DRVO ‘MADE IN BUKOVINA’ I PROJEKT SEBIJI ZVANOJ HANKA : ‘BACA’ Utica NY – Hanka Grabovica podatke o ‘projektu Sebilj’ daje na kašičicu kao lijek, da što brže djeluje, pa i pored toga lažne vizije djelimičnom objavom podataka postaju naša bolna stvarnost

– Utička saga o famoznom ‘projektu Sebilj’ (izgradnja ‘male džamije’ u parku Grada) kojeg vodi kontrovezna i pod još zvanično ne dovršenom istragom o klepanju donacija udruga ‘BACA’ privodi se kraju.

Temelji su medijski ucrtani, svaki dan se bošnjačka javnost ovog izbjegličkog grada siluje pozivima za novim donacijama iako nema pojašnjenja šta bi sa onim od ranije sakupljenim parama, niti se zna koji je od dva zvanični odbor ovog džamijskog udruženja, šta bi sa advokatima i troškovima sudovanja, licitira se ‘uzbudljivim’ pozivima i uspjesima, frcaju ‘vizije’, pare se traže a informacije o lovi doziraju se kao lijek : na kašičicu. Mora se do juna ove godine fiskija postaviti, ‘historijski dan’ uzbuđeno svi čekaju, najviše se raduje utički načelnik M. Galime, poznati otvordžija privatne džamije Bajre Smajića i Hanka ‘biće’ Grabovica, navodna šefica udruge.

– Nakon više od godinu dana sakrivanja, svađa i advokatskih i medijskih prepiski, nakon dvije godine mlaćenja, palamuđenja i sakrivanja informacija, doturiše nam par tik-tok informacija koje zorno dokazuju kako se raja da veselo izvarati.

Prvobitno, nekad davno, ukupni troškovi su bili objavljeni u iznosu od 240.000 dolara, sada vele ‘sveukupno 94.700 dolara’. Aferim na štedljivosti ali ako je tako, zašto se još pare traže, zar nismo davno to sakupili. Jok! Tako se uvijek ‘odreže’ ili nareže sadaka tri puta veća da se ima čime baratati.

Od svih donacija sa ‘fejsbuka’, sa silnih žurki koje se ne spominju, sa večera u restoranu ‘Milano’ i drugih sličnih ‘uspješnih akcija’ i sijela, Hanka objavi da je jedino sakupila prodajom majica (Kojih? majica Srebrenice?) 1,321 dolara i sa godišnje humanitarne večere (koje, bilo ih je više ali nema podataka) 10.745 dolara. Nema podataka o sadaki sakupljenoj sa folklornom grupom ‘Bosanski Behar’ koja je interesantna igračka skupina : traži donacije za sebe po gradu a onda donira Hanki. Dosta i ovo informacija, kao lijek su za dušu.

– Nadalje, javno je objavljeno da će ‘Sebilj’ napraviti dvije firme i to besplatno. ‘Brimus’ – građevinska tvrtka nasljednika Muhameda Bričića u kojoj stoluje lični Hankin photograph Nedi Mujić i ‘Majic Contstruction’ – firma sina utičkog lole i hadžije Bajre Smajića – Nedžada Smajić. To su ovi ‘donatori’ izjavili u medijima i ‘Allah da ih nagradi’ zaslužili sve pohvale.

Danas, malo drugačije, evo kako Hankin ‘Dnevnik’ pojašnjava zatvaranje finansijske konstrukcije. Pod rubrikom ‘Labor cost’ (troškovi rada) taj ‘džabaluk’ nas košta, ovoliko: gradnja i instalacija – $3,000, zemljani radovi – $3,000, sklapanje drvene konstrukcije – $7,200, mapiranje karte za Katastar – $1,500. Dakle, nekad ‘za džabe’ ili for free’, danas ‘dođe’ koliko? Saberi sam pa ćeš vidjeti.

– Nema uopšte podataka o idejnom projektu i koliko je to koštalo. Bilo je nezvaničnih vijesti da će se raditi po ‘projektu’ džemata u St. Louisu koji je tamo ovakvu fiskiju već davno uglavio u parku. Biće ‘for free’ kao i sa ovim našim građevincima merhametlijama.

– E, a ovo je najslađe. Budući da su Bošnjaci muslimani uvijek ‘specijalni’ specijalci i uvijek ‘naj’, za ‘Sebilj’ se uvozi ‘specijalno drvo iz Bosne’. Ko je to drvo, jal’ hrastovina ja’l bukovina ko će znati ali je ‘specijalno’, ne truHne i ne Hrđa i ne kisne, i koštaće ovako. Drvo ‘Made in Sarajevo’, tako piše Hanka, sa šipingom ‘samo’ $42.000, onda dodatni prijevoz drveta (odakle i dokle ne piše ništa) još $8,000. Iako je Amerika puna drveta, nama treba ‘Made in Sarajevo’ jer smo nenadjebiva nacija. Specijalno se išlo u Tursku za onaj šiljak na improvizovanoj munari (alem) na crkvi – sada džamiji, specijalno su se nabavljal tepisi za džamije i opet iz Turske, specijalne kuhinje, kompjuteri i video-igrice, sve nam je specijalno kao i sama vjera tj. nacija. U ovoj stavci Hanka u ‘dnevniku’ bilježi i trošak betonaže od $10,000, zatim trošak vodoinstlacija i elektrike od $12,000 te, naravno, ‘specijalni bakarni krov’ koji će koštati $8,000. Gdje si vidio džamiju sa običnim limom, a?

‘Dnevnik’ još kaže da će samo godišnje trošak za ovu ‘hairli česmu’ koštati udrugu $1,300. To će mo sakupljati kasnije, ako ne ostane ništa od donacija. Kao da će mo se tu kupati a ne samo avdest uzimati.

Ma popiće raja i više vode, znam ja nas, mi smo ludi za vodom iz pipe!

P.S. Znamo mi da se ‘Sebilj’ pravi kao spomenik za Hanku a ne za neku tamo SEBIJU, pa ipak Nedim Mujić je u žurbi ovaj ‘historijski’ promašaj nazvao ‘PROJECT SEBIJI’. Iako je vjerovatno riječ o grešci ‘tipa fellera’, ipak ima i onog narodnog. ‘Neće jezik neg’ pravo’.

photo screen : facebook profil ‘BACA NY , troškovi projekta ‘Sebilj’, arhiv