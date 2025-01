PLINSKA OKOLOKRUŽNA INTERKONEKCIJA K’O AUTO PUT BEOGRAD-SARAJEVO : Usvojen Zakon o Južnoj plinskoj interkonekciji ali posao još nije ni blizu, plin curi kao gas na sve strane Čaršije

– Konačno, Zakon o južnoj interkonekciji plina koji je na čekanju od aprila 2021. godine, usvojen je u Domu naroda bh Parlamenta, kako je ‘prošao’ ranije u Predstavničkom domu, stupa na snagu nakon objave u ‘Službenim novinama’.

Ura! Tekbir! Yes!

Veliki su ­izgledi da su ovim zakonom ‘spašeni interesi Amerike i BiH’ i najzadovoljniji je od zadovoljnih američki bh ambasador u BiH koji je bukvalno natjerao parlamentarce – vlast na gasni pogon’ na izglasavanje ovog zakona, kako bi se BiH ‘oslobodila ovosnosti o ruskom gasu’, jer sada postiji i druga alternativna ovisnost : američki tečni gas.

No, da li baš ima razloga za slavlje i kako će izledati buduća trasa cijevi?

E, ako ste slučajno gledali karte i planove auto puta Beograd-Sarajevo, sve će vam biti jasnije, skoro je isto kao i sa tim neimarskim poduhvatom. Plin a ponegdje i gas će ići u krug, kružnim tokom, pa će u BiH skoro svaka Opština, Kanton ili Mjesna Zajednica imati svoj ‘krak’ i svoje ventile. Uvrći i zavrći kako ti se hoće, jer si ti vlasnik ventila, u čemu je i najveći problem sa ovom gasifikacijom.

– Merhaba Čaršijo, na sve strane interkonekcije.

Dobili smo južnu, postoje već istočna i sjeverna, ne zajebavam se, Krajina i USK hoće i zapadnu interkonekciju.

Ova ‘Južna’ bi trebala biti dio Jadransko-jonskog plinovoda kojim bi se iz Azerbejdžana a uz pomoć majke Turske dopremao plin za balkanske države a sa ostrva Krka američki tečni plin, ventili bi trebali biti u Sarajevu u poduzeću ‘BH gas’. Trenutno smo nakačeni na ‘Istočnu’ i na Ruse a ventili su na Palama, vođeni su prije godinu dana razgovori Sarajeva i Beograda o ‘Novoj istočnoj interkonekciji’ koja bi se spojila sa ‘Južnom’, ‘Sjeverna’ je više Hrvatska nego li BiH ali i iako je moguća još od 1980. nije relazovana a samo treba malo, stotinjak kilometara dodati cijevi okolo relacije Brod – Zenica, Krajišnici su osmislili a vlast Sarajeva prihvatila i u budućnosti ‘zapadnu interkonekciju’ od Hrvatske do Bihaća a onda razvlačenje kablova i ventila po opštinama. Prosto k’o pasulj.

Predivno, preslatko. Osim što će se Putinu i Rusiji reći ‘dasvidanija’, svako će imati svoju konekciju.

Zapravo, u ovoj humoreski je sve jednostavno kao da jeizgradnja gasovoda lokalni mjesni put. Tako i ovdje sa ‘Južnom interkonekcijom’, kažu da je lako nju prestrojiti prema bilo kojoj strani svijeta. Bh ministar energije rudarstva i industrije a bez plina drug Vedran Lakić je radostan usvajanjem ‘južne varijante zakona’ to pojasnio, ovako.

‘Nama su važne Južna, Zapadna i Sjeverna interkonekcija, jer ćemo tako napraviti kružni plinski tok u Bosni i Hercegovini. Kada se taj ukupni prsten završi možemo reći da smo neovisni od ruskog plina’. Dakle, kružni plinski tok kao i auto-put Sarajevo Beograd, par stotina kilometara nije ništa naspram ove geografske plinske karte, kao što ništa ne znače ni silni miloni eura ili KMa sa kojima se moraju plaćati te krivine. I plus, ostaje ono manje važno : kad se to završi.

– A koliko god je nama važno što će mo se osloboditi ruske ovisnosti o plinu (što je pogrešno formulisano jer smo mi ovisni a ne Rusi, oni plina imaju u svakoj garaži ili na svakom brdu), još je možda i više važno Amerikancima i još nekima. Tako je USAID, dakle Amerika već odobrio pola miliona dolara za izgradnju projektne dokumentacije uz ovu Južnu interkonekciju i prije usvajanja zakona, što znači da je ambasador Murphy znao da će se njegov zakon usvojiti. Isto je znala i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) koja je još poodavno odobrila 101 milion eura za realizaciju ovog projekta.

Kažu, konačno smo se oslobodili ruske ovisnosti ali nacijo, još nismo. Sve dok se ne izgradi usvojeno, ruski plin će pičiti cijevima plinovoda. Sa bilo koje strane na karti Svijeta. Toliko su te plinske cijevi isprepletene da mi zapravo ni ne znamo od koga smo ovisni a ko je zavisan od nas. Te da li će u ovim maštovitim kombinacijama u cijevima doći do miješanja ruskog i američkog plina.

Međutim, kako kod nas nije ništa drugo važnije od onog ‘ko je pobijedio’ i ‘čija se pika’, najviše rasprave se svelo na to ko će upravljati a ko distribuirati gas, oko postojećeg poduzeća ‘BH Gas’ i njegovih mogućnosti i nadležnosti. Bilo je i onoga ‘preko čije zemlje idu cijevi’. Tako Sarajevo tvrdi da ova firma koja je godinama tavorila u milionskim dugovima može iznijeti ovako važan i skup projekat jer najednom ima miliona i viška, slijedom čega se potvrđuje da je BiH suverena jer određuje sudbinu plina svuda, čak i preko grunta Hrvata, zvanični Mostar je tvrdio suprotno, tražeći osnivanje nove komapnije sa sjedištem u Mostaru koja bi zamijenila postojeću. Usvajanjem zakona je pronađeno rješenje. U njemu je ostavljena i ta mogućnost otvaranja filijale ‘BH Gasa’, nekakve ‘bratsko-sestrinske’ firme u Mostaru, zbog čega Hrvati iako preglasani na usvajanju nisu zatražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Šo opet znači da je ‘nađeni kompromis’ naša pobeda i da ćemo akoBogda imati dvije firme koje će naručivati i naplaćivati isti gas. Nešto slično kao sa bezbjednosnim službama. Jedna u Sarajevu, druga kao filijala u Banja Luci. I svi zadovoljni i svi pobijedili.

Da bi zakon zaživio, pored već obavljenog saglasnost mora dati i Hrvatska a BiH potpisati sa njom takav Sporazum, bez njega se ne može zakon ni implementirati u praksi. Može se očekivati i tihi oportunizam na potvrdi procesa u vladi od strane hrvatskih ministara, svašta je moguće, ali kao što mudro reče SDA medijski i politički razbojnik parlamentarac Haris Zahiragić ‘važno je da smo otvorili proes koji će trajati’.

Stoga, iako ‘historijski’, jebi ga kod nas je sve tako važno, i ovaj događaj ostaje za sada takav. Samo teoretski historijski.

Kad se sve to prespoji i kad plin a pomalo i gas pojuri cijevima sa juga prema sjeveru pa malo zaokrene na istok prema zapadu, ima da mu se zavrti u plinskoj glavi.

Kao što se i nama stalno vrti od ovakvih prirodnih i državnih nepogoda.

photo : plinska mapa BiH, arhiv