* Po američkom Ustavu i zakonu, pred pravdom su svi bez izuzetaka – jednaki. Pored najvišeg pravnog akta države ovaj poklič demokratiji je ovjekovječen i u američkoj zvaničnoj himni te posebno u zakletvi i odanosti američkoj zastavi poznatoj pod imenom ‘The Pledge of Alleginace’ (‘zakletva lojalnosti i vjernosti državi’). Ova ‘zakletva vjernosti’ zastavi i državi se još uvijek u (ne svim) američkim školama pušta na razglas ujutru a na tekst studenti i đaci ustaju i okreću se prema zastavi ponavljaju riječi nekadašnjeg iz prošlosti ministra (Francis Bellamy, 1855 1931) koje glase, u slobodnom prijevodu ovako. ‘Zaklinjem se na vjernost zastavi Sjedinjenih Američkih Država i Republici koju ona predstavlja, jednoj naciji, nedjeljivoj, sa slobodom i pravdom za sve.”

Međutim, na primjeru dvojice američkih predsjednika, ‘odlazećeg’ Joe Biden-a i ‘dolazećeg’ Donald Trump-a, pokazalo se da pravda i nije baš jednaka za sve. Ima i jednakijih.

* Prvo je Joe Biden neposredno pred suđenje a nakon optuženja oslobodio pomilovanjem svoga sina Hunter-a za više krivičnih djela (od njegovih poslova po Ukrajini, pa do droge i pištolja bez dozvole) a onda je Sud države New York nakon više od godinu dana medijske blamaže, optužnica, sudovanja i svega što uz to ide, donio do sad neviđenu presudu. Kojom je Trump-a proglasio krivim za 34 tačke optužnice za koje je predviđena velika i zatvorska i novčana kazna a onda izrekao presudu koja bi se mogla nekako prevesti kao ‘bezuslovno oslobađanje’. Sudija je pojasnio da će iako je kriv Trump izbjeći svaku kaznu, čak i uslovnu ili novčanu pa dodao. “Zaštite koje pruža funkcija predsjednika nisu olakšavajući faktor. One ne umanjuju ozbiljnost zločina niti na bilo koji način opravdavaju njegovo počinjenje. Te zaštite su, međutim, pravni mandat koji, u skladu s vladavinom prava, ovaj sud mora poštovati i slijediti. Međutim, uprkos izuzetno širokom opsegu tih zaštita, jedna moć koju one ne pružaju jeste moć poništavanja presude porote“. Dodao je još nešto u vezi imuniteta predsjednika države te činjenicu da su građani Amerike iako su znali za optužbe glasali za Trump-a, međutim šta god da je naveo u obraloženju, blijedo je i direktno podriva povjerenje u američko pravosuđe koje je slovilo kao zaista primjer demokratije i poštivanja zakona jednako za svakoga. I izgleda pomalo i vickasto : kako neko ko je počinio toliko teških krivičnih djela može bit kriv a u isto vrijeme da nema nikakvih pravnih posljedica.

* Ostaje u zraku i pitanje bez odgovora : zašto je američko pravosuđe ušlo u krivično optuženje i progon ako se unaprijed sve ovo znalo na čemu se bazira sadašnja ‘osuđujuća’ bez efekta presuda, ili zašto tužilac nije od svega odustao kad je već vidio da Trump ponovo ulazi u Bijelu Kuću, čemu ovakvo blamiranje sa ovakvom presudom? Ili, zašto se pored tolike optužnice sve baziralo samo na plaćanju prostitutke, zašto se recimo nije nikada došlo do toga koliko i kakvu taxu (porez) plaća Trump a koje podatke on odbija evo već i u drugom mandatu? Kad se zna da je to obaveza za sve i najosjetljivije državno pitanje. Nejerovatno je ali istinito da je i ovoga puta Trump opet ‘ispao’ u pravu, tvrdio je da su procesi protiv njega ‘lov na vještice’.

* Slično je, podsjećamo, bilo i sa seksulanim nestašlukom Bil Clinton-a iako nije optužen i osuđen već se samo vodila interna istraga, ni tu nismo saznali da li je ili nije imao odnos sa pripravnicom, pa proizilazi da je kod predsjednika sav grijeh samo u sexu. Gdje ne treba previše cjepidlačiti. Sa ovom presudom Trump-u stvorena je međutim sudska praksa i presedan, i svaki slijedeći kandidat ili predsjednik u Americi može računati u ovakvim situacijama na istu milost zakona prema njima. Ostali, zasigurno ne, u čemu i jeste najveći problem uz ovakvu presudu.

Kako bh političari i i moćnici u državnoj vlasti vole glumiti i prepisivati od Amerike sve što im stigne pod ruku a odgovara im, evo prilike i šanse da urade nešto i u Krivičnom zakonu BiH. Neka odmah tamo ugrade ovu mogućnost ‘bezuslovog oslobađanja’ ali ne samo za sexualne već i za bilo koje druge delikte pa da se i mi imamo čime pohvaliti. Ugrađeno je tu dosta toga što njih i jarane štiti, jer imamo pomilovanja, imamo ‘dogovorno izricanje presuda do godinu dana pa onda otkupiš slobodu parama, ima imuniteta, ima ali kao da nema i sukoba interesa, pa ima šaljiva prijava imovine, svašta imamo, ovo bi bilo sam komplementiranje i poboljšanje već postojećeg pravosudnog sistema.

photo : Donal Trump i Joe Biden, arhiv