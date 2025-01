Hvali Zapad, drž’ se Istoka : SDA uvijek ista – sa Islamskom zajednicom BiH u džepu i sa figom prema Zapadu, NATO Savezu i EU, Edin Dedić SDA poslanik u Skupštini Tuzlanskog Kantona je žalovanjem za Rusijom samo izbacio ono što je u srcu.

Bakirova ‘vankorupciona trudnoća’

Jednom prilikom će Veliki Sin još Većeg Oca Alije Izetbegovića, notorni nasljednik stranke SDA i države Bakir izjaviti mudro kao i njegov ćaća da se ‘ne može biti malo trudan’. Na sjednici predsjedništva SDA mafije 27.12.2023. gdje je tobože napadajući Dodika uz 09. januar i zbog Rusa prijetnjama krivičnom prijavom te braneći put BiH prema NATOu, osvrnuo se i na prozivke američkog ambasadora u BiH i njegove kritike na korupciju stranke SDA i šefa, pa je vizionarski i doktorski zaključio da to neće moći tako. Nije Murphy ništa dokazao, sve je rekla-kazala na osnovu tračeva ‘kauboja po kafanama’.

“Tu neće moći ostati žena malo trudna, ili jeste ili nije tako. Ako jeste neka Murphy iznese dokaze za tvrdnje. Mislim da je napravio grešku i da nanosi bruku sebi i velesili koju predstavlja u BiH”. Ova ‘vankorupciona trudnoća’ mužjaka Bakira bi se trebala uklesati na kamene stećke kao što su bile one ukradene izjave oca Alije po Sarajevu da ih bh raja izučava jer pokazuju da je SDA bila i ostala transparentna i dosljedna. U lažima, u spinovima, u kriminalu i po figama u džepu. Jedno kaže ‘na sabahu’-ujutru, drugo izbifla ‘oko akšama’- uvečer.

Pojednostavljeno. ‘Mi smo za EU, za obavezan ulazak u NATO’, pratimo Zapad, Putin i Rusija razbijaju BiH skupa sa Dodikom i Čovićem uz suradnju Hrvatske i Srbije a međunarodna zajednica ništa ne poduzima, čak pomaže mu’, i to ujutru i kad smo u razgovorima sa EU i Zapadom, uveče – duša nam je na Istoku i prema Kibli. Kjabi ili Ćabi u Saudi Arabiji. U Iranu, u Palestini, afganistanu … Pa i prema Putinu, prijatelju brata Erdogana.

‘Arhiviranje dušmana’ države po receptu pravnog eksperta Išerića

Da, baš prema Suncu na Istoku i prema najvećem svetištu muslimana, gdje se svi trebamo okretati kao suncokreti. Ako se Bakiru počesto i ‘omakne’ pa se poslije vadi čupanjem iz tog prokletog ‘konteksta’ koji je spas za svaku političku laž ili lopovluk, i ako smo, a jesmo na njega navikli ove tri decenije muka, laži i smutnje, da li je onda slučajno da se takvi stavovi ‘omaknu’ i njegovim funkcionerima, podpredsjedncima ili Reisu, tim prije i lakše jer su i dvori na Kovačima na istočnoj strani?

Prema Kibli, ka Istoku dabome, tako treba biti okrenut i Ustavni Sud BiH, tako je naime pisao i tražio još jedan nekadašnji SDA pravni ekspert (a nije Kasim Trnka), već predavač na ‘pravnom fakultetu’ u Zenici i bivši kandidat za Ustavni Sud BiH dr. Enver Išerić. Tip je i ‘kolumnista’ još jednog Bakira Alispahića, nosioca crne američke liste i glavnog snabdjevača autima bh vlastele u Agenciji ‘Patria’ odakle poučava ‘osviještene i zaspale Bošnjake’ kako se čuva država. Tako će uz već poznatu a jedva završenu SDA/IZ/DF ujdurmu kako spriječiti izbor Hrvata Marina Vukoju u Ustavni Sud ‘jer je blizak sa HDZom’ a postaviti samo one bliske SDA stranci i rođake iz stranke, reći 04.04.2023. kako je došlo vrijeme da se ‘uspostavi vlast u BiH uz naredbu Reisa i uz ‘arhiviranje dušmana države i Bošnjaka’ te da se svi ‘okrenenmo prema Kibli’ gdje treba biti okrenut i Ustavni Sud’. Dakle, ništa Amerika, Zapad ili Buxelles, već Istok, zapisao je ovaj sadašnji član stranke vehabije u Cazinu Nermina Ogreševića zvane radi zajebancije ‘NES’, narodni evropski savez, a zapravo je to originalna nekadašnja aSDA stranka, izvorna Alijina družina.

