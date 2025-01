Svi NJ.E kod NJ.E-ga : Nova ambasadorica Kraljevine Belgije u BiH predala vjerodajnicu ‘Ajatolahu’ BiH Reisu Kavazoviću a on njoj agreman, odlazeći američki ambasador u BiH Murphy došao u oproštajnu posjetu, bilateralni razgovori su bili srdačni i sadržajni, jedino je ‘kauboj’ kao i uvijek napravio mali incident – prekrstio noge!

* U dvoru na Kovačima bh ‘Ajatolaha’ i Reisa Kavazovića diplomatska i politička aktivnost ne jenjava.

Jučer je nova ambasadorica Kraljevine Belgije Nj.E. Christine Detaille prije ulaska u svoju rezidenciju kao što red, bh zakon i diplomatska državna praksa nalažu – službeno svratila kod Reisa Kavazovića te mu predala vjerodajnicu koja se negdje naziva i akreditiv. Nakon toga, uz šerbe i zastave države BiH, ‘Ajatolah’ Kavazović je uručio novoj belgijskoj diplomatkinji agreman iliti akreditiv kojim je šef države potvrdio njenu novu službu čime je zvanično postala ambasador svoje zemlje u našoj državi. Ujedno su i vođeni srdačni i važni razgovori o dodatnom unapređenju i poboljšanju odnosa između predstavnika dvije prijateljske države koji su bili srdačni pa čak i bilateralni, uz ‘uvažavanje naših razlika koje su pravo bogatstvo’. ‘Ajatolaha’ je posebno zanimala trgovina Donald Trump-a oko kupovine ogromnog komada zelene zemlje zvanog Greealand-a jer Reisa zanima sve što je zeleno a ima se i para pa ga razljutilo što je u toj ‘vakufskoj transakciji’ zaobiđen, međutim nova ambasadorica je uljudno pojasnila sugovorniku da ona nema sa tim ništa. Taj otok pripada drugoj državi – Danskoj. ‘Ajatolah’ se iz duše zahvalio novoj ambasadorici na objašnjenju i poželio joj ugodan boravak u najljepšoj državi na Svijetu te je pozvao da uvijek, kad joj iskrsne problem slobodno svrati.

* Samo što je ispratio NJ.E. do izlaznih vrata, pripremajući se za prijem slijedećeg ‘musafira’ (gosta) iz hrpe u čekaonici koji su strpljivo čekali na svoj red i protokol, najednom je ugledao poznato lice Murhy-a, američkog ambasadora u BiH pred vratima. Odlazeći američki ambasador je mimo protokola ulazio jer se tu osjećao kao od kuće, zagrljaj sa domaćinom je potvrdio uzajamni osjećaj.

Murphy je došao, kako vijesti javljaju, da se pohvali da je ‘stvar sa južnom interkonekcijom’ završio kao i ‘naš Asim’ (Asim Sarajlić, SDA završavač svih potrebnih uspješnih poslova) uspješno i da malo proćaskaju oko ‘značaja vjerskih poglavara u pomirenju i bh zajedništvu’, što je ‘Ajatolah’ uz poznati smiješak i pitomi horor-pogled i potvrdio. Ujedno je Murphy rekao kako uskoro odlazi a kako nije siguran u datum putovanja natrag, želio je da se još jednom vidi sa Reisom prije dolazećeg ‘Najdražeg’ Ramazana, jer nije siguran da će kao prošle godine moći iftariti sa ahbabom, budući da mora putovati na druge zadatke i poslove.

Nakon razmjene paketića i poklončića, Murphy je upoznao kolegu da bi njegov novi nasljednik mogla biti žena a ne mužjak kako je prvobitno bilo odlučeno u WashingtonDCu, te da postoji mogućnost da umjesto već najavljenog ambasadora (Douglas Jones) u Sarajevo dođe doktorica Olga Ravasi, mlada, pametna i školovana žena, inače specijalistkinja za Balkan.

‘Ajatolah’ nije bio baš oduševljen ovakvom viješću, iako ga je Murphy uvjeravao da će ona ‘nastaviti dosljedno američku politiku prema Bosni’ a to znači puna podrška suvereniteta i ostala pomoć kao i do sada, samo poželiš ispišeš šta treba. Zato, jer, kako je rekao, njeno ime i prezime asociraju na Ruse, odnosno još bolje na Srbe, a što je sve fino istražio Avdo Avdić a što nas Bošnjake u startu tišti. Odakle je saznao kako ona u Americi lobira za Srbe te da vodi nekakvu udrugu Tamo Daleko koja je lobirala i za Srbe i za Trump-a, a posebno, što je dodao’, nije sretan zato jer je javno ‘uvrijedila nanu Fatu’.

