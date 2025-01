Rekonstrukcija, koalicija, konstituisanje (prostituisanje) vlasti ‘trojke’ : ‘tradicionalni ‘halal sex’

– Medijska ‘bomba’ i još nekakve ‘trice trojke’ (bez kučina) – u sportskom žargonu – potez vlasti ‘trojke’ na državnom nivou objavljene u medijima nakon ‘raskida koalicije’ sa strankom Dodika SNSD u državnim strukturama smjenom ministra Nešića u zatvoru i Dodikovog predstavnika u kolegijumu (odmah do predsjedavajućeg) Parlamenta Nebojše Radmanovića, te najava novih ‘historijskih’ dogovora i mogućih koalicija sa opozicijom Republike Srpske, pa čak i sa onom ‘nikad više sa njom’ omrznutom mafijom SDA, ogledni su primjerak ‘halal sexa’. Ne samo zbog toga što je ovu ljubav hadžija i ministar Konaković Dino ‘izbrisao gumicom’ kao važnim pomagalom u krevetu, iako i zbog toga, već i zbog činjenice da ima nekoliko zakonskih razloga u Daytonskj državi koji ovo rekostruisanje kao prostituisanje čine održivim više teoretskim nego li stvarnim.

– Ima jedna sarajevska urbana legenda nastala u našoj seoskoj zbilji koja kaže kako su se pojedini vlasnici vikendica i silnih arapskih ‘risorta’ ponad Sarajeva dosjetili u suradnji sa lokalnim hodžama pa razradili biznis. Tako što legalno prostitituciju po šerijatskim pravilima uvode u turističku bazu podataka i prometa, a zove se ‘halal sex’. Odprilike ovako i ‘po zakonu’. Hodža uz lovu izda papire o sklapanju braka na ‘određeno vrijeme’ (na dva sa(Ha)ta, dva dana ili čitavu heftu, po želji i potrebi) jer i to može ‘po našoj tradiciji’ a onda ‘mladenci’ odu na Trebević ili Jahorinu i Poljine pa se lijepo tamo kao bračni drugovi provedu i istamburaju, a kad se vrate u Sarajevo, hodža im dadne ‘papir’ da su ‘razvedeni’. Svi su zadovoljni i svi legitimno uživali a para kaplje, pravosuđe ne može procesuirati ‘mladence’ i ‘bračne drugove’ u njihovom užitku.

– Upravo ovako po meni izgleda i izgledao je ovaj brak ‘trojke’ sa Dodikom i HDZ strankom, koji osim dvije godine zamlaćivanja raje i države, izbacivanja iz kreveta mafijaške strukture SDA/DF/Reis i ostale kriminogene boranije te užitka, ništa specijalno nije donio. Zato je i red da se ‘gumicom’ izbriše, da bi se bilo spremno na novu avanturu.

Znalo se to otpočetka, ali bilo je ‘nema drugog izbora’. Ko bi normalan mogao pomisliti da će ovakav brak trajati uspješno i dugo, no želja ‘trojke’ i međunarodne zajednice je bila jača od naših moždanih vijuga. A Tite mi i narod pa i međunarodna zajednica se zasitili decenijskih ljubavnika, i najbolja saunica dosadi kad se stalno gleda. Nema tih moždanih vijuga u mozgu i te pameti koji bi mogao prihvatiti ‘historijsku vlast’ sa tobože preporođenim tipovima sa SDA fakulteta i univerziteta u zagrljaju sa Dodikom kojeg znamo već skoro dvije decenije, vlast koja zavisi od ministra sa više presuda i istraga malo manje od njegovih ‘poštenih’ miliona bogatstva – Rame Isaka i njegovih sinova ‘kraljeva nargile’ ali imali smo je jer nam je mozak postao višak kao i slijepo crijevo u dupetu. Državu koja opstaje smo uz odbranu pijanog Zukan Helez, naputke ‘majke nad majkama’ Munire Subašić i diplomatije ‘Ajatolaha’ hodže Kavazovića, ili uz zelenkasto-crvenog Denisa Bećirovića i ‘gaziju građanina’ Bošnjaka iz (preko)reda Hrvata – Komšića. I uz ‘većinu’ jedino ako su svi zdravi i dođu na sjednicu ili ako ne završe u vrijeme glasanja na wc šolji ili u parlamentarnom restoranu. Ili, nedaj Bože Ramo zaglavi negdje u helikopteru ili u fitness sali. Na isti način razmišljamo i sada dok nas hvalospjevima uvjeravaju kako se ide u prekompoziciju koja je teoretski moguća ali u praksi, kao što rekosmo je skoro neizvodljiva. Smjena Radmanovića i Nešića je samo privid uspješnosti, da bi se ova pretumbacija državnih fotelja izvršila, provela do kraja, dobio ‘papir’ za novu avanturu na planinama Sarajeva kao u pomenutom sexu ili osigurao dovoljan broj ruku u izglasavanju, ostaje realna i bolna zakonska procedura. Koja je tako zamršena i spetljana kao i čitav sistem države, da to na obaveznim relacijama koje se morju ispoštovati, da ih ne navodim jer vjerujem da je svima skoro poznata, od inicijative sa Vijeća ministara pa preko Zastupničkog Doma do Predsjedništva i natrag a posebno glasanjem u Domu naroda kao zadnjem činu i potvrdi, izgleda kao ljubavna avantura. Posebno i s razlogom jer sve mora ‘aminovati’ Dom naroda u kojem ‘trojka’ čak i uz podršku SDA ne može ostvariti zacrtano.

