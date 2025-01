Nije Fadil Novalić jedini koji može iz zatvora nekažnjeno ‘fejsbučiti’ i sakupljati ‘pratioce’, ministar nesigurne sigurnosti Nenad Nešić je ostavku poslao putem svoje platforme, surfanje po ineternetu postaje sastavni dio prava robijaša po Konvenciji BiH o izvršenju sankcija

Ima ‘neka tajna veza’ ima ‘Bijelog dugmeta’ u bh zatvoru u Vojkovićima. Bivši nelegalni SDA premijer Fadil Novalić danima ‘fejsbuči’ iz ‘bh Alkatraza’ kako mediji zovu ovu oazu i ‘duty free shop’ za kriminalce i niko ga ne može zaustaviti. Upravnik zatvora Siniša Perković je proba pa javno priznao da ‘Fadilu ne može ništa’, ostalo u ‘lancu slobode’ – Sudovi i Ministarstvo pravde se ograđuju svojom neadležnošću. I sam Novalić to potvrđuje zadnjim postom i 0velikim slovima da bude vidljivije. Ovako. ‘Možda nisam bio dovoljno jasan, VAŠI PRITISCI ME NEĆE SLOMITI!’.

Pa dodaje šta bi mu sve mogli uraditi a ne smiju i neće. Kaže, mogu me u samicu, mogu mi zabraniti hranu od porodice, već su mi zabranili telefoniranja sa advokatima i familijom, ali ne mogu mi zabraniti da iznosim istinu i pravdu.

Da ‘fejsbučim’, političarim i napadam vlast ‘trojke’ i državu.

Nek zaljubljenici u Fadila su mu već dali ime ‘zmaj od Bosne’ ili ‘nesalomivi’ dok njegovi advokati straše upravu zatvora i gostuju po televizijama rušeći pravosnažnu presudu koja je rekla da je Fadil počinio koruptivni kriminal sa respiratorima i pričinio veliku štetu državi ‘tešku’ 10 miliona KMa. I pripremaju se za Strasbour i za tužbu protiv države.

Znamo, zatvaranje Novalića je udruženi udar pravosuđa na Bošnjake, a ako mu uz dolazeći ‘najdraži’ Ramazan zabrane da posti i klanja, potvrdiće se ova SD/Reis sintagma o ‘udaru’, no unaprijed se zna da ga ni to neće slomiti. Bog čuva nesalomive.

Nacijo, ne treba dušu griješiti, nisu ‘udareni’ samo Bošnjaci, ‘udara’ se i na Srbe, sve je više ‘udarenih’ u nepokorenoj BiH i nije Fadil jedini kome se uskraćuje ovo božanstvo od ‘fejsbuka’ i ‘pratioce’. Fadilova zaljubljenost u vojsku patriotskih ‘lajkača’ je poznata od ranije i pametne telfone iz Austrije, ćak i sada u zatvoru sa ovom ‘cenzurom’ prestigao je notornog ‘fejsbuk efendiju’ Ramu Isaka. ‘Prati’ me 45.000 ljubitelja mog alika i nedjela, vazi ex premijer. Ministar sigurnosti BiH (kakvog li ironičnog naziva za važno ministarstvo države) Nenad Nešić je u ‘ćorci’ kao i Fadil i pod istim krovom i skoro sa sličnim krivičnim djelom ‘iz reda jorupcije’, ali i on pored silnih zabrana može do ‘fejsbuka’. Vidjeli smo da je kao i Fadil nekada’uhapšen’ u šetnji sa inspektorima a ne sa onim savijanjem glave i u lancima. Odatle je Nešić čak poslao i svoju ostavku, jer zna da svi ministri i sva vlada, čitava državna aparatura ništa ne rade već samo ‘taslače po skupim telefonima i sakupljaju ‘pratioce’.

Ćirilicom se obratio, da ga ‘ceo svet razume’, naš troprsti (u svakoj prilici nam uvijek pokaže tri prsta) Nešić pa poručio.

‘Овим путем желим да због свих протеклих дешавања поднесем неопозиву оставку на дужност министра безбједности Босне и Херцеговине из моралних разлога, која ће бити објављена и предата свим овлаштеним институцијама већ сутра путем мојих адвоката. Детаљи и разлози моје оставке биће сутра објављени, након што иста буде званично предата.

Волим те Републико Српска и увијек ћу се борити за тебе. (Uskličnik na ćirilici).

Ваш Ненад Нешић’.

Neću prevoditi na bosanski jer tvrdim da svi oni koji ‘ne govore ćirlicu’ znaju čitati i pisati ovo nekada zajedničko pismo od kojeg se ograđuju. Njihove diplome, bilo da su kupljene na kakvoj benzinskoj ili rijetko stečene u klupama, skoro su sve popunjene ćirilicom, neka osvježe isprane moždane vijuge, da im bude malo lakše. Ali, htio sam prevesti ovo ‘Ваш’ Nenad Nešić a nije mi se dalo, odustao sam. Po slobodnoj interpretaciji čiji ‘naš’ a čiji ‘vaš’, skontao sam da je zajednički, što opet znači ničiji i ostao sam ubjeđenju da piše budućim, za sada slobodnim, kolegama ministrima i poslanicima.

Očekuje se od upravnik zatvora da sada kao i onda kod Fadila bude dosljedan zakonima i propisima i da nazove fino Mark Zuckerberg-a pa da to sve pogasi. Ako ne može danas, a ono bar malo sutra ili malo prekosutra. Nešić je inače kao i svi ministri nakon hapšenja završio na kardiologiji i dobio papir da je ‘na bolovanju’, valjda radi lakše nadoknade plate, ali bez obzira na bolest srca još je uvijek onaj stari patriota, vidi se u poruci. Gine za Republiku Srpsku kao Fadil za cjelovitu BiH, dakle za Federaciju i Republiku Srpsku, što nas upućuje da je Fadilovo srce za dvije komore i nekoliko predkomora.

Pravim patriotama se ovo najveće ljudsko pravo ne smije i ne može ukinuti. I točka. I tačka. Fadil potvrdio dodatno. Osim ljubavi prema domovini, Fadila i Nenada spaja još nešto samo što oni neće to javno priznati i reći. Oba su naime ‘pušteni niz Rijeku’ uz ‘Indexe’, Fadila je u vodu spustila ‘Seb’ Sebija Izetbegović uz pomoć mužjaka Fadila a Nenada je ‘ritnuo’ Milorad Dodik. I neće da im bace ‘šlauf’, već ih ostavljaju da plivaju sami. Ako se uguše, sami su na to pristali. U zatvoru pak pjevuše ‘Bijelo dugme’, koje je za Nešića pomalo ‘Belo’ i uživaju. Uz pjesmu ‘Pristao sam biću sve što hoće, evo ‘prodajem dušu vragu svome.. mmmm i ostaću samo crna tačka, poslije ove igre kad me slome’. ‘Lalalalallala, mmmmm … kad me mirno slome..’, lakše teku minute i sati.

Zato im je dozvoljeno da budu – Fadil – nesalomljivi a Nenad – ‘neopozivi’.

photo : Fadil Novalić i Nenad Nešić ‘fejsbuče’ iz zatvora, arhiv