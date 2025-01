Znakovi zbunjivanja i (do)javljanja : živiš na sopstvenu odgovornost

Nekada u vrijeme bh rata gledali smo znakove upozorenja izlijepljene po fasadama ili saobraćajnim znakovima : ‘Pazi, snajper!’. Mračne i strašne scene ljudi, žena i djece kako bježe po ulicama ka haustorima zgrada ili kakvom drugom zakloništu još su žive. Opasnost, međutim, za Sarajevo još nije prestala čak ni poslije tri decenije, zapravo nije prestajala nikada. Živjeli smo i živimo toliko dugo a nigdje se nije pojavio znak opasnosti tipa ‘Pazi, Bakir!’ ili ‘Pazi, Dodik!’. Reis, Helez ili Konaković, samo dopiši. Ili šta znam, recimo ‘Pazi, poplava’, a opasnost je vrebala i još vreba.

Umjesto granata ‘before’ (prije) po Sarajevu ‘after’ (poslije) padaju fasade, žbuka, dimnjaci, zvonici sa crkava. Sve što je za otpadanje. Što je više tobože renoviranja sve više otPADA. I opet su se ukazali slični znaci opasnosti, a ljudi bježe od kamenja i žbuke.

Ponekog i strefi u glavu ili u leđa, no nigdje se u glavnom bh Gradu nije mogao primjetiti znak ‘Pazi, Benjamina!’. ili ‘Pazi, Severina!’ a vidjeli smo da je opasnost bila prisutna. Logično. Da je bil takvih znakova onda bi se moglo komotno dopisati i ‘pazi, pada vlada’, a to je nemoguće.

A ruku na srce, opasnost od ovakve vlasti i od one prethodne je skoro ravna snajperima. Opasna je.

Znakove ne pišu samo ljudi u muci i nemoći, zna i vlada pisati. Lakše je štampati ili sročiti upozorenje nego raditi. Opet logično. Tako smo vidjeli kao turističku atrakciju u Sarajevu znak ‘pazi, kradljivci i džeparoši’, čak i na engleskom jeziku istaknutu u jednoj ulici, što bi značilo da si siguran u slijedećoj ulici. Ako ostaneš bez novčanika ili mobitela te koje marke, do tebe je, nije do policije koja ne lovi ‘odranije poznate’, u šta si gledao? I Policija nam je odranije poznata.

Imali smo i jedno od većih čuda u US Kantonu na relaciji Bihać-Bos. Krupa gdje je vlada isprintala saobraćajni znak umjesto da proširi ili popravi put : ‘voziš na sopstvenu odgovornost’.

Pa ti vozi jer moraš, ali znaj da si sam skrivio svoju sudbinu.

Jer si blentav i ne pratiš znakove.



