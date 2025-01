‘ŠEHIDIMA’ PROTIV ‘ČETNIKA’, šta je dogovoreno u Srebrenici : Kad šuti Reis, šuti Međureligijsko vijeće, kad se popu Luki zadrma na šubari cvijeće – onda Ćamil Duraković sa medijima u ‘šehidske patriotske bitke’ kreće

* Iako je u svojoj zadnjoj posjeti Reisu Kavazoviću ‘bh Ajatolahu’ američki ambasador u BiH pored političkih i državnih razgovora izdvojio jedini normalni razlog koji priliči posjeti vjerskom lideru muslimana – značaj Međureligijskog vijeća, ‘slučaj Kragljivode’ kojim ovih dana bh štampa, posebno portali bošnjačke vjerske produkcije ponovo dovodi Srebrenicu u žižu negativne javnosti raspaljujući mržnju i otrov među ionako zatrovanim narodima, dok vjerski lideri spavaju zimski san. Ovo Vijeće koje je osnovano dekretom visokog bh predstavnika sa ciljem implementacije Dayton-a i očuvanja mira i zajedništva i koje ima siguran budžet, nije, kao ni Reis, ni poslušalo ni čulo ambasadora. Ono inače već dugo služi jedino za dobre apanaže, plate, u njoj sve tri religije imaju svoje predstavnike i stalne advokate koji se plaćaju mjesečno i po potrebi, i kao i bh Predsjedništvo ima rotirajuće ‘predsjednike’. Tako se i ponaša. Ako slučajno svratite na zvanični sajt Vijeća dočekaće vas njegove ‘vizije’ i ‘programi i ciljevi’ kao što su zaštita prava vjernika, zaštita svih bogomolja sve tri konfesije, osude napada, razgovori i sve u tom tonu. Međutin, pusti zapisano, zadnja sjednica Vijeća nije održana od 2023. kada je ‘predsjednik’ zamjenik Kavazovića dr. Grabus prepustio funkciju notornom Jacobu Finciju i o ‘međureligiji’ niko niti zbori nit’ romori, a religija nam vodi državu.

Zato je u vezi događanja u Kragljivodama ovih dana koji je po pisanju i ‘reakcijama’ Bošnjaka u vezi seoskog groblja sa pravoslavnih krstova poprimio izgled ‘slučaja Fate Orlović’ i crkve u njenom dvorištu, odnosno ovdje crkve u bošnjačkom mezarju. A šuti ‘predsjednik Finci, šuti Reis i ostala politička elita. Zna se i razlog : samo nek’ se udara.

* Ali, ako šute oni najodgovorniji, onda to ne znači da ne znaju i da nisu ‘zabrinuti’ već naprotiv, zna se ko odlučuje kad treba šutati a kad larmati, poslije čega oni kao i Aleksandar Vučić u Srbiji ‘nude rješenja’.

Medji su javili kako je u Kragljivodama u opštini Srebrenica ‘četnik’ Luka Babić, iguman manastira u susjednom srpskom selu Karno ‘osknavio šehidsko groblje u Memorijalnom centru Kragljivoda’ tako što je na ‘šehidska mezarja postavio krstove’. Pa policija, onda opet ‘četnik’ Luka dovezao betonaru pa zabetonirao krstove kad su drveni odneseni po policiji, i polako kreće već poznata priča. Ugroženi Bošnjaci, napadaju se mrtvi, nemoguće je ovako živjeti, to je provokacija, pop gradi crkvu 20, 40 i tako dalje metara udaljenu od ‘šehida’ a nema Srba u selu, daleko su 5, 10 ili 20 kilometara, izmjereno …

Pop Luka Babić je svaki dan na slici sa četničkom kapom, koja mu dobro ‘sliši’ nema dileme, frcaju prijetnje, poziv visokom predstavniku, tužiocu, napadnuta (opet) država.. Pop Luka tvrdi da su muslimani uzurpirali dio zemljišta gdje su sahranjeni pravoslavci još davne 1914, a ne on, da će ustrajati u tome zbog rodbine ukopanih … Najviše je ulja na vatru dolio notorni podpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, ‘fejsbuči’, gostuje po televizijama, džematima i medijima i prepričava svoje i muke Bošnjaka koje ‘niko ne razumije’, optužuje vlast entiteta koja štiti ‘četnika’ koji mu je slao prijeteća pisma, sve je isto kao kad je Ramiz Salkić bio u njegovoj stolici … I glavni imam Medžlisa Srebenice hodža Damir Peštalić je medijska zvijezda ispred ugroženih Bošnjaka, probudio se i Hamdija Fejzić iz upravnog odbora Potočari. Malo manje su ‘svijetlili’ njih dvojica od Dragana Bursaća koji je, zna se (pret)plaćen da kolumnira u ovakvim ‘šokantnim’ skandalima njegove nacije preko ‘Al Jazeera Balkans’ produkcije i Radia Sarajevo gdje je u Kragljivodama prepoznao četnički plan Pravoslavne crkve i’ ‘Svesrpskog sabora’ te najavio početak novog genocida.

