Čak se i Mark Zuckerberg pita : zašto Fadil ne može da ‘twitta’?

Fadilu Novaliću SDA bivšem nelegalnom premijeru koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora za krivična djela korupcije i zloupotrebe u trajanju od četiri godine zatvora u aferi ‘respiratori’, ‘neko’ je zabranio pristup facebook profilu. Ne može više ‘FadilOprosti’ da fejsbuči kao što je radio od ulaska u zatvor marta prošle godine.

Niko ne zna ko je Fadilu zaključao account, da li upravnik zatvora u Vojkovićima, Sud BiH ili Ministarstvo bh pravde ali zato se zna da je čitava BiH na nogama.

Prednjači SDA državna mafija na čelu sa bratom Bakirom Izetbegovićem i njegovi posilni, kmeči čitava grupa Fadilovih advokata na čelu sa sandžaklijom i naturalizovanim Bošnjakom u Sarajevu Senadom Pećaninom koji je zbog ‘patriotizma’ i odbrane Fadila preokrenuo svoje vizije o aferi ‘respiratori’, plaču silna udruženja zadužena za ljudska prava robijaša, arlauču silni botovi SDA i Reisa po socijalnim mrežama, ostaje još da se pored, u korovu nacionalizma zaraslom intelektualcu sa 99 krugova Adilu Kulenoviću pridruži još obudsmen za ljudska prava i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić pa da ugođaj iz Bosne Vesele bude potpun. Kažu majstori bh društvene ozbiljne zajebancije da se zabrinuo čak i vlasnik ‘Meta’ grupe notorni milijarder Zuckerberg, nije ravnodušan ni visoki bh predstavnik Schmidt iako se još nije oglasio sa svojim zaključanim ‘Bonskim ovlastima’.

Najviše je ovom odlukom nepoznatog harambaše i rušitelja Konvencije o zaštiti kriminalaca i bandita ipak zatečena Islamska Zajednica BiH što pokazuje preko razdragane ‘profesorice’ Seb Sebije doktorice bez pokrića i njenog ‘brata’ Muderrisa Nezima Halilovića ratnog i mirnodopskog mudžahedina te bh zatelebana i vjerski natociljana raja ‘fejsbuka’ koja u Fadilu kao što je red u svakoj sličnoj situaciji vidi očigledan Reisov ‘udar na Bošnjake’, a u pravosnažnoj odluci Suda koju je potvrdio čak i Ustavni Sud BiH ‘politički progon’. Kojeg provodi ‘trojka’, Amerika, cionisti i generalno Zapad i EU.

Konačnu odluku će, kako najavljuje majstor za prevrtanje i apanaže čak i preko kostiju žrtava genocida u Distrikt Potočarima bivši novinar a sada advokat Pećanin ipak morati dati međunarodni sud za ljudska prava gdje uskoro ‘leti’ tužba.

Ukroćena goropad, naš Fadil je frustriran i ugrožen. SDA koja u Vojkovićima i drugim rešetkastim ustanovamau BiH ima više svojih ‘prvaka’ i ‘kapitalaca’ nego u vlasti ovakvim potezima zapravo nastavlja staru praksu dugu tri decenije : urušava državu. Jureći Dodika zbog nepoštivanja odluka Ustavnog Suda i drugih sudova BiH tražeći zbog toga njegov progon, SDA samovoljno uzima sebi za pravo da ona kao i Dodik može činiti krivična djela nepoštivanja odluka pravosuđa a da to uvije u porcelan ‘patriotizma’ i državnosti. Tako ovim zločinačkim udruženim poduhvatom Bakir Izetbegović sa ahbabima razvodnjava i omalovažava i propise i državu i nagoni vodu na mlin u Laktašima. Čime ujedno pripomaže i tužiocima i Dodiku.

Naravno, Fadilu niko nije ukinuo facebook profil, to je notorna laž i već poznato medijsko napucavanje. Njemu je samo uprava zatvora od onog ‘ne možemo Novaliću ništa’ nakon pritiska javnosti ipak pokazala da može. Zabranila mu je kao i svakom neposlušnom robijašu i kriminalcu pogodnosti komukacije sa advokatima i porodicom, preko kojih je Fadil mjesecima kao da je još uvijek u premijerskj stolici zabavljao raju iz Vojkovića. Svojim ‘twittovima’ pričama o uspjesima, o sebi kao žrtvi, o izdaji ‘trojke’ u kojoj nema Bakira i njega. Tako smo i predlagali upravniku ovog zatvora Siniši Perkoviću ranije, da se ne sramoti pričom kako ‘ne može ništa’, neka samo primjenjuje propise, izgleda da nas je čuo. Ili mu je neko veći od njega natrljao nos i pokazao mu zatvorske i druge propise.

A kako je Novalić postao ‘ukroćena goropad’, da li ikoga to zanima? Padom SDA, moći i vlasti, premijerske stolice koju su mu odvojili od tijela, najviše presudom za očigledni kriminal zbog čega je u ‘ćorci’. Ima i ovoga. Šekspirova komedija istog naziva je u glavnom junaku (Christopher Sly) pronašla našeg ‘zmaja od Gradačca’ Bošnjaka Fadila davnih dana. Priča govori kako je pijanac Sly zaspao pa ga pronašli u parku, obukli u gospodsku odjeću i odveli u zamak te ga ubijedili da je Lord u šta je i on povjerovao.

Skoro prepisano iz bajki SDA. A u BiH su bajke najomiljenije štivo.

photo : William Shakespeare (1564-1616), komedija ‘Ukroćena goropad’ – The Taming of the Shrew, pozorišna komedija, arhiv