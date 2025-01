‘Šišmiš’ ministra policije Rame Isaka teško ranjen u mafijaškom obračunu u Sarajevu, ‘hatarnamu’ ili na našem turskom jeziku – saučešće izjavili mu kolege ministar Dino Konaković i Sin Velikog Oca Bakir Izetbegović

Jedna od najznačajnijih odluka članova bh Predsjedništva u 2018. godini koju su članovi svih njenih naroda i narodnosti Dodik, Komšić i Džaferović donijeli suglasno podugačka je zbog samog svog značaja. Nakon jurnjave po hodnicima i kabinetima i šuljanja noću te skidanja i postavljanja zastava, nakon harmonike, šljive i šerbeta, sve po izboru, historijskog 01. augusta usaglašen je ‘Prijedlog utvrđenih osnova za vođenje pregovora za pristupanje BiH Sporazumu o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATAS program)’. Pristupanjem ovom sporazumu Bosna i Hercegovina se uključila u međunarodni sistem zaštite ugroženih vrsta šišmiša i njihovih staništa u želji da očuva registrirane vrste u našoj zemlji, koja je puna, prepuna ove zanimljive korisne štetočine koje su ugrožene ‘na svakom pedlju’ naše suverene i nepokorene države. I kojih ima ne samo po pećinama i starim straćarama, ima ih posvuda, ponajviše ih se skrasilo u glavni bh Grad Sarajevo zbog preživljavanja, multietičnosti i dobrote ljudi.

Koliko je Predsjednišvo bilo dalekvidno i napredno te opredjeljeno da postane dio moderne EU zajednice vidjeli smo više puta do sada, jučer smo dobili najživlji dokaz u Sarajevu. Skoro u centru grada u sred bijela dana upucan je puškom’Šišmiš’ poznat u gradu i pod imenom Samedin Fišić. Pod tom šifrom su ga neodgovorni u glavnom gradu proganjali i čak sudili više puta, zbog čega sada čitamo da je ‘odranije poznat’ svima, posebno miliciji i organima gAnjanja. Osuđivali su ga i ‘sudskim ukorom’ i ‘uslovno’ pa ga čak i malo ‘zatvarali’, stavljali mu na teret i njegova tanka krila i drogu, krađu, organizovani kriminal, zvali ga narko-dilerom, kažnjavali ga za neovlašteni prekid trudnoće, stavljanje u promet opojnih droga, ali ‘Šišmiš’je i pored ovolike brige države opstao sve do jučer. Kada ga je bezobzirno izrešetao automatom vlasnik nekoliko kafića u Sarajevu Senad Jukić ‘Šišmiš’ iz jednog drugog susjednog staništa, vlasnik nekoliko kafana u Sarajevu, nije bio dobrodušan kao bh pravosuđe, branio je svoje stanište.

No, nije samo bh Predsjedništvo prema ‘šišmišima’ pokazivalo milosrđe i razumijevanje, i tužioci i sudije su ljudska bića sa velikim srcem. Osim toga, ima tu još hrabrih i odvažnih naprednih ministara u bh vlasti, ima ih i u političkim partijama i u džamijama. Evo, ovaj ranjeni ‘Šišmiš’ Fišić je uživao naklonost i punu pažnju Prvog pendreka policije Rame Isaka, sa njim je često viđan u društvu, Isak voli nabildane šišmiše ali nisu mu mrski ni oni mršaviji. Tako je ‘Šišmiš’ Samedin prošlog ljeta pratio svog zaštitnika i babu Isaka i njegove sinove, kad su onomad helikopterom sletili u Potočare pa o tome snimili ilahija-video da se biolozi i spelelolozi EU imaju na što ugledati. ‘Šišmiš’ je bio u brojnoj delegaciji Isaka u društvu još jednog ‘šišmiša’, koji redovno frizira Ramu Isaka. Nije šega, Irfan Tepić poznati sarajevski frizer brine o dlakama ministra Isaka, šiša ga naćelavo ali mu zato njeguje i osvježava bradu i tako je često ‘orošava’ da izgleda uvijek kao nova a ministar kao super star.

