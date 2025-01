HALAL PLJAČKA DIJASPORE U MALJEVCU : Gradnja ‘islamskog centra’ u Maljevcu uz samu granicu sa BiH i Vel. Kladušom čista je glupost i bacanje love, međutim lova nije problem važno je da se vidimo i da se čujemo i da smo prvi na ulasku u EU …

Kao što smo rekli i predvidjeli, gradnja islamskh objekata u BiH sa pozivom na ‘obnavljanje porušenih’ prešla je na ‘potrebe’, sada je aktualna ‘potreba’ megalomanske izgradnje i lupanje para u ‘islamske centre’. Umjesto ‘džamija po glavi stanovnika’ prelazimo na koncepciju ‘islamski centar po glavi džematlije’. Ti ‘centri’ su zapravo dodatne džamije a u istom objektu su i restorani, kuglane, negdje i bazeni, konferencijske sale, navodno biblioteke i svega ponešto. Prave se ne samo po većim gradovima već i po zabačenim selima gdje nema ni puteva ni ljudi, i niču brzinom ne samo po BiH, uglavnom u Federaciji, već i u susjednoj Hrvatskoj i u dijaspori EU i Amerike.

Klasično obilježavanje ili ‘zapišavanje svoga teritorija’ u cilju islamizacije, a para ne fali i ‘para vrti gdje burgija neće. Daju ‘braća’ – čime se veliki dio pere a manji ugradi, daje i raja koja je načisto poludila za ovom suludom gradnjom. Zbog love su u dozvolama popustili i u Sloveniji u Hrvatskoj, Arapi i Turci su bili izdašni, posebno ponudi Qatra nisu mogli odoliti ni u Ljubljani, u Rijeci, Sisku i Osijeku, gdje su kese odriješil ne samo Arapi već i Turci. Tite mi, i zatelebana raja daje a sve kuka ‘nema se’. Raja laže iako nije muslimanski lagati.

Jedna takva ‘potreba’ se ostvaruje i napreduje u mjestu Maljevac, na samoj granici sa BiH, uz zvanični carinski prijelaz. Koliko je vlast osjetljiva na pare a koliko Rijaset, ukazuje samo jedan primjer u ovom mjestu i na jednom od najzagušenijih graničnih prijelaza. Po zamolbi BiH, Hrvatska je radi lakšeg postavljenja objekata policiji, puta i carine ustupila zemljište BiH jer se ulaskom u BiH penje uz brdo, ali ni ti objekti još nisu u punom kapacitetu. U jednoj od ranijih političkih aktivnosti sadašnji načelnik Vel. Kladuše je za potrebe graničara i putnika donirao poljske plastične WC kabine. Jer država to nije obezbjedila i ovde se na granici uvijek čeka satima i danima. Nisu prošireni ni prilazni putevi i prostor za ulaza u EU.

Rijaset sa tim nema problem, dovoljno je da se iskaže ‘potreba’ i eto love i akcije. Tako su džematlije Maljevca zatražile a Reis u Sarajevu i ‘Reis’ u Zagrebu sve ostalo sredili. Iako već tu postoji džamija u jednoj kući, gradi se ogromni ‘islamski centar’ sa munarom, što je posebna dragost. Već je kažu ukupljeno 800.000 KMa i radovi napreduju. Nijedan ‘centar’ nije ispod miliona do dva, tako i hodža u Maljevcu predviđa i ovdje finansijsku konstrukciju.

Gradnja ovog objekta je čista glupost i bacanje para ali njegova svrha sve opravdava. Treba da se vidi da ‘smo prva džamija i centar na ulasku u EU’, i kako je plac uz samu granicu i carinu, vidi se to svaki dan. Ali ne dovoljno, bez ‘centra-džamije’ i munare, smanjena je vidjivost. Selo broji svega stotinjak domaćinstava, a koliko je džematlija, to samo Bog zna ako i On. Udaljeno je svega 3 km od centra opštine Vel. Kladuša, gdje se, pazite ovo, također planira izgradnja pored 27 džamija na Opštini još i ‘islamski centar’. ‘Potrebe muslimana to nalažu’. Potiho se vodi bitka za atraktivnu lokaciju već nekoliko godina, jer neće Reis bilo gdje. Od susjednog sela gdje također žive Bošnjaci – Bogovolje, Maljevac je udaljen 20 km a tamo je otvorena nova džamija 2018. uz veliki dernek. A skoro da i nema tu muslimana, ali je ‘prva džamija u Karlovačko Županiji’. Moramo biti prvi u svemu, u vjeri najprije.

Ovaj projekat u Maljevcu je osmislio fejsbuk efendija i pisac patetičnih domoljubnih pjesmuljaka i poema hodža Admir Muhić, aminovali su ga dajdža Emira Suljagića šef Zagrebačke džamije – muftija Aziz Hasanović te Reis ‘Ajatolah’ Kavazović. Hrvati su konačno ‘shvatili da su Bošnjaci dali preko hiljadu šehida za slobodu Hrvatske’. A mi saznali da i Hrvati imaju ‘svoje šehide’. Pored sakupljanja love internetom i ‘kutijama’ po drugim džematima, hodža u Maljevcu se dosjetio i ovog. Printao je naljepnice budućeg centra’ na flaše vode pa sa ‘volonterima’ – aktivistima svaki dan presreće umorne od puta građane dijaspore BiH koji ovdje obavezno dugo čekaju na granici te dijeli ‘džabe’ vodu putnicima. Uz put, traži ‘sadaku’ za ‘islamski centar’, znajući da će malo ko odbiti dati ‘koju paru’ kad ga ovako ‘uskočki’ zatečeš i još pred familijom.

Za one ‘osviještenije’ tu je par metara od carine znak koji te upućuje na ‘volontere’ koji sjede za stolom i nude ti suvenire, zastave, knjige, izgled udućeg centra i bedževe, samo kupi, ‘sevap’ je…

‘Ljudi su presretni našom brigom i osmijehom’ kaže hodža, i dodaje već poznato. ‘Mi ovo pravimo ne samo za muslimane već za sve ljude‘, u budućem centru se predviđa i konačište, nešto kao u hotelu. Već poznato, Hrvati će tu navaliti listom a dijaspora umjesto za desetak minuta u svoj kući, može tu odklanjati, odmoriti i odspavati. Neće hodža da zna da je svakom nezgodno odbiti kad se od njega traži. Ovakav osmijeh je, da kažemo jednostavnije, čista ‘halal pljačka’, i nakupi se. Raja voli kad se halal pljačka. Ono što se ne uskupi ovim halal otimanjem namiriće ‘braća’.

Zato u boj, možda bi bilo doboro i u Cetingradu napraviti ovako nešto slično. Ima ‘potrebe’ garant, i tu par km od Vel. Kladuše ima muslimana. Smo se treba dosjetiti.

photo : budući izgled ‘islamskog centra’ u selu Maljevac, na granici BiH i Hrvatske, arhiv