Harisova putinizacija Dodika

Biće da se ‘spotakao’ kao i šef Bakir i njegov podpredsjednik stranke i bh parlamentarac politički tupavi bizon Haris Zahiragić, a nije, sve je to po Alijinom receptu ‘da se Vlasi ne dosjete’. Tako će i on ljubav prema Istoku javno pokazati na tv ‘Face’ 20.02.2023. Čak i prijetnjom Zapadu, ovako.

‘Ukoliko međunarodna zajednica nastavi na ovakav način tretirati političku volju bošnjačkog naroda, ja ću se osobno potruditi i pobrinuti da bošnjački narod u svijetu počne tražiti nove prijatelje … razne, i Kineze i Ruse, možemo mi i sa Srbijom praviti bolje odnose jer očito s Hrvatskom nismo u stanju napraviti ih..‘

Zašto da ne i ‘how yes know’, ovakvu izjavu je SDA blago oprala ‘sopstvenim mišljenjem’ i ‘slobodom govora u stranci’ ali dalje od toga se nije otišlo, što znači da tako i stranka misli ali javno ne zbori Bakir Izetbegović no nije mu mrsko da to ‘njegovi’ pokatkad ‘odvale’.

Jahja i Bisera, dva oka u SDA glavi

Ima tih ‘raznih’ ihaha, jedne je portparol SDA i kadnidat za načelnika jedne opštine u Sarajevu te profesor na turskom koledžu Jahja Muhasilović ‘stručnjak za geopolitičke odnose’ našao u Iranu, pa će reći kako BiH mora razmislit i okrenuti se prema Iranu. Kazao je 06.12.23. : ‘Umjesto služenja tuđim interesima, odlučujmo sami: Važnost jačanja veza između Irana i Bosne i Hercegovine!

Eto, suncokreti se okreću samo ka Istoku, logično, tu je najviše sunca, ‘naše braće i vjere’ a tu je i Rusija, sve skupa sa Putinom i bratom Erdoganom. I nekadašnja SDA ministrica svega i svačega pa i vanjskih poslova bogata baka Bisera Turković koja vani nije Bošnjakinja već spada u grupu’ostalih’ a kod kuće ne izlazi iz tekije Halila Brzine, džamije i hidžaba, onako zapadnjački umotana primila je uprkos američkim sankcijama kolegu ministra iz Irana pa nam usred Sarajeva održala predavanja o slobodama i pravima žena u Iranu, a vazda je službovala po zapadnim destinacijama. I ne samo to, ona će ležerno i mrtvo-ozbiljno svoju ljubav prema Iranu i savezniku Putinu iskazati i prilikom gostovanja ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova. Kojem je obećala otvaranje ruskog kozulata u Banja Luci a uz video gdje sa slikom Lavrova riču lavovi dodala : ‘diplomatija sa visokim ulozima’.

Naravno, sav njen diplomatski ‘rad’ je i bio na tom fonu i dok se ‘kod kuće u BiH’ njeni šefovi zaklinju na Ameriku, Zapad i EU, jureći i pljuckajući po rusofilima Dodiku i Čoviću, ona je obilazila ‘svoje i naše’ destinacije na Istoku raznoseći drugačije osjećaje. Sa pogledom prema Rusiji.

