Slučaj Denis Stojnić i dogovorena ‘kazna’ : Koliko god je kriminalac, bezbjednjak bivšeg direktora OSAe i bivši parlamentarac kick-boxer Stojnić kriv za počinjeno krivično djelo posredovanje uticajem, još su više krivi tužilac i sudija koji su sa njim napravili dogovor pa ga udruženo ‘kaznili’ tako da zatvor može odplatiti

Ovo sa dogovorima tužilaca sa optuženima koje Sudovi u BiH prihvataju, poprima sve grotesknije i zastrašujuće oblike. Dogovara se za silovanja, teške utaje poreza, za drogu, za počinjenu korupciju, za učešće u stranim terorističkim vojnim formacijama sa vehabijama, čak i za krivična djela ratnog zločina ili višestrukih povratnika. Skoro da je u pitanju ‘udruženi poduhvat’ spašavanja kriminalaca od strane tužilaca i sudija kada se dogovori uslovna osuda uz novčanu kaznu ili ‘kazna’ do godinu dana zatvora koju kriminalci uplate državi i otplate je bezbrižno sa 35.000 KMa. Ovakav propis osim što je nakaradan i što se najčešće primjenjuje u slučajevima koje javnost najviše osuđuje, totalno obezvređuje pravni sistem države, urušava pravičnost i zakonitost te izaziva nepovjerenje u državne pravosudne organe, potkopava ovim načinom najvažniji stub države i sistema.

Ali, nema značajnih namjera zakonodavaca da se taj propis promijeni ili želje pravosuđa da ga bar pravilno primjeni, što znači da je država u sprezi sa kriminalom, po čemu je inače BiH prepoznatljiva u domaćoj i stranoj javnosti. Kako se može desiti, primjera radi, da se za krivično djelo utaje poreza u iznosu većem od milion KMa, tužilac dogovori sa optuženim pa ga kazni sa godinom dana zatvora, kao što je nedavno Sud u Republici Srpskoj dogovorio sa jednim bizismanom. Koji će kaznu odplatiti i opet može nastaviti potkradati državu. Čak iako je utvrđeno da vrati ‘štetu’ državi, to nije ‘kazna’ već nagrada. Ako ne ovom, onda slijedećem utajivaču poreza. Isto tako je nagrada optuženom za ratni zločin ili silovanje, kad mu se ‘dogovorom’ izrekne ‘kazna’ do ili manje od godinu dana.

Jedan takav ‘biser’ od ‘kazne’ izrečen je jučer za ‘poznatog odranije’ Denisa Stojnića, kick-boxera, dilera drogom, vlasnika par kafe-barova i restorana u Sarajevu, nekada čak i poslanika u sarajevskoj vlasti. Čije ime se nalazi i u famoznim ‘sky’ prepiskama.

Ne zna se šta je ovdje teže svariti : optužnicu na koju se prvobitno izjasnio ‘nisam kriv’ ili dogovorenu presudu i ‘kaznu’ koju je Sud ‘aminovao’ protiv ovog teškog kriminalca kad je ‘priznao krivicu’ pa ‘kažnjen’ sa zatvorom do godinu dana. Kojeg će, već najavljuje odplatiti. Tim prije i više jer se radi o inkriminisanim radnjama koje zadiru u rad najviše bezbjednosne agencije BiH OSAe i Policije.

