriotskim otpadima. Naravno, nije uopšte pitao niti razgovarao sa Čovićem, jer po njemu ‘ako treba i njega će mo pomesti’, čime je učinio čistu preljubu a što se neće lako oprostiti.

– I, dobro, ima teorije, ali evo šta kaže praksa. Nije to Konakovićeva ideja, on je plitak za takvu mudrost, ova ‘nova’ partnerska bračna zajednica je izvinite na izrazu, začeta javno juna 2021. godine, u vanbračnoj državnoj zajedici koja je u BiH izjednačena sa bračnom, između najpoznatije doktorice Rimskog prava Travnika i još poznatije gradonačelnice grada ‘crkva, katedrala, sinagoga i stotine džamija’ Benjamine Karić i srednjoškolca Draška Stanivukovića, načelnika Banja Luke a sada ozbiljnog partnera za novu vezu. Ko je zaboravio i ko to može zaboraviti, taj ništa ne zna. Scene kao na filmu ‘Titanik’ ljeta te godine ‘u našoj Banja Luci’. Oni zagrljeni i zaljubljeni šetaju i razmjenju sličice, sladoled, umivaju se na ‘hair-česmi’ u Banja Luci koju je ‘otvorio’ samo za Nju Draško i gdje je u znak ljubavi čak i ‘avdest’ uzeo, umio se skupa sa Benjkom. ‘Novi vjetrovi’ kao nekad što su puhali uz Dodikovu frizuru dok je kose bilo više, medijske reportaže pa zajednička putovanja u Paris ‘da Evropa vidi’ kako se u BiH može ‘zajedno’ i kako se ide prema Parisu, tj. u EU. Benjamina je u znak ‘zaruka’ obećala dati Banja Luci dječji vrtić da se djeca igraju i na njih podsjećaju, a Draško obećao koliko sutra, malosutra doći u Sarajevo. Ne mogu dalje, vjerovali ili ne, suze mi udarila na oči i uši kad se sjetim tog našeg ‘Titanika’.

– Benjamina nije samo stručnjak za baklave, Bajrame, za mašne i balončiće, za ‘šehide’ i palestinske žrtve, za vehabije i ljiljane, za Vijećnicu i Sarajevo pogotovu, u njoj čuči talenat koji samo svremena na vrijeme, svake minute, bukne vani ili na ‘fejsbuku’. Taj sastanak je zapravo početak ovog preslagivanja vlasti jer kao što vidimo Draško, inače mladi ‘srednjoškolac’ kako mu je tepala Benjamina i poznati ‘jahač sekretarica’ i pevaljki, sada je glavni pregovarač u pretumbavanju nove vlasti. Kao bager, a Benjka dođe kao metla ili gumica. Bila je vidovita pa iako čudno gleda a još čudnije se smješka, ne treba je podcijeniti, jer ona je ‘dijete čaršije’ a iza nje Reis, Bakir i čitavo Sarajevo. Ma, nacijo, kad je bila u stanju sjebati Bogića Bogićevića i preoteti stolicu načelnika, kad je sposobna da kupi stan a prethodno ga renovira i uveća mu površinu te doda fasadu, da smjelo utroši skoro milion za žurku u povodu Nove Godine na Severinu, da promijeni nezakonito ličnu kartu da zakonito uzme fotelju u drugoj opštini, šta je onda njoj bilo teško izvesti ovo proročansko bratstvo i jedinstvo u Banja Luci. Ništa, rutina, zna ona kako su to radili stari Rimljani, naučila u Travniku.

– To mi je krivo na Konakovića jer je sebičan, sve ovo što sad radi su njene i samo njene zasluge. Još onda 2021. je znala šta će biti 2025. godine.

A kako će funkcionisati ova ‘nova-stara’ vlast, pita te li se? Obzirom da su Benjka i Draško poslije samo mjesec dana pričali drugačije, kurirom i ‘fejsukom’. Draško nije nikada došao u uzvratnu posjetu Sarajevu već je branio iz Banja Luke Istočno Sarajevo, ćirilicu, granične linije, srpstvo i junaštvo predaka, branio Vučića u Beogradu od žestokih napada Benjamine državnice, oteo nam Kralja Tvrtka kojeg je Benjka posadila tajno i noću kao izložbu uz prugu tramvaja a on postao spomenik, ‘gdje će omladina dolaziti kao i ona da se slika’ a niko se ne slika, oteo nam bana Kulina, ali sve to i nekako ali ‘negirao je genocid’ što je Benjki bio povod da odmah ‘raskine’ čim je prošao medeni mjesec dana.

– Da vam ja kažem, vlast će, ako se nekada i ikada uspostavi na ovakav način funkcionisati odlično, već je bila decenijama uspostavljena ali je Konaković procijenio vrijeme promjena pa je odbacio. Vlast nije ono što mi jadnici mislimo, ono da upravljaš državom i brineš o njoj i građanima, vlast a posebno ona koja se zasniva na ‘partnerstvu’ je samo predbračni ugovor. Ko kad ‘papir’ potpišu Brad Pitt i njegova ljuba Angelina. Da se zna šta ko donosi a šta uzima nakon raskida, kao u svakoj ljubavnoj frtutmi. I, ona je da se mijenja, nije Konaković bager pa da ostane uvijek isti. Kao što Vučić nije magarac kako je rekao, pa da prestane njakati.

Ako neko misli da su se u međuvremenu promijenili Draško i Benjka, vara se. No, to uošte ne treba uzimati za zlo, sve dosadašnje ljubavi u vlasti su bile iste ili ‘istije’. Sve ljubavi su iste na svoj način tako i ova mladalačka u državnoj preljubi. Zato ne treba sumnjati u obnovljene strasti, vlast će fukcionisati kao i ljubav Draška ‘srednjoškolca’ i Benjke doktorke za baklave i pravo. Na te ludosti kojih će uvijek biti ne treba puno trošiti pažnje, ‘ljubav nije paradajz’ – reče jedan vrli bh parlamentarac ­ jučer, dok su oni koje je Konaković ‘izbagerisao’ usvajali evropske zakone koje nisu htjeli prije. I koji su još tu.

– Fakat i nije. Ljubav je posebno voće iz bašče. Zato Bnjaminu ‘patriotu bez granica’ treba odmah uključiti u sve pregovore, rezervisati joj stolicu odmah do Draška ‘negatora genocida’ i odati joj priznanje za vidovitost. Ako ništa, dati joj bar jedan ‘suvenir Grada’ Sarajeva, iako nas je zadužila mnogo više. Zaduženja su milionska.

P.S. svaka sličnost sa ‘Titanikom’, Draškom Stanivukovićem, Benjaminom Karić te sa ostalim licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : Benjamina Karić i Draško Stanivuković u Banja Luci, juni 2021, arhiv