Murphy je ipak u dužem ragovoru oraspoložio sugovornika i umirio ga, dajući čvrsta obećanja da se ‘ništa neće promijeniti’ dolaskom Trump-a, neka slobodno spava. Reis je na to odgovorio ‘hvala ti, ali mi Bošnjaci imamo pravo biti budni zbog silnih genocida i ja nikad ne spavam i neću niti mogu zaspati još, dok ne ostvarimo zacrtano..’ Posebno smo, dodao je, mi Bošnjaci osjetljivi kad nam se ‘barne’ u ‘nanu’, ‘tetku’ ili ‘majku’, asocirajući na heroinu Fatu Orlović i njenu crkvu i na ‘majku svih majki osim Turske’ Muniru Subašić pa i na rahmetli ‘tetku’ Zilhu iz Merhameta.

Murpy je dodatno ubijedio ‘Ajatolaha’ da se ne brine i da Amerika pazi i na tetke i nane i na majke posebno, nakon čega je razgovor protekao u srdačnom i prijateljskom ozračju. ‘Uzmi malo halve, probaj ovaj raHatluk uz kafu’. I ne brini dragi ‘Majk’ ako mogu tako da te zovem, za to Međureligijsko vijeće, ‘vi samo i dalje dajte lovu kao do sada a mi će mo, ja ću znati kako sa tim ‘Vlasima’, halali mi, sa tom našom braćom postupati i naći rješenje’.

Uz obostrana uvjeravanja da BiH i Ameriku niko ne može zavaditi i da je prijateljstvo trajno i vječno, trajnije od Republike Srpske svakako to odavno potvrđeno.

* Nakon što je Murpy otišao jer je u žurbi (kako je pojasnio mora prije nego ode iz Sarajeva obaviti još jednu javnu držabu prodaje namještaja, opreme i svega još ponešto polovnog, a ima najmanje dvadeset dana da nije to još obavio i oglasio preko ‘Avaza’, te svoje ‘tradicionalne’ rasprodaje polovnih stvari, posuđa, namještaja i opreme, a i zato jer ne može sve to vući za sobom natrag u Ameriku i ne mora se) Reisu je zazvonio telefon.

Javio se njegov savjetnik penzioner ‘Hižasla’ Mustafa Cerić sa neke svjetske destinacije na Bliskom Istoku. Bio je ljutiti i srdit. Reis je slušao. Mustafa kaže da je Murphy opet nepropisno i uvredljivo sjedio kod Reisa sa ‘prekrštenim nogama’. Iako ga je šef umirivao, Mustafa je vrištao u telefon. Ne može ‘Ajatolaše’, znaš i sam da se kod nas ne kaže prekrštenim nogama’ već ‘nogom preko noge’ a kamo li tako sjedi kod Tebe, ne smije biti nikakva riječ kršanska u našoj bosanskoj čistoj riječi ali više od toga – to je znak ne kulture i nepoštovanja. Pa i ona njegova prevoditeljica sjedi tu u svetoj skemliji nepokrivena a sjedila je i ona iz Belgije NJ.E ali nogu uz nogu a ne kako on… Dragi moj uvaženi Reise, čak i ova nezamotana ambasadorica iz Belgije je vidio sam na slici fino smotala noge u stav ‘mirno i normalno’, a ovaj ‘kauboj sa čizmicama iz Texasa kako ga je prepoznao naš lider Bakir, ‘prekrstio noge tobe yarrabi – Bože oprosti kao u srpskoj kafani. Ne ide brate, nij epo ‘našim običajima’ ..

‘Ajtoalah’ se složio sa tim ali mu je rekao. ‘Znam savjetniče dragi, sve si u pravu, ali i sam znaš da je Njemu to navika i da nema ničeg provokativnog u tome on duboko poštuje našu vjeru i državu. Posebno Bošnjake, vidiš li da sa njim u društvu postajemo nacija i država… Osim toga, njemu, tj. Americi sve je oprošteno. I tačka. Država se mora voditi ‘na dlaku’ i pametno …

Nije saslušao do kraja ‘Hižaslava’ koji je vapio u slušalicu. ‘U redu, dragi Reise, ali ja sam onda bez veze iskritikovao’ onog ‘geja ministra iz ‘Tamo Njihove sranke, onog Fortu, sjećaš se i sam kako je kao i Murphy sjedio kod tebe jula 2022. poslije one odvratne i ružne parade nemorala u Sarajevu koju je predvodio. Ispadam onda netransparentan i lažov a znaš i sam da ja to …sam.

‘Ajatolah’ je samo spustio slušalicu i pozvao protokol i slijedećeg gosta.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : montmontaža Cross Atlantic. gore – Edin Forto ministar BiH kod Reisa sa prekrštenim nogama, dolje – američki ambasador u BiH Michael Murphy u istom stavu više puta, arhiv