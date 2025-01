BAKIR POSTAO ‘ROTFRAJER’ ? Radio Sarajevo objavom posta Sebije Izetbegović o njenom kućnom ljubimcu rotvajleru pobudilo maštu i Sebijinu dilemu – ko je u kući a ko radi i zarađuje za hranu, koji je Bakir a koji onaj drugi?

Da li slučajno ili namjerno, ali Radio Sarajevo je načisto zbunilo čitaoce objavom posta ‘Seb’ Sebije Izetbegović.

Uz naslov ‘Sebija Izetbegović objavila dvije fotografije uz emotivan opis: ‘Najljepši. Najodaniji. Najdivniji’, idu i dvije fotografije. Na jednoj je Sebija sa kućnim ljubimcem štenetom rotvajlerom a na drugoj sa mužem Bakirom. Ne kažu da li su obje fototgrafije sa facebook profila Bakirove hanume ili ne, čak i tekstualni dio posta zbunjuje. Sebija navodi : “Najljepši rotvajler. Od rođendanske bogdice iz poklona, postade brzo respektabilan čuvar. Najljepši. Najodaniji. Najdivniji. Najhrabriji. Radost i ljubav neizmjerna i volimo snijeg.”

Da nije slike slatkog psića, svako bi pomislio na Bakira. Doduše to su neki i primijetili, tvrdnjom da po islamu nije preporučljivo držati pse u kući, međutim ‘Seb’ koja obožava ‘chat’ dodala je sumnje još više.

‘On nije u kući. On čuva kuću. Ima posao zaradi za svoju hranu. Ima on opravdan razlog’. Ili ovako. ‘Najhrabriji. Najbolji prijatelj, najljepši rotvajler, respektbilan čuvar. Radost i ljubav neizmjerna i volimo snijeg.”

Ovakav opis kućnog ljubimca se u potpunosti podudara sa opisom Sebijinog muža. Odan je njoj i previše, prijatelj, čuvar, hrabrosti mu ne nedostaje jer se sa njom uvijek hvali, čuva je, voli snijeg i ima vilu na Poljinama gdje se može igrati na snijegu, ima posao u stranci i zarađuje za hranu (svojom skromnošću se Bakir često hvalio), respektabilan je, respektuje suprugu, Sebiji je najljepi i najodaniji…

Ostalo je još ne razjašnjeno i opisano voli li Bakir, odnosno rotvajler šetnje i da li se spava zajedno u istom krevetu, mnogi ljubimci obožavaju sa gazdaricom dijeliti i postelju.

Biće da ‘Seb’ ima dva ljubimca : rotweiler-a i ‘rotfrajera’. Jedan je Rottweiler kućni mišićavi pas agresivne pasmine čuvara koji je agresivan prema strancima, koji je tvrdoglav i dominatan i koji brzo uči nove vještine i trikove (još jedna sličnost sa Bakirom), drugi je po onoj Šojićevoj (Srećko Šojić u seriji ‘Bela Lađa’ hoće da nabavi rotvajlera radi zaštite a naziva ga ‘rotfrajerom’) definiciji ‘rotfrajer’.

Dakle ima dva, obadva.

photo : screen naslovnice Radio Sarajevo, arhiv