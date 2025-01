IMA LI IKO DA ‘NAS VOLI’ : Nama niko ne valja, kao svaka loša udavača pronalazimo mane, petljamo se i miješamo svuda kao da smo odlučujući faktor i nekom bitni, državnu diplomatiju nam vode ‘nevladina udruženja’ i džemati, kod kuće u BiH se ponašamo kao da smo isključivi vlasnici države a ostali ‘samo poslušni stanari’, kad zagusti zovemo u pomoć ….

* Jednostavno, mi znamo šta nećemo, umislili smo da smo ‘sila Nebeska’ i svjetska i da možemo šta hoćemo, zato nam ovamo ‘ide’ : ‘ne ide’ nikako.

Hoćemo i tražimo pomoć od svih, ali poštujem samo sebe. ‘Naše žrtve’ su svetinja, nečije druge su ništa. Druge omalovažavmo a hoćemo respekt za sebe. Vrijeđamo, dodijeljujemo nadimke svjetskim diplomatama i službenicima, častimo ih originalnim epitetima, a hoćemo da nam pomognu, ‘oni imaju obavezu da nam pomažu’. Kao da ne znamo da država onakva kakvu nam je potpisao Alija Izetbegović a ovjerio Dayton, ne može drugačije izgledati bez nekog drugog potpisa. Umjesto diplomatske akcije i kroz državne organe uz pomoć Međunarodne zajednice i EU da dođemo do promjena, hoćemo državu po svojoj želji. ‘Na guzni pogon’, na silu, prijetnjom, uz Haaške presude, žrtve koje su u zadnjem bh ratu bile najbrojnije jer smo i mi u toj državi najbrojniji i najjači.

* Svi, ama baš svi, čak i djeca u vrtiću znaju da bez Amerike nema ni nas ni države no mi opsjednuti svojom snagom bez pokrića i željom da imamo samo ‘svoju’, zacrtanu prije rata u BiH državu, ‘mezimo’ Ameriku uz gušt i polako. Da, tačno je da Amerika čuva i garantuje tu i takvu državu, ali mi u glavi imamo druge fikcije i skloni smo zaradi drugih ciljeva da to ‘partnerstvo’ na koje se formalno pozivamo, ostanemo i bez onoga što imamo. Okrivljujući izdaleka najviše Ameriku za našu sudbinu mijenjamo mišljenja i stavove kao prljave košulje i još češće i uporno radimo u korist svoje štete.

Pazite ovaj paradoks. Ministar vanjskih poslova Dino Konaković se tek sada, kada su izbori u USA završeni, sjetio lobiranja i ‘traži svim kanalima’ put do Ovalnog Ureda Trump-a. Uz put kao svoje uspjehe kao nekad Bisera Turković nabraja koje je sve arapske zemlje ‘pijatelje’ oslobodio viza za ulazak u BiH. Jednostrano, jer oni nama ne daju takve pogodnosti. U Americi je bio sijaset puta ali sve se završavalo na susrete sa ‘dijasporom’, čitaj sa džematima i džamijama te na kafi kod bh ambasadora ili u UNu u ‘tajnoj misiji’ u vezi Rezolucije genocidu u Srebrenici. Slikama ‘sa margina’ ili na kakvim džematskim druženjima. Dok Konaković ‘traži puteljke’, bh mediji zdušno napadaju i vrijeđaju i ono malo dostojanstva Amerike, pljuckajući američkog bh ambasadora, upravo onako kako je to otpočeo Bakir Izetbegović zbog gubitka vlasti. Sistematski.

Onaj prijašnji je bi ‘peder’, ovaj sadašnji je ‘kauboj u čizmicama koji sakuplja tračeve po kafanama’. Naći će mo i slijedećem nešto, tu smo majstori od zanata, već smo našli. Prvi prijedlog iz Bijele Kuće (Douglas Jones) iako ne potvrđen nije nam valjao. Nešto je izjavio a mi zapamtili, ili se susreo ili podržao Vučića a nama je to dovoljno. Drugi, gospođa Olga Ravasi ne dolazi u obzir, ‘lobira za Srbe u Americi’, ‘vrijeđala je genocid’. Mi smo za nepoznatu agenticu za prodaju nekretnina ‘naše gore list’ i ‘žrtvu rata koja je uticajna kod Trumpa’, nekakvu mladu ženu koju smo u našem mitu već ustoličili u Sarajevu, budi Bog s nama. Istovremeno smo dobro ispljuvali i ogadili sve ove prethodne, ispijajući kafe svaki dan sa njima.

