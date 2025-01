KOČA POPOVIĆ I PRVA PROLETERSKA UDARAJU NA BOŠNJAKE : Mladomuslimanski SDA isprdak sa najvećim IQ stepenom vještačke, nikako prirodne inteligencije – Haris Zahiragić na stazama, puteljcima i bespuću Alijine fašizoidne prepravljene istorije državnosti Bosne, na braniku islamske države

– Kada je nekadašnji SDA ‘sunetlija’ gradonačelnik multietnički muslimanskog glavnog bh Grada pa poslije slavni ambasador Denisa Bećirovića a sada optuženik za korupciju i zloupotrebe Abdulah Skaka uveseljavao medije i javnost svojim ‘gafovima’ iz istorje države BiH, smijali smo se, pravile su se montaže i pričali vicevi. Jedan u nizu mladomuslimanskih isprdaka koji je svoju slavu stekao na ocu staromuslimanu i njegovoj brijačnici u Sarajevu gdje su se još onda, nekada ‘sunetili Bošnjaci’ kojih nije bilo ni u spermi muslimana a kamo li u naciji, umjesto da se tu šišaju i briju, ovaj i ovakav gradonačelnik koji je poziciju i fotelju dobio uz pomoć SDA buldoga za lovu Asima Sarajlića i najškolovanijeg bezbjednjaka sa tri falš diplome i šefa OSAe ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića ucjenama i kupovinom glasova (‘pobijedio’ sa jednim glasom više) osvježio je i nas i istoriju. I to nekoliko puta, tvrdnjom da su partizani komunisti bili fašisti. Koristio je 06. april zvanični dan Grada Sarajeva da proslavi ne taj datum već 05. april kojeg je bio ušicao za budućeg praznika Grada. Jer, po njemu koji nije slučajno na stazama, puteljcima i bepućima Alije Izetbegovića i njegovog poimanja države BiH kao muslimanske zemlje 05. april se treba slaviti. Tog dana davne 1945. su jedinice slavne 17. muslimanske brigade (neki kažu i 16 Brigada) ušle i oslobodile Sarajevo a onda ‘sutradan su upali fašisti patizani’ pa počinili zločine i ‘pobili sve što valja’ u Sarajevu od bošnjačkih imena. ‘Vazio’ je ovako.

“Prije 72. godine je pobijeđen antifašizam, zajedničkim snagama, kako ste rekli u uvodnoj rečenici, pobijeđen je antifašizam, a Sarajevo oslobođeno od fašista”, reče Skaka za jedan medij. Pa, kao da mu nije bilo dosta, ponovio opet za drugi: “U današnjem danu je puno simbolike, 555 godina od prvog pominjanja Sarajeva, kada je Isa-beg Ishaković krenuo u kreiranje jedne nove urbane cjeline, i 72 godine od pobjede nad antifašizmom.”

– U opciji je bio i februar mjesec, samo da ne tukne na april i partizane već da ‘mrihne’ na Isha-beg Ishakovića koji je 1462. po njemu i po stavovima SDA stranke ustanovio Grad. Smijali smo se, ali mladOmuslimanski skakavac Skaka je uz taj datum proslavljao više 05. april. Uz još jedno perfidno i lukavo obrazloženje. 05. april je zvanični dan oslobađanja Sarajeva od opsade u zadnjem bh ratu kada je ‘gazijska, slavna i sve tako dalje’ kao ona 17. muslimanska oslobodila Sarajevo 1996, opsada je znamo počela 05. aprila 1992. Skaka je tako slavio više 05. april okružen imenima ustaša, nacista i fašista čija imena krase Sarajevo po ulicama, vrtićima i školama, od Busuladžića, Đoze i ostale ekipe onih ‘koji su valjali’ a koje su pobili četnici partizani. Klasično i uspješno prekrajanje istorije nije prošlo, ali slavljenje 05. aprila je ostalo. Da nije bilo reakcije međunarodne zajednice i većeg dijela građana Sarajeva, 06. april se ne bi više spominjao. Podsjećamo, osim Skake Sarajevo je puno mladomuslimanske mladeži i vjerske prdeži koja je zdušno pokušala u ovom svjesnom i namjernom prekrajanju istorije izjednačiti (kad već ne mogu izbrisati) partizane sa ARBiH. Po čemu ‘borci na Allahovom putu’ i mudžahedini postaju antifašisti. Jedan takav pokušaj je bio i sa imenom ‘Alija Izetbegović’ za aerodrom u Sarajevu koju igranku je zabranio dekretom tadašnji vp. Paddy Asdown, drugi potez je bio promjena ulice Josipa Broza u ulicu Alije Izetbegovića a koju akciju je predvodio tadašnji predsjednik mladeži SDA Tarik Dautović, inače sin hodže milionera. Akciju je, veli domaća bajka, ‘spriječio’ Bakir Sin Velikog Oca, jer ‘to ni Alija ne bi želio’, budući da je i Alija po njemu bio partizan. Kojeg je mladež Alijina proklinjući partizane kao fašiste i ratne zločince, faktički po toj nepotvrđenoj teoriji o njegovom učešću u partizanima svrstala među fašiste.