* Iako u ovakvim situacijama treba prije pisanja ili govora razmisliti i provjeriti, niti se razmišlja niti se pita iko o čemu se radi, udara se na prvu jer prva uvijek dobiva. Posebno ako su u pitanju žrtve ‘šehidi’ zadnjeg bh rata. Uz dužno poštovanje ukopanima na ovom muslimanskom groblju niko se nije osvrnuo na sliku nišana gdje se vidi da je jedna osoba sahranjena 2007, dakle daleko iza bh rata i prirodnom smrću, niko nije primjetio da su tri krsta ubodena na samom kraju groblja a ne ‘na šehidsko groblje’, što će mo pojasniti kasnije, niti se ko upitao odkada je i ko je ustanovio groblje Kragljivode kao ‘Memorijalni centar’, kad osim kompjuterske verzije na internetu ništa ne podsjeća na takav Centar već na klasično groblje

* Danas je u Srebrenici održan sastanak predstavnika stanovnika ovog sela na ‘Forumu za sigurnost’ kod načelnika Srebrenice Miloša Vučića gdje su bili i predstavnici Policije, i ‘četnik’ pop Luka i efendija Peštalić te još neki predstavnici vlasti opštine i šehida’, danas je priča ‘malo’ drugačija. Jeste, zna se, Srbi vole provocirati, jeste Srebrenica u ranama ne treba nama Ćamil to ponavljati svaki dan, i zna se da Bošnjacima već par godina smeta crkva koja se tu planira graditi prekoputa goblja, preblizu je, jer ih ‘provocira’, nesporno je da je pop ubo tri krsta na tom groblju, ali priča dobiva, kad je već skoro kasno, druge obrise. Bolje ikad nego nikad. Evo šta je utvrđeno i koji su zaključci donešeni pa neka Ćamil ustvrdi vrijedi li ih prepisati, bošnjački ‘državotvorni’ medij ‘Patrija’ već jeste. Zato što je za medije ova naknadna vijest isto isto kao i demantij ; udarna vijest ide na prvu a demant na predzadnju stranu novina.

* Zaključeno je da su mještani s pravom uznemireni, da su u SIPAu podnešene krivične prijave protiv Luke Babića popa i igumana manastira, slijedeći zaključak je pojasnio mnogo toga.

Dogovoreno je ‘da Imovinsko-pavna Komisija pokrene proceduru kako bi obje vjerske zajednice dobile zemljišta za mezarja i groblja’. Dakle, jednostavnije rečeno, govori se o dva groblja, muslimanskom i pravoslavnom a ne samo o ‘Memorijalnom centru’. Što opet dalje znači da su oba ta groblja neplanski i nezakonito ustanovljena, tek geometar treba da premjeri a opština izda dozvole. Slika koju smo pomenuli govori da su krstovi pobodeni negdje na kraju, dakle na ‘liniji razgraničenja’, a ‘naši’ mediji printaju Centar koji izgleda kao Potočari. Drugi zaključak je da se ‘svi uzdrže od komentara’, da se smire tenzije’ i da prestanu nacionalistički i uvredljivi komentari, sa njim se zakasnilo ali je poželjan uvijek. Da je Međureligijsko vijeće radilo kako treba ne bi možda do ovoga ni došlo, ali nama trebaju ovakvi događaji, bez njih ne postojimo. Kao što je dobar i zaključak ‘povećati komunikaciju među vjerskim liderima’, mada se čisto sumnja da će pop Luka i Peštalić naskoro popiti zajedno kafu.

* ‘Muftija Srebrenice Damir Peštalić koji je danima u medijima branio ‘šehide’ i ugrožene Bošnjake, naveo je kako ‘postoji problem u komunikaciji, kako u Srebrenici, tako i u cijeloj državi’, zaboravljajući da je i sam dio tog problema. Onda je dodao sasvim drugu priču od one u novinama o krstovima, citiramo ga..

‘Ljudima gore ne smetaju krstovi, ne smeta obilježavanje, nama je zasmetao način na koji je to urađeno. Dakle, nismo znali, nije bilo najave, samo su ljudi vidjeli i iz toga je proizašlo to. Gore su bili grobovi davne 1914. i naravno trebaju da budu, svaki čovjek ima to pravo, nama je bio problem način na koji je to urađeno, evo razgovarali smo, razgovarat ćemo opet. Moja su saznanja bila da je na tom lokalitetu ukopan jedan Srbin iz 1914, ali kako smo danas dobili saznanja da su ukopana još dva te da ne bi trebalo biti problema ukoliko članovi porodica tvrde da su oni na ovom mjestu ukopani’, zavšen citat. Dakle, hodža je znao za srpske grobove koji su postojali i za koje Srbi tvrde da su oznake počupane od strane muslimana, kasnije je jedan krst i pronađen i vraćen, ali je držao seljane u sasvim drugoj atmosferi a medije u drugoj vrsti zapleta. Umalo, da su najavili postavljanje krstova, muslimani bi žurku napravili.