* Niko se nije dosjetio pitati zna li bh ambasador u USA Sven Alkalaj ikako šta znači lobiranje i predstavljanje države. S razlogom, jer i on se samo smuca po sandžačkim kafanama ‘dijaspore’ i uz ljiljane po džematima, baš ga briga. Ne pita se niko ni da li Amerikanci čitaju naše novine i portale a čitaju sigurno?

Prethodnog predsjednika Joe Biden-a smo kovali u zvijezde, i on sam se zanio pa propričao arapski’, ali kad se desio rat u Palestini, postao je ‘genocidni Joe’, a protesti ispred američke amabasade u Sarajevu vođeni ‘udruženjem Palestine’ i domaćim vehabijama sve su začinili. Nije valjao Biden ali zbog Palestine ne valja ni Trump, jedino je bio dobar Obama, jer je sin Husseina. Mi smo umislili da možemo sve što hoćemo.

* Jeste, tragedija i zločini u Palestini su zaista svjetsko ruglo, ali niko u Sarajevu ‘ne ruži’ braću Arape koji šute o Palestini pod svojim prozorima, mi smo tu da zbog vjere i prošlosti ‘ispravimo stvar’. Da jebemo mater Americi. Branimo ‘Hamas’ terorističku organizaciju i po novinama i tv nabrajamo njihove podvige namjerno prešućujući da je Hamas prvi u genocidnom naletu pobio preko 1,200 Izraelaca, sve ostalo ide na njegov račun uključujući žrtve, no kod nas je to ‘pobjeda’. Gazija Željko Komšić je prvi otpočeo glorifikaciju Hamasa a nastavila notorna Benjamina Karić. ‘Gaza jeca, mi smo Gaza’. Mi razumijemo. Mi smo isto rekli za Ukrajinu, kasnije smo prešli na ono ‘ko ih jebe’ kad se Zelenskiy sastao sa Natanjahu-om.

Neće se reći da je naša ljubav prema Palestini zbog Jeruzalemskog muftije (Mohammed Amin al-Husseini) koji j još u II Svjetskom ratu ‘nas volio’, posjetio je Sarajevo koje je tada bilo pod kontrolom NDH i hodža u toj fašitičkoj tvorevini, nakon što se susreo sa Pavelićem.

* Trump još nije ni zagrijao stolicu ali je već na meti bošnjačkih ‘analitičara’ i ‘stručnjaka’, dakle same vlasti i medija. ‘Hoće iseliti milion Palestinaca’, ‘genocidan je kao i Biden’. Nije se ni pročitalo ni analiziralo do kraja šta je rekao o spašavanju izjeglica iz kampova Palestine koji žive u nemogućim uslovima. Kao u Srebrenici, odmah smo našli paralelu.

To nisu putevi do Bijele Kuće. Ne zna niko šta je tačno mislio Trump sa tom izjavom ali zar se mora ‘na prvu’? I šta država ili Palestina dobiva sa tim? Zaustavio je rat kojeg slavimo po Sarajevu, žrtava ima blizu 50.0000 ali umjesto zahvale, idu žaoke smutnje i vrijeđanja. Pa zar nije najnormalnije da Arapi pvi priteknu u pomoć, i na kraju krajeva šta su za nas učinili Hamas i Palestina dok su padale žrtve po BiH?

* Najbolje bi bilo da nam se dadne kakva mogućnost da izaberemo američkog predsjednika kao i sve ostale službenike u administraciji, ali pitanje je da li bi i tada bili zadovoljni. Neka nastavi Amerika davati ‘sadaku’ i čuvati naše granice a mi ćemo sve ostalo. Kao da smo pali s Marsa pa ne znamo kako funkcioniše svjetska globalna politika i kako se bitke bije za državne interese.

Nama nije valjao skoro nijedan visoki bh predstavnik, osim onaj koji je smjenivao po 50 srpskih funkcionera dnevno. Chirstian-a Schmidt-a smo proglasili prije Dodika nacistom, Hitlerovim potmkom i onim ‘koji Bošnjake trpa i vodi u aparthejd’. Postao je ‘Švabo Šmit’. Čak je, možete misliti, jer je došao raditi za Hrvate primio nagradu od Tuđmana, eto dokaza. Medalja dr. Franje koju je prije ‘Švabe’ okačio Aliji Izetbegoviću na vrat nije takav dokaz. A bez ‘Švabe Šmita’ nijedan bh državni organ ne može funkcionisati i svaki dan dok ga ‘šamaramo’ i poručujemo mu ‘da de kući’ šaljemo mu pisma, zahtjeve i molbe : spašavaj.

