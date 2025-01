SPAŠAVANJE VEHABIJE BARČIĆA I NJEGOVIH SLJEDBENIKA : Terorističko vjersko ubistvo jednog i ranjavanja drugog policajca u Bos. Krupi oktobra prošle godine i napad na policiju namjerno pada u zaborav : od senzacionalističke akcije hapšenja šest odoba ostao samo izvršilac-maloljetnik u pritvoru, ostali nemaju čak ni mjera zabrane

* Spektakularno hapšenje najmanje šest osoba nakon što je maloljetnik iz Bos. Krupe krajem oktobra prošle godine ušetao u policijsku stanicu u Bos. Kupi pa nožem ubio jednog (Ozren Maran) i ranio drugog policajca (Avdo Hasanović) dobiva svoje čiste obrise. U pritvoru i pod istragom je ostao još jedino maloljetnik i vjerski terorista, svi ostali su odmah po saslušanju ‘dogovorom advokata i tužioca’ pušteni uz mjere zabrane kretanja i javljanja Policiji, ovih dana i te mjere su ukinute. Jedan službenik države pod zemljom, drugi srećom preživio, ostali i to ‘sve uvaženi’ među kojima su profesor na Islamskoj akademiji, šef ‘Škole Kur’ana’ u paradžematu vehabija u Bos. Krupi pa čak i jedan zaposlenik Policije a drugi zaposlenik Opštine – osumnjičeni za pomaganje u terorizmu, svi su na slobodi.

Neda BiH svoje teroriste i vehabije, jasno je k’o dan i ovaj teroristički čin maloljetnika kojeg je politički i vjerski fino pojasnio na ‘fejsbuku’ kolegi koji nije ni otkriven u medijima niti je prijavio najavljeno ubistvo i napad, obzirom na godine izvršioca, na bh propise a posebno na zaštitu osumnjičenih, ukoro će moći (i vjerovatno hoće) biti ‘prekršajno kažnjen’ i poslan u kakvu socijalnu ustanovu na kraće vrijeme dok se i ovo malo zaborava ne izgubi.

* Iako čin u startu oglašen terorističkim, spektakularnost se podrazumijeva, sve se ‘sleglo’. Mediji su u startu umalo stali u zaštitu ‘djeteta’ koji kao i svaki terorista ‘ne bi ni mrava zgazio’ dok ne počne gaziti ali malo više iza leđa ‘uvaženih profesora’ i predavača u Školi Kur’ana i na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihaću, vehabijski paradžemat u ulici V Korpusa gdje je maloljetni terorista ‘izučavao nauku’ posatao je ‘časna škola’, digla se kuka i motika od strane načelnika opštine Bos. Krupa Armina Halitovića, pa od bivšeg premijera Mustafe Ružnića iz stranke vehabije Nermina Ogreševića načelnika Cazina i ‘hajka na Bošnjake’ je stala. Ništa ‘akcija EUROPOLa, ništa vještačenje telefona mloljetnika, više njih, ništa pronađena dokumenta i ‘papiri’ na arapskom kao i ogromna količina novca u pretresima, sve umuklo. Ni mrtav policajac ni onaj drugi što je pukom srećom preživo nož teroriste – ništa to nije naspram hvalospjeva uhapšenima pa odmah puštenima. Pao terorizam na dva slova, umalo na jedno.

* Očigledan javni pritisak i uticaj IZBiH i vlasti te medija, odradio je svoje. Advokat maloljetnog teroriste Rusmir Karkin inače stalni branilac i zastupnik Reisata čiji ured je sav urašen arapskim ‘lehvama’ i ‘hadisima’ što on posebno uz slikanje po medijima ističe, lijepo je to pojasnio. ‘Dogovorili smo se sa tužiocem’, a što se tiče ‘papira na arapskom i novca’, reče : ‘to uopšte nije krivično djelo. Koji je klinac i palac i šta je onda radio uopšte EUROPOL, pojma nemamo niti je koga briga. Sadaka iliti donacije sa kojima su pokriveni novci namijenjeni za finansiranje svega i svačega, veli ovaj advokat ‘nisu sporni, šta koga briga za tuđim parama’, još je i dodao ‘kad su to papiri na arapskom bili krivično djelo, molim vas’.

Nravano, i logično, nisu nikad ti ‘papiri’ u BiH sumnjivi, dapače. A i šta koga briga što je jedan vrijedni policajac pa još i Srbin, (kakve li koincidencije sa porukom mladog teroriste) nestao i ucmekan. Država neda i pazi svoju vjeru, svoje veabije i samim tim i svoje teroriste, paradžemate posebno. Podsjećamo, maloljetnik je u krvavi pohod pošao nakon što je ispisao ‘fetvu’ i razloge svoje akcije na internetu.

“Evo moj razlog zašto napadam policiju: podržavanje cionista, želja za EU, ubijanje nevinih muslimana i ubistvo Jusufa Barčića’. Jusuf Barčić je da naglasimo, jedan od pvih vođa bh vehabija koji je marta 2007. poginuo pod sumnjivim okolnostima. Sahranu mu j lično predvodio ondašnji muftija a sada Reis hodža Kavazović. Njegovo mjesto prebivališta je bila notorna Bočinja, iz Bočinje sve počinje. Kolega sa kojim se terorista dopisivao nije prijavio maloljetnika, nije zbog toga ni procesuiran.

* Tužilaštvo je izjavilo kako je riječ o nesporno terorističkom aktu što je u bošnjačkim srcima i medijima dočekano ‘na nož’ pa je tim prije ovo razvlačenje i zataškavanje te totalno razvodnjavanje terorizma još bolnije i stvarnije. Ali domaće’ a naše’.

Još je u saopštenju tužioca dodato da ovaj čin nema ‘političku pozadinu’, što je u najmanju ruku upitno jer je vehabija Barčić smješten u kontestu ‘EU, cionizma i ubijanje nevinih muslimana’. A što je dio naše svakodnevne politike i političarenja, uz vjeru. Slično je i paradžemat u Bos. Krupi postao ugledna škola ‘časnog Kur’ana’. Iz koje nam se omladina napaja idejama i divi se ‘časnom’ vehabiji Barčiću nakon čega vitla nožem i ubija. Zbog čega se nažalost ne isključuje još još ovakvih tragedija i događaja. Omladina nam je sve ‘osviještenija’ i sve ‘budnija’, ni vlast ne zaostaje puno iza toga.

photo : Policijska stanica Bos. Krupa i dio uhapšenih a ne optuženih, arhiv