‘Četnik’ pop Luka Babić se ‘složio kako je potrebno doći do rješenja’, pa dodao. ‘Ako je moj čin, manastira, bilo koga uvrijedio, ako je to samo bio razlog narušavanja odnosa, ja onda kažem da u Srebrenici nema problema. Ja se izvinjavam bilo kome ko je ovaj čin shvatio kao uvredu, nit’ je to inat, nit’ je uvreda’ – naveo je i dodao. ‘To sam rekao i u Policiji. Ne želimo nikakve konflikte, uglavnom tu podižu tenzije ljudi koji ne žive ovdje i tu može doći do nemilih događaja, niko nije ušao u tuđe groblje, nego su krstovi postavljeni pored’. Priviđa mu se Ćamil Duraković, eto to ti je, do jučer je prijetio i proklinjao muslimane i zazivao i srbovao.

Jedan od učesnika je potvrdio da je na mjestu gdje su stavljeni krstovi postojao zajednički spomen kojeg su muslimani 2005. ili 06 uklonili kao i ogradu. Proširili se malo, nego.

Ispred savjeta mjesne Zajednice Sabit Mandžić ‘ohrabren zaključcima Foruma’, predsjednica Organizacije porodica šehida, poginulih i nestalih Kadefa Muhić je rekla da joj je tu ukopan brat poginuo 1992 ali i otac koji je umro prirodnom smrću 2018. Što nas vraća na pitanje bez odgovora s početka : ko je imenovao groblje šehidskim, ko određuje umrlog ‘šehidom’ ili običnim pokojnikom i ko i koje groblje i kako proglašava Memorijalnim centrom? Od svega znamo da je uvođenjem ovog rigidnog vjerskog imena za pokojnike izvršena velika podjela među Bošnjacima dok je ‘svetost’ zaštićena skoro zakonom, u ‘šehide’ se ne smije ‘barnuti’ niti bilo šta kritički o njima reći’. Ona odgovornim smatra popa Luku Babića, ali ‘nema ništa protiv prijedloga da se iskopaju posmrtni ostaci osoba srpske nacionalnosti, da se provjeri ima li tu takvih ostataka’. Smeta joj gradnja pravoslavne crkve preko puta goblja ‘jer to uznemirava Bošnjake, posebno djecu’. Crkva ‘u mom dvorištu’ je problem, živjela ‘nana’ Fata.

Imam džemata Osat Ibro Mehmedović ‘ubadanje krstova doživljava kao provokaciju i narušavanje međuljudskh odnosa’, kaže da su ‘stanovnci u strahu jer ovo nije prva provokacija’. ‘Ako se utvrdi da tu postoje neke žrtve, neke njihove kosti, da se to uradi, ali se to mora raditi kroz institucije, sa Tužilaštvom, sa nekim drugim institucijama, a ne ovako. Imaju satelitski snimci, ima institut, izvrši se, pronađu se kosti, vrši se identifikacija, DNK nalaz’ – zaključuje on.

* Da, baš je interesantno kako satelitom i krvnom anlizom utvrditi nacionalnost kostiju, ali ‘ajde da i to oprobamo, valjda se do sada u tome izverzirao Amor Mašović, on je pronalazio samo bošnjačke kosti i žrtve, imao je prave uređaje.

Zaključci su neka nova pozitivna priča ali šta ćemo sa onom koja je već ušla u našu lektiru? Da li će, kako ono voli napisati Vildana urednica u ‘Oslobođenju’ ‘ovo naljutiti Ćamila’, kao što voli i stalno naslovljava ‘ovo se neće svidjeti Dodiku’ ili ‘šta bi na ovo rekao Dodik’. Jer je Ćamilu tu među ‘šehidima’ ukopan otac pa je osjetljiv kao i Emir Suljagić u Potočarima gdje je preselio svoga oca među ‘šehide’. Ćamil bi citirao Baju Malog Knindžu jer ga provocira sa pjesmom ‘Kad sam bio mali’ a Dodik bi kao po običaju ‘fatio se’ mikrofona, to mi prvo pade na moju blesavu pamet, mada ne mora biti tačno.

Osim svega onog zbog čega se bitke biju – ko će ovdje pobijediti, ‘četnici ili šehidi’, mene zanima i ovo. Dokle će mo svuda miješati ‘šehide’ i obične smrtnike, od Kovača pa dalje širom i listom, zar ne bi bilo lakše i humanije sve umrle nazvati jednostavno umrlim borcima ili ljudima a ne nekakvom nakaradnom vjerskom fanatičnom imenicom koja para uši ne samo ‘onim drugima’ već i ‘nama’. Napose, zar svako muslimansko groblje osim Potočara mora biti Memorijalni Centar? Pitam čisto iz znatiželje, jer odgovor znam.

Nude ga i mediji. Jučer je bilo : ‘Provokacija Bošnjaka, krstovi u šehidskom mezarju’ danas naslov glasi ovako. ‘Krstovi pored mezarja za povratnike’.

photo : ‘Forum za sigurnost opštine Srebrenica zasjedao u vezi ‘slučaja’ Kragljivode, arhiv