Kavazović : ja se ograđujem od ‘Hižaslava’ ali ne od Čečenije i Putina

Islamska Zajednica BiH je također jedan u nizu ‘muslimanskih suncokreta’, i prema braći zaokreta. Nekadašnji Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić je još živi dokaz. Otišao ovaj sadašnji savjetnik Reisa Kavazovića u Čečeniju pa predsjedniku Ramzanu Kadirovom poznatom savezniku Putina i teroristi okačio cvijet Srebrenice na rever i slavio sa njim sinov rođendan. Pa lupio pravo iz jezika i duše.

‘Europa bi trebala da dođe u Grozni, u Čečeniju da vidi i nauči kako to Vladimir Putin radi u kooperaciji s Ramzanom Kadirovim”. Ništa novo već poznato, kao i ‘ograđivanje’ Kavazovića od ove izjave savjetnika kojeg i danas plaća za savjete.

Dani SDA otpora i ruska potpora

Od Alije pa do današnjih dana, SDA vlastela sve sa jaranima i sa Reisima, uvijek je poslovala i vodila državu sa figom. Niti joj je stalo do NATO saveza ili OHRa osim kad im zatreba da im čuva leđa dok oni laprdaju i rade iza leđa, niti cijene Ameriku iako bez nje ne bi bilo njih ni ovo malo apada’. Jer je vjera iznad države, vjera je država. I jer u svojim glavama još razvijaju ‘Alijine filmove’ o ‘islamskoj krijeposnoj državi’. Slobodnoj od kršćana.

Stoga, jučerašnja izjava SDA poslanika u Skupštini Kantona Tuzla Edina Dedića nije nikakva senzacija nti novost, već samo malo drugačija priča od pobrojanih. Nikako i ništa drugo. Poslanik Bakirov je napisao post na soc. mrežama baš onako kako izgleda i politika Bošnjaka u vlasti i kako je to davno i više puta ili napisao ili poželio sam Dodik. Kojeg obavezno vežu uz Putina i Rusiju i permanentno straše narod ratom i napadom Putina na BiH. Veličajući i Rusiju i Putina i prizivajući isto.

‘Ne znam šta još treba da učini kršćansko-cionistički Zapad da Bošnjacima bude jasno šta im misli i sprema.Bošnjaci moraju okrenuti istoku.Ukoliko žele opstati, Bošnjaci se moraju okrenuti Istoku, muslimansko-hrišćanskom savezu koji će, Allah najbolje zna, u skorijoj budućnosti biti okosnica otpora Antihristovoj/Dedažalovoj/NATO alijansi. Aktuelni genocid u Gazi je najbolji pokazatelj situacije i tabora u svijetu’.

Dakle, ovim smo došli do one nekadašnje Bakirove : ‘Srbe niko ne može natjerati u NATO’ ujutru, koja popodne glasi – BiH će ući u NATO. ‘Rusija direktno radi na rušenju bh države’ ujutru, popodne : Rusija je nama spas. Čak ako se poslije ovoga zeleni uhljeb i rusofil SDA sa iranskom bradicom i iranskom košuljicom bez kragne javi pa nam saopšti da su novinari pogrešno prenijeli njegovo mišljenje, a nisu – ostao je screen mudrosti u arhivama, jasno je da ovakva bošnjačka politika nije samo ‘onako’. Tip je inače ‘školovani’ doktor, doktorirao je 2020. g u Sarajevu na temu ‘Tesavvufsko-odgojna misao Ibn Ata illaha Aa-Sakandarija’ ma šta god to značilo, nemam pojma, takve su slične i ostale neizbrojane disertacije od Kavazovića pa naniže (čak i ona Denisa Bećirovića) i na više, šta bi od njega mogao drugo i očekivati da uradi ili izjavi.

Danas Dedić, sutra neko drugi ili treći. Uhodano, oprobano i funkcionalno duplo pravilo. Hvali more drž’ se kraja.

Zbilja, kad će se ti ‘Vlasi ičega dosjetiti’?

photo : Edin Dedić SDA poslanik u Skupštini Tuzla Kantona, arhiv