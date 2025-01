SRAMOTA : više Sarajlija je bilo na promociji ‘Sabranih radova’ Mustafe Busuladžića nego uz 80-godišnjicu sjećanju na žrtve holokausta. Logično, Sarajevo je zagušeno od spomenika Aliji, tenkovima i kraljevima te imenima ulica po fašistima a još nema mjesta za spomenik Jevrejima!

Uz 80-godišnjicu holokausta, uz 27. Januar Međunarodni dan sjećanja na milonske žrtve Jevreja u II Svjetskom ratu, u Sarajevu je ovaj događaj obilježen kako i priliči. Dok mediji pokušavaju saprati ovu sramotu sa onim poznatim ‘i mnoge druge delegacije i građani’, slike pokazuju da je na Jevrejskom groblju danas bilo više novinara i međunarodnih predstavnika nego li vlasti Sarajeva ili ned’o Bog predstavnika političkih partija. Američki ambasador u Bih Murphy, ambasador Velike Britanije Julian Reilly, šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i to je to.

Od onih ‘i mnogi drugi’ izdavajamo premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka i savjetnika Denisa Bećirovića Aliju Kožljaka te par predstavnika Jevrejske Zajednice.

Ne bi, logično, bolesno nasmijane Benjamine Karić koja nam se pored izlizane fraze o Sarajevu ‘gradu ‘džamija, crkava, katedrala i sinagoga’ što ponavlja kao pijani papagaj hvalila i svojim ‘židovskim porijeklom’ te doktorskom disertacijom o Jevrejima u BiH u periodu od 1918 do 1945. Svojih se boji. Plaši se čak i izraelske zastave, onomad kad ju je dobila poštom podnijela je krivičnu prijavu za uznemiravanje i prijetnju protiv vladinog biznismana u Hercegovini u ‘Aluminijumu’ Kabirija, nije dala ‘zbog Gaze’ ni Vijećnicu osvijetliti bojama zastave Izraela uz praznik te države. Ne bi ni njenog nasljednika v.d. Predraga Puharića, SDP BiH zna šta je nama antifašizam.

Sramota, ali da kažemo čak i očekivana, obzirom na vlasti ovog bh grada koja je od rata pa naovamo grad pretvorila u sasvim neki drugi svijet, daleko od antifašizma kojeg načelno proklamuje.

Sarajevo je prepuno spomenika i muzeja Aliji Izetbegoviću od mauzoleja pa preko tenkova i kraljeva, ali još i nakon 80 godina od holokaustu, nema mjesta za spomenik tom nezapamćenom stradanju Jevreja Sarajeva i holokausta.

Bilježimo da je na promociji monografije knjige ‘Sabrani radovi’ poznatog suradnika fašista i progonitelja Židova u Sarajevu Mustafe Busuladžića (decembra 2023) bilo više ‘građana’ i političara nego danas na sjećanju na holokaust. Knjigu je, i to bilježimo, finansirao načelnik Semir Efendić u ime opštine, Busuladžić je ranije dobio i ime škole i ulicu.

U svom braćanju premijer Kantona Nihad Uk je bio kratak, ali smo ga razumjeli. Iskoristio je vijence i kamere da spomene holokaust i da uz njega poveže Palestinu i žrtve genocida bh rata. Nešto slično kao kad je Bakir Izetbegović posjetio prvi put Kazane pa procvrkutao kako se ‘odavde baš dobro vide Kovači’.

Podsjećamo. U Sarajevu je do II Svjetskog rata živjelo 12.500 Jevreja, danas ih ima između 500 do 700, sve sa notornim Fincijem koji se ‘ušaltao’ u vlast decenijama pa mu ’em milo ’em drago za sve. NDH vlast Sarajeva je očistila grad od Jevreja, pobila, opljačkala imovinu, protjerala u konc-logore i gasne komore nakon što ih je žutim trakama obilježila, među mnogima muslimanima u toj vlasti se isticao i izvjesni Ismet Čolić. Po knjizi sarajevskog Jevreja istoričara i pisca (Eli Tauber) ‘Holokaust u BiH’ Čolić je upikirao veliko imanje jednog Židova sve sa kućom i okućnicom pa je, da mu ispuni želju da postane vlasnik, Jure Francetić ustaški povjerenik Pavelića za Bosnu izdao nalog i pobijena je kompletna petočlana porodica.

Eto zgodnog primjera iz antifašističke istorije ‘Evropskog Jeruzalema’ kako često tepaju glavnom bh gradu, i šanse da se po Čoliću dadne ime koje ulice ili naziv škole. Kad može to imati Francetić u Mostaru a Busuladžić (i ne samo on, po imenima i nazivima škola Sarajevo je puno fašista) u Sarajevu, što ne bi mogao i on.

Prije će u Sarajevu osvanuti spomenik žrtvama Gaze i Palestine na čemu se uveliko uz pomoć vlasti i ‘udruženja’ radi na traženju lokacije i izradi, nego što će tu zablistati spomenik holokaustu. Zna se i provjereno kako se ‘rangiraju’ žrtve u ovoj oazi ‘bratstva i jevrejstva’.

photo : sjećanje na holokaust u Sarajevu 27.01.2025, arhiv