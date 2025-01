Naši hemoridaši u susret 01. Martu : Nihad Aličković najpoznatiji vehabija Benjamine Karić ‘antiDaytonac’ sa ‘bratom’ Sanin Musom i ostalom ekipom ‘čuvara Bosne’, planira liječenje hemorida u Brčkom uz Dan nezavisnosti

– Pored Banja Luke koja se ne može prežaliti ‘jer su nas, nebesku silu zaustavili na samom ulasku’, bošnjačka ratna opcija i paravojna SDA mašinerija itekako sanja Brčko District. Uvijek, kada se priča o jedinom i mogućem rješenju za BiH, novom klanju i sranju, svi se vraćaju na ovaj dio ”otete države’. Bez navođenja Alije Izetbegovića koji je to ležerno oteo i htio sve dati Srbima, ali ‘stranci’ rekoše jok – svima zajedno. Taj dio BiH je, zahvaljujući Dayton-u i vlasti u tom dijelu države koju organizuje, čuva i provodi Međunarodna zajednica koliko-toliko ostao neosvojena teritorija nacionalista i separatista, zato se treba okrenuti prema Tamo. O Brčkom kao svojoj teritoriji sanja i Dodik, jer nije sasvim ni njegova, pa se u čestim escapadama političara granica Brčko Districta spominje kao moguće mjesto raspetljavanja bh ratne nedovršene priče. Brčko kao moguće mjesto ‘eventualnih i dajBože što prije’ sukoba, često pominje Bakir Izetbegović, njegovi parastranački i paravojni talibani još češće. Kao ono, neće biti rata, ali moguć’i su ‘manji incidenti u Brčko Districtu’. Pa će onda iza nas stati NATO, OHR i EUROFOR i eto ti ‘granične linije’ koju dugo čekamo.

– Uz ovaj 09. januar jedan od ‘patriota’ također Bakirov bojovnik a profesor i šef jedne od tri političke vjerske stranke registrovane u BiH (‘Vjera. Narod. Država’) Sanin Musa, čest gost haosa i protesta po ulicama Sarajeva skupa sa ‘bratom’ Nihadom Aličkovićem, u svrhu zadataka SDA i IZBiH čiji je gost predavač po džamijam kao i Aličković na mnogim džematskim predavanjima, Musa je pokušao Brčko izlijepiti provokativnim plakatima koje asociraju na ratne podjele, pa ga je policija spriječila i privela na kafu – informativni razgovor. A čovjek samo htio da ‘fino i kulturno’ uzvrati Dodiku na 09. Januar u Banja Luci.

No, od Brčkog se ne odustaje, ekipa ‘čuvara Bosne’ planira uz dolazeći 01. Mart organizovati vožnju, trube, zastave i tekbire po ulicama Brčkog, kao što je to Musa pokušao i prošle godine. Podsjećamo, ovaj kućni ljubimac Benjamine Karić koja ga je za ulične islamističke i nacionalističke ‘performanse’ nagradila ‘zlatnikom Sarajeva’ je prošle godine uz 01. Mart trubio i tekbirao po Sarajevu uz ćutanje i odobrenje vlasti, pa mu se ‘osladilo’.

Nije ga dugo bilo u javnosti, nakon što je uz čišćenje džamije u Jablanici pokupio lešinarski dio pomoći, pripema se za Brčko. U tome mu zdušno pomaže i savjetnik Reisa Kavazovića, neoptuženi ratni zločinac ‘Muderris’ Nezim Halilović dugogodišnji šef ‘Ureda za hadž’ u Rijasetu, ratni vođa mudžahedina u 7. Muslimanskoj brigadi i ahbab Bakira i Sebije, njihov kućni i lični bot.

– Vjerovatno će Aličković sa bratom Musom i ostalim ‘daijama’ i ‘učenjacima’ za svoj ‘performans’ imati podršku Reisa sa kojim se često slika i posjećuje, nije isključeno da kao i Naser Orić, poznato ime dokumentaraca o bh ratu folker Avdo Huseinović dobitnik čak i najvećeg priznanja Grada Sarajeva snimi o njemu koji filmić za djecu u školama. Isplati se, već dokazano.

Ovi Bakirovi talibani pucaju od zdravlja, jedino od nervoze i zdrave halal prehrane imaju problem sa hemoroidima koji i ne sakrivaju. Kako su naveli, to je znak žestoke borbe za domovinu i vjeru i sa tim se ponose, što i pokazuju na svakom mjestu. Tako što istegnu u stav mirno kažiprst i sa njim kao sabljom vitlaju po zraku. Čime pojašnjavaju kako se stavlja mast za liječenje na pravo mjesto, i ujedno kako ‘prepoznaju junaci’. Dok neki zluradi smutljivci u tome vide prijetnju. A ‘nije Allaha mi’, kako to iskreno kaže ‘profesorica’ Sebija Izetbegović čiji kažiprst na slici sa Fadilom ovalićem i ‘Muderrisom’ stoji uspravnije od Bakirovog.

Hemoroide ima i Bakir, to smo vidjeli više puta na više slika, od toga boluje skoro svaki hodžica iz džemata pa sve do Reisata, svaki Reis ih dobije genetski, i, iako se u početku činilo da je bolest bezazlena i neprenosiva, širi se. Jednom prilikom je vehabija Aličković uz virus corone to opravdavao nervozom i emocijama misleći da je ‘fasovao’ coronu, ljutito je u jednom video uratku to objasnio kao stanje u kojem imaš osjećaj ‘da ti je neki crv ušao u stomak’, pa iritira. Gastrolog mu je dao pravu dijagnozu: domoljubni i vjerski virus. Ništa opasno, dapače, samo ti malo više poraste brada i nije baš ugodno u WCu. Izbjegavati alkohol i ‘feferonke’.

I sa preporukom da malo izađe van Sarajeva da malo manje priča a više se kreće ‘na zraku’. Recimo, da ode u Brčko, na svježiji zrak. Na proljeće. Ili još preciznije, tačno 01. Marta.

Avdo Huseinović za sada još nije potvrdio svoju dijagnozu prstom ali je virus u njemu garant. Stalno je tamo gdje je claster, evo ga i na ovoj slici. Možda za sada ima samo one ‘vanjske’, a ne unutarnje kao ahbab Aličković, pa je manje neurozan.

Hemoridaši su za slogan uzeli staru latinsku izreku Julija Cezara ‘dođoH, vidjeH, pokazaH prst, pobijediH (veni, vidi, vici), koju su malo pretumbali pa zvuči ovako. Veni, vici, vidi – hemoridi.

photo : grupa domoljubnih hemoroidaša, Nihad Aličković – prvi slijeva u donjem redu, do njega ‘Muderris’, Avdo Huseinović u gornjem redu – treći zdesna, arhiv