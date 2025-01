KONKURS ZA AVIO-KOMPANIJU : Elmedina Muftić bula, zaštitini znak web naci-islamističkog portala ‘Bošnjaci.net’ i još jedan ‘bismillah biznis’ – monografija o ‘šehidima’ iz jedinice ‘Crni labudovi’ ArBiH

Zaslađeno, patetično i već poznatim svojim ‘bošnjakovanjem’ Elmedina Muftić nam se ukazala na promociji monografije ’79 razloga zašto’ – Monografiji ’79 šehida’ iz ratne jedinice ArBiH ‘Crni labudovi’. K’o prava ‘labudica’ u novoj odori i sa novim imidžem, a starim dobro unovčenim i oprobanim autorstvom još jedne njene knjige. Da nije govorila o poginulim borcima ArBiH ‘prekrštenim’ po Reisatu u nekakve ‘šehide’, moglo bi se komotno pomisliti da je na intervjuu u nekoj od arapskih avio-kompanija za posao stjuardese. Mašna, osmijeh, šminka, kapica a umjesto aviona znak ljiljana, spremna da poleti.

Uz već po sto puta njene izlive ‘knjižnih’ i ‘literarnih’ emocija koje razmjenjuje sa Sebijom Izetbegović po ‘fejsbuku’ ili na sraoni ‘Bošnjaci.net’ po plaćenim predavanjima po džematima u rasprodaji svojh ‘knjiga’, kako su ‘šehidi besmrtni’, kako BiH pliva u ‘šehidskoj krvi’, u sali Reisovih dvora na Kovačima Elmedina je blistala nadahnućima, iz kojih smo saznali ono što se već zna. ArBiH je islamizirana i očišćena od nemuslimana a država BiH je nastala u ‘borbi na Allahovom putu’. I još ponešto. Kao, recimo, ne ostvarena želja bule je da i ona ‘šehidi’. Da svisne u borbi za domovinu. Jer, ‘samo borba za Bosnu s Allahovom odredbom i šehadet na putu borbe’ značio bi joj više od ove časti koju je dobila od Udruženja boraca Crni labudovi’.

Ko zna, možda joj se želja i ‘usliši’ jednog dana, kad se nešto želi i hoće, to mu i dođe.

Kao arapska barbika, ‘naša stjuardesa’ je točila i mljela a ‘suze su padale’ na sve strane, sve se rasplakalo, čulo se, nije daleko, i do ‘šehida’ na Kovačima. Mora de je čuo i onaj ‘Najdraži’. I oni uz ‘najdražeg’, Caco, Ćelo i ostali banditi i ratni zločinci tu odmah pored Alije Izetbegovića koji su ‘sticajem prilika i potreba’ postali ‘šehidi’ pa im se ‘dovi’ svki dan. Saznali smo da su ‘šehidi’ borci na Allahovom putu za razliku od ‘običnih boraca ili ‘gazija’ dobili novo ime : ‘plemići’. Kum je, i to su pojasnili, stara komunjara i živući ‘šehid’ dr. Ferid Muhić akademik koji je, hvala mu, objasnio da su labudovi jedine ptice koje pjevaju samo jednom, i to kad umiru. Tragom toga se mora promijeniti i ime ovih vjerskih boraca u državnom Zakonu, dobili smo novu kategoriju branioca države.

Ostaje još da ovaj ‘intervju’ prođe i izađe na dobro pa da nam se Elmedina ukaže u avionu, kad poletimo u Nebo. Sa onim ‘hoćete li kafu’ ili ‘vežite se, slijećemo, a možda i nećemo, ali ne brinite : samo osmijeh i zapjevajte. Budite labudovi.

photo ilustracija : lijevo – bula Elmedina Muftić, desno – stjuardese u bratskoj avio-kompaniji, arhiv