Stojnić je po optužnici i naknadnom priznanju, jer je imao zvaničnu značku OSAe, službeni telefon, legitimaciju i kontakt sa smijenjenim direktorom ‘Osmicom’ Mehmedagićem SDA kadrovikom sa tri falsifikovane diplome i nekoliko istraga u postupku, uz lovu ‘žrtava’ rješavao u OSAi njihove probleme. Čisti i klasični reket i direktora i optuženog. Stojnić je od jedne osobe čiji identite se krije pod inicijalima D.S. (još se krije identitet te osobe što je dodatna ljaga na tužilaštvu i organima gonjenja) i koja je službenica u Policiji u Sarajevu tražio i uzeo 20.000 KMa, da bi skupa sa prijateljem i također mafijašem i kriminalcem Sarajeva Keljmendijem zvao ‘Osmicu’ i dogovorio da se toj osobi ‘obavi sigurnosna provjera’ sa pozitivnim mišljenjem, što joj je trebalo da zadrži posao i da ima pristup tajnim podacima. Obećano je učinjeno, sa Keljmendijem je na isti način posredovao kod ‘Osmice’ i za dvoje Arapa (Mohammad Saad Awad Alhmood i Aborakhis Shehabeddin Ahmed zvani Shehab) koji su trebali za lovu da dobiju pozitivan bezbjednosni izvještaj kako bi mogli ostati u BiH. Jer su, zamislite ovo, već od strane OSAe bili označeni kao osobe koje su opasne za bezbjednost BiH i bile u postupku protjerivanja. Prvo su tražili i uzeli od njih 25.000 eura, da bi nakon razgovora sa ‘Osmicom’ zbog ‘složenosti postupka’ jedng od njih tažili i dobili još 24.000 KMa.

Dakle, krivično djelo je takve prirode da se ni u snu ne bi smjelo ni pomisliti a kamo li praviti nagodba sa počiniocem istog. Međutim, dogovor kuću gradi. Stojnić je jučer u ‘priznanju krivice’ izjavio kako ‘nije znao šta je to krivično djelo trgovine uticajem i da nije bio svjestan postupka’, ali je svakako bio pri zdravoj kriminogenoj pameti pa znao ‘srediti’ papire i uzeti novac. Time se uostalom bavio u više slučajeva, odsada kaže – ‘žao mije što sam se družio sa ‘Osmicom’, neću više nikada ovo raditi’.

Da nije ‘pao Osmica’ još bi Stojnić sa Keljmendijem reketario i ‘sređivao’, no nije se njemu čuditi, tužilac koji se saglasio sa ovakvom ‘nagodbom’ te sudija koji je istu verificirao, a nije morao, njima se treba čuditi. Paradoks je i u tome što je Stojnić optužen još 2021. a tek mu je sada ‘nagodbom’ oduzeta službena značka, telefon i legitimacija OSAe, što upućuje na to da je sve do sada mogao još ‘sređivati’. Zbog čega nije nevina ni OSA poslije ‘Osmice’.

Institut ‘nagodbe’ u bh zakonodavstvu je preuzet iz modernog zakonodavstva Zapada ali se namjerno pogrešno primjenjuje i koristi najčešće za ‘posebne slučajeve’, one sa vezom. Da bi neko dobio ovu nagradu, morao bi organima pravosuđa ponuditi nešto što će ili otkriti ili spriječiti veću štetu od njegvog krivičnog djela, no kod nas se to tumači tako da se svako može osloboditi i kaznu otkupiti. Ako ima veze i jarane u pravosuđu i Policiji ili državnim agencijama i vlasti. Stojnić je ovim načinom nagrađen za rušenje i sistema sigurnosti i države, zato je bez značaja dio ‘presude’ po kojoj će također obeštetiti uzeti novac. Ono što je uradio se ne može nigdje obeštetiti. Osim kod nas.

Na kraju svih krajeva, kada je SDA parlamenatarac vehabija Salko Zildžić uhapšen onomad pri ulasku u Srbiju, pored pištolja kod njega je nađena i iskaznica OSAe, za koju je on sve sa osmijehom tvrdio da je to foto-montaža njegovih jarana. OSA se po tom nije izjasnila, Salko je i dalje zakonodavac i prima platu u bh Parlamentu. Da li je njegova legitimacija montaža ili zvanični dokument, više nikoga nije briga. Čak se ni CIK ne sikira, još zvanično nije iz Srbije stigla zvanična dokumentacija iz njegovog procesa u kojem je ‘kažnjen’ sa kućnim pritvorom a on dolazi na posao u Parlament i ‘radi’.

photo : dva jarana kriminalca suradnici OSAe, Keljmendi i Denis Stojnić, arhiv