– Pored Skake, partizane je kitio fašistima i ‘nesalomljivi’ SDA premijer u zatvoru Fadil Novalić, i njemu smo se smijali a oni oba mrtvi-ozbiljni. Znaju šta rade a i vidi se. Danas je Sarajevo okićeno upravo sa onima ‘koji su nešto značili i valjali’ i koji su i danas ogledalo Sarajeva, ‘slavnim Bošnjacima’ koje su pobili četnici i ratni zločinci partizani. Niti tu ima partizana, niti ‘drugih nacionalnosti’ sve neki begovi, hožde i hadžije, muftije i ostala mladomuslimanska ideološka temljenica, te ‘gazije’ ArBiH. Dok se slijedom doktrine i vjerske napaljenosti ‘čisto’ Sarajevo i dalje naziva multietničkim i zajedničkim po onoj poznatoj ‘kome smeta neka razguli preko Drine ili Une’ od ‘Hižaslava Mustafe Cerića, koju su prihvatili i mladi nasljednici države i vlasti. Iako ovakvim stavovima ruše hiljadugodišnju državnost BiH, ovim SDA talibanima ništa ne znače partizani ili Tito bez kojih ne bi bilo ni njih ni Bosne, ništa im nisu ZANOBIH ili AVNOJ, to su sve ‘mitovi’, država je po njima imala kontinutet preko Osmanskog carstva koji je obnovljen mudrim Alijom Izetbegovićem, nenadjebivom ArBIH a zapravo islamskom vojskom, koja je takva samo zato jer ju je Alija na vrijem očistio do nemuslimana.

– Istoriju pišu pobjednici ali u BiH nema ni logike ni zakonitosti. Tu nema pobjednika u zadnjem bh ratu osimu fikcijama. Ona je onakva kakvu je umislila sebi SDA i njeni potomci i prednici, totalno iskrivljena i retuširana u nadi da će jednog dana postati realnost. Sarajevo je već postiglo uspjeh svojom ‘nacionalnom čistoćom’ ali ima nade i za ostatak BiH, ‘slavna i nepokorena BiH’ je naime još uvijek na svega 23% teritorije a poaša se kao da je čitava i suverena. Ne treba joj više.

Sa političke scene su otišli Skaka i Fadil ali ostalo je puno mladomuslimanskog taloga u redovvima SDA i IZBiH, san o ‘krijeposnoj islamskoj džavi’ se još sniva. Sa budnim očima. Zato istoriju, svjetsku antifašističku i kao takvu upisanu u sve svjetske knjige i statističke brošure treba zatrpavati neistinom, lažima i mitovima, očekujući da to jednog dana postane prava istina.

Zbog tih ciljeva i ideala umjesto ‘gafova’ Skake i Novalića stižu novi, svježiji i inovativniji nasljednici Bakira Izetbegovića i njegove fantomske kriminogene elite i stranke. Jedan od njih je notorni bizon politike i javni i medijski silovatelj Haris Zahiragić, drugi je Faruk Kapidžić, kandidat za slijedećeg gradonačelnika Sarajeva iz redova SDA. I nisu jedini. Stasaju uvijek novi po onoj Sebijinoj, Bakirovoj hanumi ‘jedan ode dva se rode‘. Tako je uz najavu proslava Igmanskog marša ove godine, tradicije kojom se svakog 28. jauara proslavljala slavna akcija partizana ‘Igmanski marš’ u znak na sjećanje i na 1942. i Prvu proletersku i planinu Romaniju i Sarajevo, koja manifestacija okuplja ne samo posjetoce iz BiH već i iz ostalih zemalja Ex Yugoslavije, koju proslavu je Memorijal Cenar Sarajevo ubacio u program djelatnosti, Zahiragić uskočio sa svojom vještačkom inteligencijom i znanjem bh istorije, pa se naravno pobunio. Pored onog da bi na tom podsjećanju trebalo zabraniti sve druge zastave osim ‘sadašnjih’, dakle osim ratne ljiljan-zastave koju Bošnjaci uporno furaju iako je nevažeća i ukinuta, Zahiragić se prisjetio i svog porijekla i rodbine. ‘Potegao’ dedu i njegovog brata pa propjevao.

“U Drugom svjetskom ratu, od mog dede brat je dobio Titovu spomenicu kao prvoborac, bio je jedan od ljudi koji je ušao u Sarajevo sa 17. muslimanskom.Kasnije su oni otišli dalje. Šestog aprila je ušla neka druga jedinica, napravila ovdje ogromne ratne zločine u Sarajevu – partizanska, i napravila je ratne zločine koji nisu presuđeni jer su oni pobijedili u ratu“. Dodao je i ovo. ‘Mi smo poslije toga slavili ofanzive tuđe vojske i slavili mitove od tih borbi, iako te bitke nisu bile ni mitske ni hrabre kao što su one Armije Republike BiH‘ a onda je kao i Bakir kukao kako nemamo filmove i serije o našim ‘gazijama’. Mora da nije odgledao holivudsku tursku seriju o hrabrom ratniku Aliji i izranjavanom’ Sinu Bakiru. Pridružio mu se i Faruk Kapidžić.

“Nisam protiv obilježavanja Igmanskog marša, ali nas je, s druge strane, to isto napalo. Ta ista JNA koja je premarširala igman 1943. nas je napala 1992. godine’.

– Ustao Koča Popović iz ‘čiste bosanske zemlje’ pa opalio po Harisu i Kapidžiću. I po ‘gazijama’ muslimanske ArBiH. Ko će slaviti, bre bolan!? Ko se, onda, tome može smijati, pitam vas? I kuda ide Sarajevo a sa njom i BiH?

U čisti fašizam. Kao što je nekada, ovo sam već davno rekao ali ću ponovoti opet, Nijaz Duraković pred bh rat ocijenio da se ‘Bosnom širi miris tamjana’, ovi đaci Skake, Novalića i sljedbenici Alije Izetbegvića su potvrdili da se sada Bosnom ‘širi miris ljiljana’. Guši i tukne kao i tamjan.

photo : Faruk Kapidžić i Haris Zahiragić, snaga naroda, arhiv