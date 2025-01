Make my rockets fly high again, Elon Musk : Samo sam pokazao koliko moje rakete mogu ići u vis, ili koliko može izrasti kukuruz u Iowa-i, dosadni ste!

Na inauguraciji američkog predsjednika Trump-a, više pažnje od slike ‘vrijedne hiljade milijardi’ na kojoj su američki bogatuni i milijarderi Elon Musk, Bezos, Mark Zuckerberg i ostali, izazavala je slika moćnika i tajkuna Elon Musk-a. Jednog od prvih iz plejade onih 1% naspram ostalih od 99% Amerikanaca, koji je među prvima podržao Donalda Trump-a. Na kojoj je u zanosu pobjedničkog govora podigao visoko ruku u vis u stilu Hitlera, što je izazavalo mnoštvo negativnih komentara. Između silnih korporacija i kompanija (Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company …) ovaj tajkun je i vlasnik internet mreže ‘X’ nekadašnje ‘Twitter’ platforme. Sve mu je uz znaku ‘X’, sa pobjedom Trump-a može lako uslijediti i toga još više, smiješi mu se oznaka ‘XXL’.

Na ogorčene komentare Musk je ležerno i bezbrižno odgovorio ‘dosadni ste’ kao i moja kompanija ‘The Boring Company’ (tuneli i auto ceste), dakle neinteresantni, prepoznao sam ‘vaš’ (njihov, ‘onih drugih’), treba vam boljih prljavih trikova, napad ‘svako je Hitler je zamarajući’…

Naravno, kad si bogat i moćan, možeš pravilno i odgovoriti svakom, i treba odgovoriti. Čovjek patriota nije ništa loše mislio ali u svakom njegovom potezu ‘dušmani’ traže grešku i provokaciju. Pa još i fašistički pozdrav našli u patriotskom zamahu ruke u nebo.

Nezvanično saznajemo da je Musk ovim pozdravom koji onako, baš neodoljivo liči na Hitlera, zapravo pojasnio svoje uspjehe u biznisu. Kako je njegov posao sa vladom u programima ‘Space X’ u zamahu i skoro svaki dan lansira ponešto u Nebo, najčešće rakete, htio je ovim gestom reći da će njegove rakete letiti još više nego do sada (make my rockets fly high again) po uzoru na krilaticu predsjednika ‘Make America Great Again’.

Imao je u vidu i ruralni dio Domovine pa je osim leta raketa, ovakav patriotski pozdrav pokazao koliko će, recimo, uz njegovu nesebičnu pomoć visoko izrasti kukurz u saveznoj državi Iowa-i. Nešto slično kao kad je hrvatski političar Anto Đapić u znak pozdrava kukuruzima Slavonije podigao ruku uvis kao i imenjak mu Ante Pavelić ili Hitler a zluradi odmah to povezali sa fašističkim pozdravom.

Zato, baš ste dosadni, svi.

photo : Elon Musk i pozdrav na inauguraciji američkog predsjednika Trump-a, arhiv