– Onda, ima u tom Daytonu i malo komunističkog mehanizma po kojem ovdje mora biti toliko Bošnjaka, tamo negdje u klubu Srba ili Hrvata, njih posebno jer bez HDZa u Domu naroda ne može se računati ni na kakvu potrebnu odluku dok se tu čak ni kvorum bez Srba o dnevnom redu ne može postići. Stoga je ova rekonstrukcija godinu i pol dana prije redovnih opštih izbora poprilična neizvjesnost i ekskurzija.

– I sa razlogom više. ‘Trojka’ se u potez sa ‘gumicom’ odlučila prije nego se konsultovala sa partnerom Draganom Čovićem koji je poprilično vjeran Dodiku, čime rizikuje više nego što misli da je sigurna. Koliko je ‘trojka’ uvjerljiva i koliko će joj povjerovati Čović i HDZ vidjelo se na zadnjim glasanjima oko plinske interkonekcije i nekakvih evropskih zakona kada je i pored dogovora, bošnjačka ekipa izigrala i njega i njegov permanentni optimizam. Naravno, valja spomenuti i ovo. Opozicija Republike Srpske je načelno prihvatila novi brak sa ‘trojkom’ a doživjeli smo, podsjećamo, posebno na ove iz Karadžićeve SDS stranke i na njihovo uveseljavanje bh raje i raje entiteta skoro tri decenije u užitcima sa SDA partnerima, vidjeli smo i kako se ta preljuba okončala. Sada su svi ‘spremni za državu’, iskaču sa svih strana, samo da ‘dobiju tapiju od lokalnog hodže’. Međutim već na prvim kviz-pitanjima koji su Bošnjacima okosnica državne politike (pusti ti priče Konakovića ili Nikšića oko evropskog puta gdje oni vide samo sadaku, pare i fondove a ne ulazak tamo, znamo mi njih) volite li Bosnu, da li je bio genocid u Srebrenici i je li vaš glavni grad Sarajevo – nestaće i ljubavi i sexa. Lično, iako sam stotinu puta rekao da je Dodika trebalo davno ukloniti sa političke scene, ali ne samo njega već i njegove partnere u bh vlasti, kad čujem Draška Stanivukovića kako iz Banja Luke šica prema fotelji u Sarajevu i vazi o ‘svojim mogućnostima i novim idejama’, te kako najavljuje ‘nove projekte u našoj državi’, dakle i njegovoj, okreće mi se u želudcu. Ili kad Borenović pa i Bosić larmaju ‘da će ući u koaliciju ali ne zbog fotelja već zbog boljitka u državi’, obuzme me isti osjećaj. Kao da čujem ove ‘menadžere trojke’, nekad prije dvije godine. Njihov glas za dva evropska zakona i za smjenu Dodikovih kandidata u vlasti je samo njihova osveta Dodiku i šansa za povratak, ljubav prema Bosni nažalost nije ni u mislima. I ne znači puno : opet će na mjesto smijenjenih neko iz reda ‘podstanara’ u državi BiH.

– Ali, eto, hajde da i to vidimo. Sudeći po stidljivim izjavama Konakovića ‘čuo sam se sa Dodikom’ ili ‘ja bih ako treba za državu i sa Bakirom’ ili ono Dodikovo kmečanje uz prijetnju bez pokrića ‘ja ću njih otkačiti a ne oni mene ali šta to radite zaboga’, pa kad se iz potaje ne oglašava Izetbegović dok pila tajno telefon sa ‘Miletom’ jer je i on vidio svoju šansu i staru ljubav bez zaborava, dođe čovjeku onako od dragosti milo em drago na srcu. Nešto kao leptirići u stomaku. Kao u svakom sexu.