I ministar vanjskih poslova hadžija Konaković Dino ima svoje ‘šišmiše’ koji su često zbog ne razumijevanja na udaru i media i organa ganNJaNja po Sarajevu. A i Dino sa njima. Ministar Dino ih je često nazivao ‘moralnim vertikalama’ onako gledajući horizontalno, još dok je bio premijer SDA jer je znao o kakvoj zaštićenoj vrsti Evropa vodi računa. Između ostalih to su onaj svjetski poznati ‘šišmiš’ Tito Edin Gačanin, najpoznatiji su mu ipak komšijski Faćo Amir Pašić ‘šišmiš’ te ‘šišmiš’ Denis Stojnić, također zvani kafedžija. Siroti Faćo svako malo vremena naleti na nekog neprijatelja ‘šišmiša’ koji ga upuca dok on visi na balkonu ali uvijek preživi i nastavi sa bitkama. Ovaj ‘Denis Šišmiš’ je bio toliko voljen da je dogurao čak da ima skrovište u vijećnici Sarajeva a posebno kod ‘Osmice’ Mehmedagića u agenciji OSAe, gdje je najduže boravio. I oni su vazda u progonu ali pravda je dostižna i nije slijepa. Sutra će se valjda saznati hoće li ‘šišmiš’ Stojnić konačno naći svoj mir. Naime, tužilaštvo je veoma osjetljivo na ovu rijetku vrstu ‘odranije poznatu’ pa je predložilo da ga Sud kazni do godinu dana, da može kaznu isplatiti i nastaviti sa preživljavanjem. Terete ga bezveze da je sa službenom legitimacijom bezbednjaka uzimao lovu od naivnih, reketirao ih. Budalaština čista, đe si vidio šišmiša da vara ljude i da je zaposlen u državnoj Agenciji.

Zaštitu šišmišima pruža i Bakir Izetbegović, i on to radi najdraže. On ih jednostavno usmjeri prema džematima ili kakvim sportskim najčeše kick box udruženjima gdje imaju mir za dušu i odakle mogu da se brinu za članove svoje i Bakirove porodice i prijatelje, budući da je život nemilosrdan. Jedan od najglavnijih mu je sakriven u džematu u Luxemburgu i njega čak i EU štiti po molbi BiH, dok ne visi u mraku ovaj Bakirov ‘šišmiš’ se odaziva na ime Yasmin Mulahusein, ima i nadimak : hodža. Drugi je od tajnim imenom Salko Zildžić i prebiva u sred bh Parlamenta gdje je najsigurniji, dok su mu jedni od najodanijih u okolici Zenice i Tuzle. Bakir ima ‘šišmiše’ i u susjednoj državi Sandžak, i on prati odluku Predsjedništva i zna značaj ovih živuljki. Ima ih i Reis, najpoznatiji njegov ‘šišmiš’ je pod kodnim imenom Muderris alias Nezim Halilović ali za sada je teško odvojiti i razlučiti koji su njegovi a koji Bakirovi.

Iako izgeda nelogično da se svaki dan puca po glavnom gradu države gdje strada ova zaštićena vrsta, ne treba stvarati paniku. Nema tih uslova na koje se šišmiši ne mogu prilagoditi i kako stvari sada stoje, pored svega najsigurnija im je država BiH. Odluka Predsjedništva se mora ispoštovati a EU ima povjerenja u bh vlast. Samo treba malo strpljenja i poneku ugrozu shvatiti kao kolateralu.

Zbog ovog nemilog događaja jučer u Sarajevu, Ramo Isak je dobio sasvim očekivano hataranamu od Bakira Izetbegovića i Konakovića. Ministar je bio prezahvalan što je i pokazao svojim novim postom na ‘fejsbuku’.

P.S. svaka sličnost sa EU, šišmišima i ostalim događajima u BiH slučajno je – namjerna.

photo : gore – ministar vanjskih poslova BiH Dino Konakovi’ u društvu sa ‘šišmišima’ Faćom Pašićem i Denisom Stojnićem, dolje lijevo – ‘šišmiš’ Samedin Fišić pri jednom hapšenju odranije, desno – u Potočarima sa frizerom u delegaciji Rame Isaka, arhiv