‘Mi nećemo dozvoliti’, larma ‘majka Munira Subašiš’ i na prijedlog novog komadanta EUFORa ‘jer je Mađar ili šta znam ko ne, zato što se zna da je ‘uz Orbana i Dodika’. Ne valja nam ni Finac u NATO komandi jer je ‘negirao genocid’ a svaki dan mu pišemo molbe i pisma ‘daj pomozi’. Nisu nam valjali ni mnogi predstavnici ili ambasadori EU, sve smo ih ‘razotkrili’. Grabili smo njihove novčanike i slikali se sa njima, kao recimo sa onim Sattler-om i samo piskarali čekajući da ga nestane. Nisu nam po volji skoro svi redom, predsjednici ili premijeri pa i ambasadori Austrije, Njemačke, Italije i tako redom ‘jer navijaju za Srbe” ili su nešto izjavili ružno o genocidu. Ili ‘idu na noge našim dušmanima’. Kome mi ‘idemo na noge’ ili ‘među noge’? Nijedan predstavnik američke administracije zadužen za Zapadni Balkan od Gabriel Escobar-a pa naovamo i na onamo prije njega, ‘nije dobrodošao’. Ili je ‘srpski zet’ ili ‘štiti Vučića’, ili je rekao ‘nešto’. Grozan je i američki ambasador u Srbiji, jer mi smo Srbija, pa nas se to tiče. Mrzi nas osim Srbije i Hrvatska, ni Slovenija nije ‘za Ramaana’, dakle ‘čista’. Ostalo je ipak nešto, ljubav Erdogana i Turske je do neba, vole nas Sandžak i Kosovo. Ne vole nas Austrija i Njemačka, Mađarska posebno ali ko ih jebe kad vole Srbe i Hrvate a nas mrze. Putina smisliti ne možemo jer ga voli Dodik a on njega, ali još volimo njegov plin i votku. Ako Trump ne ‘umiri’ Dodika, i njega će mo totalno otkačiti, za sada smo ga ‘uslovno otpisali’. Mi uređujemo, neka se zna, ne samo Zapadni Balkan već EU i šire i duže, sve do Azije i Kine, koja nas također ne voli, pizda joj materina. A imamo milijardu braće na Istoku samo što se još nisu aktivno uključili a hoće. Konaković je kao jedan od kanala do Trump-a najavio preko Saudi Arabije.

* Jučer smo napali Richard Grenell-a, izaslanika predsednika SAD-a Donalda Trump-a za specijalne misije, jer je pružio je podršku režimu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dok u toj zemlji sedmicama traju protesti studenata i drugih građana protiv Vučićeve autokratske vladavine. Postao je u našim medijima ‘Trumpov ‘specijalac’ i ‘pajdo Vučića’, odmah su bošnjački mediji smislili nadimak. Mi znamo da je Vučić opasan diktator i da zulumćari nad svojom rajom ali ne znamo da mi tu ništa osim pakosti ne možemo uraditi osim biti ovako ‘demokratični’. Mi to moramo jer brinemo o Vučiću i Srbiji, ne brinemo što će sve to Amerikanci pročitati jer oni sigurno ništa čitaju. Ili 0što se kenjamo u tepsiju iz koje smo se najeli.

Nama je najvažnije da smo dobili ‘papire’ da je bio genocid Srebrenici i da se može na kafu u UN kod šefa ili kod bišeg i sadašnjeg predsjednika Suda u Haagu. Ali, ako slučano šta izjave što nama ne paše, i njih će mo otfikariti. Ako ne pozovu ‘majku Muniru’ i ‘brata’ Murata Tahirovića bar dva puta godišnje na kaHvu, rasčistićemo sa njima. Za sada smo još blagi prema Americi ali ako ne promjene kurs prema ‘cionistima’ i Izraelu ili ne maknu Dodika i ne ukinu Republiku Srpsku, moraćemo ići do kraja, jer imamo i poslije toga još ‘zahtjeva’. Računamo da će uz Dodika nestati i Dragan Čović, pa da se onda može ‘raHat’ sa Bakirom i Reisom (pro)disati. Amerika to mora odraditi dok je mi ovako lagano taslačimo, jer mi smo ‘partneri’ a oni glavni krivci što smo mi ovakvi.

Iako nikog iz BiH nije pozvao na svoju inauguraciju, uslovno i za svaki slučaj čestitke iz BiH Trump-u su već obišle Svijet.

photo : američki predsjednik Donald Trump, arhiv