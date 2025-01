Radnici u BiH u srpskom kolu : vickasto ‘političko Sarajevo iz reda Bošnjaka’ i udruženi radnički platni poduhvat ministra Vojina Mijatovića

U vezi ovog povećanja minimalca radnicima u BiH protiv čega se digla i kuka i motika opozicije koja je uvijek ‘antiprotivna’ jer se mora znati da bez SDA/DF/Reisat braće nema države, iz čega proizilazi da je bogohulno radnicima ikako povećati platu, vesela bh raja je već ispalila dobar vic. Kaže, radnik došao kod poslodavca pa pita hoće li dobiti povećanje od 1,000 KMa a ovaj ga u čudu gleda pa mu kaže : ‘šta je s tobom pobogu, pa to nije u duhu naše islamske tradicije’.

Naravno da nije a sa ‘tradicijom’ se nije šaliti, posebno ako je vjerska i još islamska. A kad se već u platu i muke radnika razumije čak i SDA glumac general Lendo sa najmanje 6,000 KMa mjesečno kao podpredsjednik FBiH a vidjeli smo da sve zna, stvari su već odavno van dometa dobre zabave. Jer oko ovog povećanja plata su se svi osim vlade koja je donijela tu odluku izjasnili. Ostalo je još da kaže koju ‘tetka’ iz Merhamet kuhinje ili koji direktor vrtića pa da konačno saznamo da ono žensko pravilo ‘veličina nije važna’ postane potvrđeno i u praksi mušakraca. Radnici, za koje je davno naš ‘fejsbuk efendija’ iz zatvora Fadil Novalić rekao da su najbolja radnička klasa na ‘dunjaluku’ još pametno šute kao i u njegovo doba. Što apsolutno znači da im platu nije trebalo ni povećavati, oni ne zaslužuju ni dosadašnji minimalac od 600 KMa.

No, kad se saberu svi prigovori najžešći je onaj od ‘udruge privrednika i poslodavaca’ koji čak najavljuju i proteste. To će baš biti slatko kad milioneri iz vlasti kao nekada u ‘Nadrealistima’ Muhamed Čengić premijer izađu na ulicu i pokažu bunt jer im radnici i vlast ‘trojke’ otimaju milijarde.

No, od žešćeg ima i žešće a to je stara poznata boljka ‘Autonomije Sarajevo’ takozvanog ‘političkog Sarajeva iz reda Bošnjaka’ i generalno svih ‘osviještenih budnih Bošnjaka’.

To je ono već viđeno da sve nevolje po državu BiH koja je navodno zajednička a u vlasništvu Bošnjaka dolaze od Srba i Hrvata ‘podstanara’ i to nam svaki dan stiže iz radionice novinske agencije ‘Patria’ vlasnika američke crne liste i nekadašnjeg i sadašnjeg ahbaba Bakira Alispahića. Još poznatijeg organizatora terorističkog kampa Pogorelica kojeg su ugasili Amerikanci (ali nisu kod njega dosljedni u sankcijama kao kod ostalih sa liste jer Bakir A. i dalje normalno posluje i to najviše sa vlašću i državnim organima), iz pera njegovih jastrebova, medijskih čuvara države.

Odatle je onako baš ‘probosanski’ ispaljena prepoznatljiva strelica ‘trojki’ uciljana kao što je red na Srbina Vojina Mijatovića, jednog od ministara ‘trojke’ iz reda SDPa, sa jasnim ‘nijetom’ (namjerom) da zakači i Nikšića. Bošnjački, snažno i u duhu profesije i ‘naše tradicije’, posprdno je minimalac vlade postao ‘Moravac’ – poznato srpsko kolo. Kad se pouzdano po ovim medijskim koljačima zna da ‘trojka’ dade državu Srbima i Hrvatima a ovakav nakaradan minimalac može osmisliti jedino neka ‘Vlahadija’ srpskog kola i folklora kako odmilja Bošnjaci zovu svoje sunarodnjake nemuslimane, u skladu sa Reisovom koncepcijom.

Da nije Vojin učestvovao i upriličio ovakav po državu opasan udruženi zločinački platni poduhvat prema radnicima, bilo bi manje prigovora, ovako neka se zna : u pitanju je čisto srpsko kolo upereno protiv BiH i to se mora srušiti. Sarajevo, na tebe je red, vape topdžije Alispahića.

Kažu nezvanične vijesti da se Mijatović našao u čudu, jer ne poznaje dovoljno braću Bošnjake. Nije mu jasno zašto je sad i srpsko kolo ‘Moravac’ van ‘naše tradicije’ kad se sa zadovoljstvom uvijek igra i na bošnjačkim veselicama i zašto se preferira umjesto njega ‘Glamoč – gluho kolo’ ko ga ne bi vol’o’. Kad je koliko do jučer uz to ‘tancanje’ vodao Bakira Izetbegovića po dijaspori Banja Luke a za svoga ideologa i kao primjerak uspješnog političara navodio Edina Ramića SDA ministra za bolesne junice i asfalt za vikendice funkcionera u Podrinju (sada podpredsjednik najvećeg otpora minimalcu SDA) dok je sa njim teferičio i igrao po Banja Luci i po džematim Švicarske i Austrije. Mašući pogrešnom zvaničnom državnom zastavom.

Znanje jest krHko, pouka je ‘Nadrealista’ za ministra Mijatovića. Ista poruka stiže i od radnika. Gluhi su i nijemi, znači neće ‘Moravac’, ‘Užičko ni po živu glavu. Samo ‘Glamoč-kolo’. U ‘turkanje’.

photo : Edin Ramić podpredsjednik SDA i ministar ‘trojke’ Vojin Mijatović, arhiv