SPIKOM NA SLIKU : Nije sasvim istjerala Djeda Mraza iz vrtića Sarajeva ali je tamo uvela islamsku vjeronauku za petogodišnjake i stariju djecu, njen hidžab iako dočekan kritički i doživio do danas mnoge performanse poklopio je građansku BiH, inkarnirao se na glavi ministrice obrazovanja Kantona Sarajeva Nade Hota Muminović, ušao u parlamentarne klupe i kancelarije državne vlasti

Sve je to mogla Arzija Mahmutović, direktorica JP ‘Vrtići Sarajeva’, imala je iza sebe ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića ondašnjeg Resia i SDA familiju u vlasti. Iako su njen potez zabrane posjete Djeda Mraza djeci u vrtićima i uvođenje vjeronauke u dječje igračke osudili i ombudsmeni BiH, i vijeće roditelja, iako je o napadu na sekularnu BiH izvještavao i CNN i druge svjetske novine i mediji, Arzija je od te 2007, opstala u fotelji direktorice sve do 2010, kada je na jedvite jade smijenjena. Znalo se onda ko je država u državi jer je nakon dvije godine sudovanja, dobila odluku da se vrati na posao. Ona je izabrala nevraćanje uz naknadu, jer je umeđuvremenu studirala pa doktorirala u Istočnom Sarajevu na Filozofskom fakultetu na Palama. Na temu ‘Pedagoški i didaktičko-metodički aspekti formiranja opštih pojmova u starijem predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu’.

Njene nesuvisle bitke protiv Djeda Mraza ‘pedagoške i didaktičke aspekte’, kao one ‘nije to u našoj tradiciji’, ili ‘ove godine je Djed Mraz oboli od svinjske gripe’, bile su sporedne. Važnije je bilo ugurati hodže među djecu, makar to bilo ozvaničeno kao početak pada građanske i sekularne države BiH, kako su tada njene poteze pojašnjavali analitičari i mediji.

Onda je bila 2007, a danas je 2025. U vrtićima nema Arzije, Djed Mraz se stidljivo ponegdje ukaže ali sve drugo je ostalo. Njen hidžab, pokrivalo ‘žene muslimanke’ je doživio performanse i na njenoj glavi ali je pokosio građansku Bosnu i otpočeo revoluciju islamiste ‘Hižaslava’. Danas je to iako po propisima zabranjeno – normalna pojava. Inkarnirao se i na čelu ministarstva obrazovanja Sarajeva, vidjeli smo tu ‘slobodu’ na glavi ministrice Dine Konakovića Naide Hota Muminović, u parlamentarnim klupama, u državnim organima i kancelarijama, izborne liste SDA, NiP stranke, NESa i mnogih drugih zorno pokazuju da je Arzija bila preteča prave (r)evolucionarske Islamske Zajednice BiH i državne vlasti. Nazivali to ‘podkapom’, hidžabom ili ‘maHramom’ svejedno, to je po svemu povratak ka nekadašnjoj ‘feredži’ i ‘zaru’, povratak u vjersku željenu islamsku nekadašnju državu. Koja hoće u EU gdje mnoge države zabranjuju ovakvo pokrivanje žena i ženske djece, želi na Zapad preko Istoka i sa Istokom a slavi ‘svjetski dan hidžaba’.

U državi u kojoj strani ambasadori i ambasadori EU više posjećuju Reisa nego zvaničnu vlast i sa njim uređuju državu, u kojoj je zvaničnim državnicima vjera na prvom a država na nekom slijedećem mjestu pa stoga više slave vjerske nego li državne praznike, gdje ima džamija i sličnih vjerskih objekata više nego muslimana, gdje je vjeronauka u školama tobože alternativna a zapravo obavezna, gdje IZ ima pored škola i fakultete izjednačene sa sekularnim obrazovnim institucijama, gdje javne škole i vrtići propadaju i gase se, gdje IZ ima svoje medije i predstavništva u stranim državama, gdje država finansira ogromnom lovom i Reisat i vjerske ustanove, gdje su svi nekadašnji ‘komunisti’ progovorili arapski i iz džamija otjerali muslimane, u takvoj državi treba hitno naći državni posao (profesorica radi, nije na birou) za Arziju Mahmutović.

Njenom smjenom i galamom se ‘džaba krečilo’.

Ako se kojim slučajem u najavljenoj rekonstrukciji vlasti zaljulja stolica ministrice Naide, eto prave zamjene.

photo : Arzija Mahmutović performanse sa hidžabom, arhiv